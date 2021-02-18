Как найти свои таланты и перестать работать над недостатками
Без труда не выловишь и рыбку из пруда?
Популярные ныне марафоны направлены на одно — прокачать недостающие элементы в системе. Нас завлекают обещаниями избавить от ограничивающих убеждений, застенчивости, неверия в себя. Более того, все чаще можно услышать от коучей идею о том, что добиться можно любой цели, овладеть любой профессией в любом возрасте. Например, если вам кажется, что вы ничего не смыслите в аналитике, то это лишь от того, что никогда этим всерьез не занимались. А наши, дескать, курсы разложат в вашей голове все по полочкам и подарят новую профессию и возможность много зарабатывать. Вспомните, наверняка вам в ленте соцсетей попадались рекламные обещания о том, как легко можно стать айтишником (самая модная профессия, о которой сейчас трубят все). И в качестве примеров фото лингвистов и филологов, которые оставили первую профессию и сейчас работают в Кремниевой долине. Подобные истории вдохновляют, кажется, нужно лишь постараться и ты с легкостью поменяешь карьерный путь. Стоит лишь захотеть и попыхтеть, ведь без труда, учили в нас детстве, не выловишь и рыбку из пруда.
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Увеличивать силу, а не искоренять недостатки
Ряд коучей, среди них, к примеру, известный психолог и наставник Мария Мелия, предостерегают от подобных обещаний. Куда проще понять, что у вас лучше всего получается, в чем вы сильны, к чему есть способности — именно эти качества делают конкурентными. Акцентировать внимание на своих сильных сторонах, а не пытаться год за годом прокачать недостатки на курсах и тренингах. Энергию нам дает то, что лучше всего получается, к чему лежит душа, а не то, что нужно подтягивать и усиливать. Профессионалы добавляют: точечно стоит прокачивать компетенции, которых вам конкретно не хватает на текущей позиции. Прокачивать или делегировать. Ведь задача того же руководителя не уметь делать все лучше своих подчиненных, а набрать команду, которая даст необходимый результат. Нанять этих людей, мотивировать их, использовать их сильные качества в обмен на материальную компенсацию и развитие.
В нашей же культуре принято постоянно работать над ошибками, анализировать, искать слабые стороны. Многие русскоязычные сотрудники международных корпораций сталкивались с тем, что их в работе считают слишком жесткими и даже недружелюбными. Сама деловая переписка с иностранными коллегами, партнерами часто показывает разницу в деловом подходе: русские сдержанны в проявлении эмоций и спешат с места в карьер, сразу обозначая проблему и необходимость действий. В западной культуре больше принято для начала похвалить, рассказать об успехах и сильных сторонах, а затем в рекомендательном тоне перейти к тому, что можно было бы усилить, попробовать, поправить.
Поэтому прежде чем без конца себя ругать и думать, на какие бы еще марафоны записаться, чтобы прокачать слабые стороны, попробуйте следующее. Подумайте, как ваши сильные компетенции помогут в решении той или иной задачи. Можно упорно и годами пытаться, условно, перейти из лингвистики в область IT (и такие примеры действительно есть!), но вы все равно проиграете людям, у которых изначально преобладает аналитическое мышление и развиты способности к той же математике. Им это по определению проще дается, а, значит, выдерживать конкуренцию будет в разы сложнее. Проанализируйте, какие сильные компетенции могут помочь работодателю в той новой области, куда вы стремитесь. У вас нет определенного опыта на желанную позицию? Подумайте, как имеющийся опыт может помочь в решении поставленных задач.
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Проанализируйте типичный рабочий день
Порой люди годами не решаются сделать какой-либо шаг, объясняя это следующим: «Я недостаточно хорошо знаю иностранный язык, поэтому упускаю проекты, где он необходим!», «Я не умею работать на камеру, не стоит мне идти на YouTube!», «Мне нужно прокачать навык публичных выступлений на самых лучших курсах, только после этого есть смысл выступать!». А ведь это не так. И наверняка вы знаете примеры людей в окружении, которые далеко не идеально знают английский, но общаются с иностранными партнерами, коллегами и не думаю в этот момент о своем акценте — главное, что их понимают, коммуникация происходит. Чтобы улучшить ораторские способности, нужно как можно чаще брать слово — на рабочем совещании, в компании, когда нужно произнести тост и так далее. Вам скажут об этом на любых курсах. Не будет идеального момента, когда вы на сто процентов будете к чему-то готовы. Попробуйте быть к себе добрее: не ругать по привычке за каждый промах, а хвалить за то, что получилось. А в случае неудачи подбирать другие слова: «Я работаю на этим, я в процессе обучения!».
Часто клиенты жалуются на сессиях с коучами, психологами: «Я не знаю, какие у меня таланты! У меня их просто нет, я бездарность, я обычный! Таланты у звезд!». Подобные фразы говорят лишь о том, что человек находится в состоянии замота: годами ежедневно повторяет одни и те же действия, не привык прислушиваться к себе и своим желаниям. Попробуйте расписать свой типичный и не типичный рабочие дни. Выписывайте каждое действие, включая проверку рабочей почты и напротив пишите привычную реакцию. Вам это действие нравится, драйвит, отнимает силы, вызывает раздражение? Почему? Задавайте себе вопросы, чтобы докопаться до сути: что на самом деле дает энергию, а что отнимает силы. И затем придумайте, как сделать так, чтобы большую часть ваших рабочих действий составляло то, что делает вас энергичными, то, что получается, то, что, по сути, составляет ваши таланты.
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