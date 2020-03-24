Как избавиться от страхов, которые мешают реализоваться вашим мечтам: советы эксперта
Наверняка вы тоже задумывались о том, что у знакомых сбываются те или иные желания, а вы о чем бы ни мечтали, так и продолжаете сидеть «у разбитого корыта». И вроде бы вы проштудировали не одно издание, помогающее правильно настроить мысленный поток и хоть на шаг приблизиться к заветной цели, пересмотрели мотивирующие фильмы или даже записались на специальные курсы, позволяющие раскрыть позитивное мышление и воплотить мечты в реальность, но жизнь почему-то не меняется. Что же вы делаете не так? За разъяснением мы обратились к нашему эксперту, профессиональному тренеру, коучу и проводнику в мире исполнения желаний, Елене Блиновской.
Я нередко плачу, читая рассказы о сбывшихся мечтах. Это такое счастье, я могу назвать себя абсолютно счастливым человеком, потому что и сама живу, как хочу, и делаю то, что люблю, и других людей учу тому же самому. Конечно, я обычный человек, у меня тоже бывают желания с отложенным сроком реализации, я так же испытываю страхи. Но вместе с тем, я постоянно нахожусь в потоке, в процессе обучения. Я поняла, что могу дать людям больше информации и создала разные программы, но есть одно условие: эти части нельзя пройти, пока не пройдешь первую.
Страхи мешают нам реализовывать мечты – это, кажется, всем известный факт, но, тем не менее, люди любят воображать ужасное будущее. И не отдают себе отчета, что если о чем-то постоянно думаешь, то ты это и притягиваешь в свою жизнь. Работает установка как с позитивными, так и с негативными историями, это проверено уже миллион раз, мной и моими учениками. Поэтому страхи - первое, о чем мы говорим даже на первой неделе марафона, после написания списка желаний. Для многих это колоссальное открытие, потому что, как правило, люди даже не подозревают, что сами же и не дают своему желанию сбыться. Деньги, путешествия, отношения, семья, материнство, успех – оказывается, это может пугать. И пугать настолько, что исполнение желания будет постоянно откладываться, даже когда для этого нет никаких видимых причин, и, кажется, все само идет в руки. У каждого свои причины для негатива, свои внутренние блоки и комплексы. Все идет из детства, известно, что у нас бессознательное формируется +- до 3-х лет, и зачатки страхов появляются уже в тот период. Допустим, если мама с папой транслируют негатив (они могут даже не ругаться, но ребенок все равно его считывает), то малыш потом несет это беспокойство через всю свою жизнь. Безусловно, мы работаем над этим, в том числе. А чего только стоят негативные установки, которые мы «цепляем» на себя в дальнейшем и продолжаем жить ими долгие годы!
Фото: Anastasia Gepp/Pixabay
Я имею не одно психологическое образование. Это государственные университеты вплоть до МГУ. Я и гештальт-терапевт и гипнотерапевт, то есть вся эта база у меня есть. Психология - это наука, в которой опираются на факты, подтверждения. Но также есть эзотерические знания и понимание того, что недоступно нашим пяти органам чувств, того, что сложно увидеть, почувствовать, описать, но оно все же существует. У меня много дипломов, но дело совершенно не в них, а, пожалуй, в том, что уже много лет я помогаю исполняться мечтам. Есть великий художник Сальвадор Дали, есть прославленная балерина Майя Плисецкая… Наверное, я бы поставила себя в один ряд с ними, потому что знаю, какой путь был пройден и что там внутри… Практически каждый день мне приходится становиться свидетелем чудес: кто-то увидел заветные две полоски на тесте после многих лет безуспешных попыток забеременеть, а кто-то приобрел горячо желанный Porsche. Все истории разные, но одинаково прекрасные. Я нередко плачу, читая рассказы о сбывшихся мечтах. Это такое счастье, потому что и сама живу, как хочу, и делаю то, что люблю, и других людей учу тому же самому. Конечно, у меня, как и у всех, тоже бывают желания с отложенным сроком реализации, я так же испытываю страхи. Но вместе с тем, мне постоянно приходится находиться в потоке, в процессе обучения. Это позволяет давать людям больше информации и создавать разные программы, предусматривающие одно условие: последующие части нельзя пройти, пока не пройдешь первую.
Фото: Maryia Plashchynskaya/Pexels
Для развития нужна подготовленная плодородная почва, без нее ничего не получится. Первый шаг в избавлении от страхов – признать то, что они есть. Это самое главное, потому что пока страх, связанный с исполнением желания, присутствует, оно просто блокируется. Узнать и принять роль ваших страхов, вытащить их из головы и переписать «программу» - очень важная работа. Не всегда она проходит легко, точнее, почти никогда. Некоторые страхи нужно прорабатывать долго, поскольку они очень глубоко запрятаны, и человек сам того не подозревая, держится за них по каким-то причинам. На своих марафонах, например, я даю много техник избавления от страхов, благодаря которым у участников желания начинают сбываться уже в процессе проработки. Люди даже не подозревают, сколько всего намешано у них в голове. Момент осознания того, что тебе нужно, самый болезненный, сложный, потому что не все понимают, чего они хотят в глобальном плане. Важно научиться слушать свое сердце, а это как раз приходит через понимание своих истинных желаний. И тогда все лишнее отсекается. Сначала надо всем сердцем почувствовать, например, что это мужчина ваш, а уже потом работать над отношениями. Мечтать встретить не «принца», а человека, который вам подходит максимально, и с ним уже создавать ту счастливую жизнь, которую вы хотите. Вот с этим у многих людей бывает огромная проблема!
Мне, например, часто приходится слышать признания моих учеников, что им стыдно что-то загадывать для себя и, тем более, желать чего-то материального. Это в корне неправильно! Это непрожитое чувство стыда, вины, которое мы тащим за собой всю жизнь. Многие испытывают огромное сопротивление, в результате, не позволяя себе быть по-настоящему счастливыми. Но невозможно, оставаясь несчастным, нереализованным, делать счастливыми кого-то другого. Важно сначала самому стать счастливым, и только тогда, от избытка своего счастья, вы сможете помогать другим и делать счастливыми окружающих. Помните, если нам чего-то хочется, вся Вселенная будет способствовать, чтобы это сбылось.
Фото: Anastasia Gepp/Pixabay, Pete Linforth/Pixabay, pexels.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!