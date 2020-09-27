Как научиться принимать заботу мужчины, если вы привыкли к самостоятельности

Не чувствуйте себя обязанной

Еще раз хотелось бы обратить внимание на то, что в отношениях вы ничем не обязаны своему партнеру, равно как и он вам. Люди делают что-то для своих близких лишь потому, что им это хочется, ничего не требуя взамен. Если же вы будете вести счет тем добрым делам, которые совершили по отношению к кому-либо, и ожидать, когда же человек ответит вам тем же, то это уже превращается в какие-то рабочие или товарно-денежные отношения, не имеющие ничего общего с партнерскими. Поэтому если избранник оказывает вам знаки внимания и спешит на помощь всякий раз, не спешите думать, что он это делает из корысти и в какой-то момент «выставит вам счет» за свои услуги. Человек как раз ничего не ожидает в этот момент, а чувствует, что он вам нужен именно здесь и сейчас, и с готовностью оказывает поддержку. Попробуйте действовать так же. Если вы чувствуете потребность сделать что-то для своей второй половинки, то просто возьмите и сделайте, не задумываясь о том, что ваши старания не оценят по достоинству или как на это, например, отреагируют окружающие.

Расслабьтесь и получайте удовольствие

В отношениях не должно быть напряжения и недосказанности. Не ищите везде подвох и позвольте человеку реализоваться. Если ваш избранник чувствует потребность проявлять заботу по отношению к вам, то просто предоставьте ему такую возможность. Расслабьтесь и позвольте событиям идти своим чередом, не чиня препятствия и не испытывая терпение партнера. Ведь в какой-то момент он может понять, что вы настроены категорично и не приемлете его заботу, и отправится на поиски той, которая оценит его старания по заслугам.

Доверьтесь партнеру

Доверие -важная составляющая гармоничных отношений. Поэтому постарайтесь убрать настороженность и не контролировать каждый шаг своего избранника. Доверьтесь своему партнеру и посмотрите, как изменится ваше общение и появится взаимопонимание. Возможно, вы и сами могли бы что-то сделать ничуть не хуже, но позвольте человеку проявить инициативу и лишь слегка направьте его действия (если для вас что-то является принципиальным или недопустимым).