Как объяснить навязчивым друзьям (и родственникам), что их слишком много в вашей жизни
Заберите ключи от своей квартиры и выделите один день для встречи
Если вы практиковали оставлять ключи от своей квартиры друзьям или родным, чтобы они поливали цветы, кормили вашего домашнего питомца или присматривали за домом в ваше отсутствие, то не удивляйтесь, что нет-нет, да и будут они к вам захаживать периодически. Чтобы остудить их пыл и дать понять, что у вас не проходной двор, заберите у них ключи и договоритесь, что будете видеться с ними в определенные дни, когда и вам, и им будет удобнее. Так они поймут, что у вас есть своя жизнь и вы не можете быть постоянно с ними на связи.
Не идите на открытый конфликт
Как бы вас не провоцировали и не заводили, постарайтесь не идти на открытый конфликт, иначе потом же останетесь крайней (вас же еще обвинят в черствости и несговорчивости). Чтобы не портить отношения (и не настраивать окружение против себя) действуйте мудрее и думайте, прежде чем сказать что-то такое, о чем впоследствии будете жалеть.
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Приучите близких людей к тому, что в своей жизни вы будете действовать самостоятельно
Если ваши близкие очень любят раздавать советы (но сами им никогда не следуют), то попробуйте мягко им сказать, что вы, конечно, цените заботу, но сами решите, как и что делать в том или ином случае. Если же это не помогает и рекомендации в форме приказов продолжают поступать, то спокойно их выслушайте и поступите так, как считаете нужным. На недовольство близких, почему вы не сделали так, как они предложили, просто ответите, что уже говорили им о неактуальности их советов и когда вам вдруг действительно понадобится помощь, то вы непременно ими воспользуетесь, а пока будете действовать самостоятельно.
Придумайте универсальное объяснение, которое можно применять в разных случаях
Даже если, например, вы дадите кому-то совет или рекомендацию, то, будьте уверены в случае, если все пойдет не по плану, то вы останетесь крайней. Поэтому, чтобы не ассоциироваться у близких с эдакой «всезнайкой» или «занудой», то постарайтесь поменьше выступать там, где ваше мнение в принципе не нужно. Другими словами, человеку было достаточно лишь, чтобы вы его выслушали и поддержали, а не начали учить жизни и навязывать свою точку зрения. Поэтому придумайте какой-то универсальный ответ, который не обидит вашего собеседника и не будет в итоге использован против вас.
Научитесь говорить «нет»
Безусловно, вы очень цените родных и друзей за их любовь и участие, однако иногда их поведение выходит за рамки разумного и начинает действовать вам на нервы. Если вы чувствуете, что уже на пределе и пора прекратить весь этот цирк, просто глубоко вздохните и скажите навязчивому собеседнику твердое «нет», в противном случае будьте готовы к тому, что вам просто сядут на шею и будут пользоваться вашей сговорчивостью по полной. Научитесь отказывать таким образом, чтобы собеседник не мог ничего придумать в ответ и загнать вас в угол. Например, можете сослаться на свою занятость (вроде как вы очень хотите исполнить его просьбу, но так заняты, что вздохнуть лишний раз некогда) или попросить в ответ о пустяковой услуге, которая бы была невыгодна самому просящему. Скажем, если друзья постоянно берут у вас в долг и каждый раз «забывают» возвращать, в следующий раз предложите им сделку, что вы одалживаете необходимую сумму, но они в свою очередь везут вашего питомца к ветеринару, помогают вашей маме довести и разобрать покупки или вовсе ближайшую неделю помогают вашему ребенку с уроками (почему нет, тем более, если они неплохо разбираются в каком-то предмете). Вот увидите, что очень скоро очередь желающих одолжить у вас деньги резко сократится.
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Отличайте манипуляцию от необходимости реальной помощи
Эксперты советуют внимательно присмотреться (или прислушаться) к своим близким, чтобы понять, действительно ли им нужна ваша помощь и поддержка или они просто таким образом пытаются завладеть вашим вниманием и, что называется, перетянуть одеяло на себя. Они любят использовать в разговоре слово «всегда» и умело вас подводят к тому, что они вот к вам со всей душой, а вы их не цените и не хотите понять. Тут главное действительно не начать ощущать вселенскую вину, иначе очень быстро можно заработать комплекс жертвы. Вместо того, чтобы плясать под дудку манипуляторов, спокойно скажите, что очень сильно их любите и действительно придете на помощь, когда это понадобится, но не стоит дергать вас каждые несколько часов без всякого повода лишь бы обратить на себя ваше внимание.
Отвечайте на бестактность мягко, но уверенно
Постарайтесь отвечать на бестактные вопросы и замечания вежливо, но таким образом, чтобы ни у кого больше не возникало соблазна донимать вас снова. Не хамите и не пытайтесь поставить бесцеремонную персону на место. Лучше парируйте, что когда вы решитесь на перемены и у вас будет, что сказать по данному поводу, то ваш собеседник узнает об этом первым (или вовсе вы решите собрать конференцию, чтобы сразу же сделать официальное заявление и не оставлять окружающих в неведении). Если ваш собеседник достаточно умен, то он почувствует ваш сарказм и поймет, что ваш ответ был обращен конкретно к нему. Если же до вопрошавшего не доходит, то просто переключитесь на другую тему или вовсе не тратьте на него силы и время.
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