Как избавиться от страхов, которые мешают реализоваться вашим мечтам: советы эксперта

Для развития нужна подготовленная плодородная почва, без нее ничего не получится. Первый шаг в избавлении от страхов – признать то, что они есть. Это самое главное, потому что пока страх, связанный с исполнением желания, присутствует, оно просто блокируется. Узнать и принять роль ваших страхов, вытащить их из головы и переписать «программу» - очень важная работа. Не всегда она проходит легко, точнее, почти никогда. Некоторые страхи нужно прорабатывать долго, поскольку они очень глубоко запрятаны, и человек сам того не подозревая, держится за них по каким-то причинам. На своих марафонах, например, я даю много техник избавления от страхов, благодаря которым у участников желания начинают сбываться уже в процессе проработки. Люди даже не подозревают, сколько всего намешано у них в голове. Момент осознания того, что тебе нужно, самый болезненный, сложный, потому что не все понимают, чего они хотят в глобальном плане. Важно научиться слушать свое сердце, а это как раз приходит через понимание своих истинных желаний. И тогда все лишнее отсекается. Сначала надо всем сердцем почувствовать, например, что это мужчина ваш, а уже потом работать над отношениями. Мечтать встретить не «принца», а человека, который вам подходит максимально, и с ним уже создавать ту счастливую жизнь, которую вы хотите. Вот с этим у многих людей бывает огромная проблема!

Мне, например, часто приходится слышать признания моих учеников, что им стыдно что-то загадывать для себя и, тем более, желать чего-то материального. Это в корне неправильно! Это непрожитое чувство стыда, вины, которое мы тащим за собой всю жизнь. Многие испытывают огромное сопротивление, в результате, не позволяя себе быть по-настоящему счастливыми. Но невозможно, оставаясь несчастным, нереализованным, делать счастливыми кого-то другого. Важно сначала самому стать счастливым, и только тогда, от избытка своего счастья, вы сможете помогать другим и делать счастливыми окружающих. Помните, если нам чего-то хочется, вся Вселенная будет способствовать, чтобы это сбылось.