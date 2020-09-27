Как научиться принимать заботу мужчины, если вы привыкли к самостоятельности
Разумеется, каждый из нас стремиться к счастью и благополучию. И одна из формул счастливой жизни, по мнению психологов, как раз и заключается в том, чтобы заботиться еще о ком-либо, кроме себя, проявлять терпение и поддерживать в сложной ситуации. Самое важное, чтобы это все было бескорыстно, а не по формуле «ты мне, я – тебе». Однако бывают моменты, когда некоторые женщины чувствуют себя обязанными при проявлении заботы со стороны своего кавалера и поэтому просто не знают, как ее правильно принимать и как на нее реагировать, чтобы не обидеть избранника и не испортить отношения.
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Не чувствуйте себя обязанной
Еще раз хотелось бы обратить внимание на то, что в отношениях вы ничем не обязаны своему партнеру, равно как и он вам. Люди делают что-то для своих близких лишь потому, что им это хочется, ничего не требуя взамен. Если же вы будете вести счет тем добрым делам, которые совершили по отношению к кому-либо, и ожидать, когда же человек ответит вам тем же, то это уже превращается в какие-то рабочие или товарно-денежные отношения, не имеющие ничего общего с партнерскими. Поэтому если избранник оказывает вам знаки внимания и спешит на помощь всякий раз, не спешите думать, что он это делает из корысти и в какой-то момент «выставит вам счет» за свои услуги. Человек как раз ничего не ожидает в этот момент, а чувствует, что он вам нужен именно здесь и сейчас, и с готовностью оказывает поддержку. Попробуйте действовать так же. Если вы чувствуете потребность сделать что-то для своей второй половинки, то просто возьмите и сделайте, не задумываясь о том, что ваши старания не оценят по достоинству или как на это, например, отреагируют окружающие.
Расслабьтесь и получайте удовольствие
В отношениях не должно быть напряжения и недосказанности. Не ищите везде подвох и позвольте человеку реализоваться. Если ваш избранник чувствует потребность проявлять заботу по отношению к вам, то просто предоставьте ему такую возможность. Расслабьтесь и позвольте событиям идти своим чередом, не чиня препятствия и не испытывая терпение партнера. Ведь в какой-то момент он может понять, что вы настроены категорично и не приемлете его заботу, и отправится на поиски той, которая оценит его старания по заслугам.
Доверьтесь партнеру
Доверие -важная составляющая гармоничных отношений. Поэтому постарайтесь убрать настороженность и не контролировать каждый шаг своего избранника. Доверьтесь своему партнеру и посмотрите, как изменится ваше общение и появится взаимопонимание. Возможно, вы и сами могли бы что-то сделать ничуть не хуже, но позвольте человеку проявить инициативу и лишь слегка направьте его действия (если для вас что-то является принципиальным или недопустимым).
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Контролируйте свою мимику и интонации в голосе
Психологи рекомендуют не забывать, что помимо слов существует еще невербальный язык и если в разговоре со своим избранником вы будете якобы радостно хвалить его действия, а ваша мимика при этом будет выражать обратное, то партнер может заподозрить вас в неискренности и понять, что вам совершенно не нужны его старания. В результате он вообще перестанет что-либо делать по отношению к вам и в конце концов просто предпочтет разорвать отношения. Поэтому постарайтесь, чтобы не только ваши слова, но и жесты, мимика и интонации в голосе мотивировало мужчину на определенные действия, и он сам захотел измениться ради вас.
Не превращайте свою жизнь в сплошные обязательства
Даже если вам с детства внушили, что нужно быть первой, лучшей и «должной» всем вокруг, то постарайтесь сейчас изменить данную установку и пожить в свое удовольствие. Согласитесь, что пока вы будете выполнять свои обязательства перед другими, у вас просто не останется никаких сил (ни моральных, ни физических) на вашего избранника. Поэтому постарайтесь распределить свою загрузку таким образом, чтобы иметь возможность уделять достаточно времени и внимания своей личной жизни, а не только рабочим моментам, родным и друзьям. И тогда вы не будете раздражаться, перестанете срываться на своего партнера или отмахиваться от его инициатив и начнете с благодарностью воспринимать его попытки позаботиться о вас или проявить какую-то активность.
Не требуйте от партнера постоянного проявления внимания и заботы
Другой момент – «подсесть» на заботу и начать требовать от избранника постоянной активности. Другими словами, воспринимать его попытки позаботиться о вас как должное и разочарованно воспринимать тот факт, что он не обязан это делать 24 часа в сутки. Он может проявляться в те моменты, когда считает это необходимым и уместным. И вы в свою очередь тоже можете ответить ему взаимностью и делать это по желанию и в удовольствие, а не превращать это в обязательства.
Не держите обиду и сразу же выходите на диалог
Даже если вам кажется, что избранник сделал что-то не так, как вы привыкли (или, например, его проявление заботы вам по каким-то причинам кажется неуместным или не совсем актуальным), то не нужно сразу же обижаться или устраивать бойкот. Психологи рекомендуют спокойно обсудить подобные моменты с партнером и найти решение, которое устроило бы вас обоих. Поймите, что нет безвыходных ситуаций, любой вопрос можно решить, если вовремя выйти на диалог, а не умалчивать проблему и доводить партнера своим молчанием до белого каления.
Фото: Pexels.com
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