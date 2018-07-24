Как извлечь пользу из бедности и выглядеть достойно

Как утверждают психологи, бедность – не отсутствие монет в кошельке, а, скорее, состояние вашей души, когда вы настолько зациклены на финансах, что ничего не замечаете вокруг. Соответственно, вместо того, чтобы брать все в свои руки и попытаться любую сложную ситуацию обратить в свою пользу, вы начинаете жалеть себя и искать виноватых. Увы, но кроме стресса и потери интереса к жизни вам это ничего не даст. Рассказываем, с чего начать.

Расстановка приоритетов

Что ни говори, а человек, стесненный в средствах, действительно привык экономить на себе и своих мечтах. Однако даже в таких суровых реалиях можно научиться находить маленькие радости. Тут вопрос лишь правильной расстановки приоритетов. Кому-то, например, для ощущения счастья, необходимо хотя бы раз в месяц баловать себя обновкой, другому – знать, что, хотя бы раз в год он обязательно сможет отправиться в путешествие, третьему – иметь возможность посещать театры и концерты любимых исполнителей. Почему нет? Главное понять, что именно для вас важно и ради чего вы готовы отказаться (или отложить на какой-то срок), чтобы исполнить свою мечту.

Грамотная экономия

Стремление урвать – это не о бедности, а, скорее, о неумении грамотно распоряжаться своим бюджетом. Поэтому, если вам с детства внушали, что все достается тяжелым трудом, то вы волей-неволей будете выискивать интересные предложения, акции и скидки. Вот только не стоит сразу же все это нести к кассе. Побродите по магазину и подумайте лишний раз, действительно ли вам это нужно или вы просто не устояли перед заветной табличкой «Sale»?