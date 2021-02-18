Как найти свои таланты и перестать работать над недостатками

Увеличивать силу, а не искоренять недостатки

Ряд коучей, среди них, к примеру, известный психолог и наставник Мария Мелия, предостерегают от подобных обещаний. Куда проще понять, что у вас лучше всего получается, в чем вы сильны, к чему есть способности — именно эти качества делают конкурентными. Акцентировать внимание на своих сильных сторонах, а не пытаться год за годом прокачать недостатки на курсах и тренингах. Энергию нам дает то, что лучше всего получается, к чему лежит душа, а не то, что нужно подтягивать и усиливать. Профессионалы добавляют: точечно стоит прокачивать компетенции, которых вам конкретно не хватает на текущей позиции. Прокачивать или делегировать. Ведь задача того же руководителя не уметь делать все лучше своих подчиненных, а набрать команду, которая даст необходимый результат. Нанять этих людей, мотивировать их, использовать их сильные качества в обмен на материальную компенсацию и развитие.

В нашей же культуре принято постоянно работать над ошибками, анализировать, искать слабые стороны. Многие русскоязычные сотрудники международных корпораций сталкивались с тем, что их в работе считают слишком жесткими и даже недружелюбными. Сама деловая переписка с иностранными коллегами, партнерами часто показывает разницу в деловом подходе: русские сдержанны в проявлении эмоций и спешат с места в карьер, сразу обозначая проблему и необходимость действий. В западной культуре больше принято для начала похвалить, рассказать об успехах и сильных сторонах, а затем в рекомендательном тоне перейти к тому, что можно было бы усилить, попробовать, поправить.

Поэтому прежде чем без конца себя ругать и думать, на какие бы еще марафоны записаться, чтобы прокачать слабые стороны, попробуйте следующее. Подумайте, как ваши сильные компетенции помогут в решении той или иной задачи. Можно упорно и годами пытаться, условно, перейти из лингвистики в область IT (и такие примеры действительно есть!), но вы все равно проиграете людям, у которых изначально преобладает аналитическое мышление и развиты способности к той же математике. Им это по определению проще дается, а, значит, выдерживать конкуренцию будет в разы сложнее. Проанализируйте, какие сильные компетенции могут помочь работодателю в той новой области, куда вы стремитесь. У вас нет определенного опыта на желанную позицию? Подумайте, как имеющийся опыт может помочь в решении поставленных задач.