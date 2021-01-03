Как объяснить навязчивым друзьям (и родственникам), что их слишком много в вашей жизни

Приучите близких людей к тому, что в своей жизни вы будете действовать самостоятельно

Если ваши близкие очень любят раздавать советы (но сами им никогда не следуют), то попробуйте мягко им сказать, что вы, конечно, цените заботу, но сами решите, как и что делать в том или ином случае. Если же это не помогает и рекомендации в форме приказов продолжают поступать, то спокойно их выслушайте и поступите так, как считаете нужным. На недовольство близких, почему вы не сделали так, как они предложили, просто ответите, что уже говорили им о неактуальности их советов и когда вам вдруг действительно понадобится помощь, то вы непременно ими воспользуетесь, а пока будете действовать самостоятельно.

Придумайте универсальное объяснение, которое можно применять в разных случаях

Даже если, например, вы дадите кому-то совет или рекомендацию, то, будьте уверены в случае, если все пойдет не по плану, то вы останетесь крайней. Поэтому, чтобы не ассоциироваться у близких с эдакой «всезнайкой» или «занудой», то постарайтесь поменьше выступать там, где ваше мнение в принципе не нужно. Другими словами, человеку было достаточно лишь, чтобы вы его выслушали и поддержали, а не начали учить жизни и навязывать свою точку зрения. Поэтому придумайте какой-то универсальный ответ, который не обидит вашего собеседника и не будет в итоге использован против вас.

Научитесь говорить «нет»

Безусловно, вы очень цените родных и друзей за их любовь и участие, однако иногда их поведение выходит за рамки разумного и начинает действовать вам на нервы. Если вы чувствуете, что уже на пределе и пора прекратить весь этот цирк, просто глубоко вздохните и скажите навязчивому собеседнику твердое «нет», в противном случае будьте готовы к тому, что вам просто сядут на шею и будут пользоваться вашей сговорчивостью по полной. Научитесь отказывать таким образом, чтобы собеседник не мог ничего придумать в ответ и загнать вас в угол. Например, можете сослаться на свою занятость (вроде как вы очень хотите исполнить его просьбу, но так заняты, что вздохнуть лишний раз некогда) или попросить в ответ о пустяковой услуге, которая бы была невыгодна самому просящему. Скажем, если друзья постоянно берут у вас в долг и каждый раз «забывают» возвращать, в следующий раз предложите им сделку, что вы одалживаете необходимую сумму, но они в свою очередь везут вашего питомца к ветеринару, помогают вашей маме довести и разобрать покупки или вовсе ближайшую неделю помогают вашему ребенку с уроками (почему нет, тем более, если они неплохо разбираются в каком-то предмете). Вот увидите, что очень скоро очередь желающих одолжить у вас деньги резко сократится.