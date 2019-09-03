Как быстро завалить собеседование и настроить всех против себя (методы от обратного)

«Я опоздаю минут на 15-25, но вы все равно меня дождитесь»

Если вы задерживаетесь на 5-10 минут, это вполне допустимо, тем более, что с учетом пробок невозможно наверняка предугадать, как быстро вы доберетесь до места назначения сегодня. Но если ваше опоздание превышает 25 или даже 35 минут, то не ждите, что HR-менеджер встретит вас с распростертыми объятиями. Скорее всего, он пригласит другого кандидата, которому была назначена встреча сразу после вас, а вас огорошит сообщением, что сегодня принять, увы, они вас не смогут. В лучшем случае вас попросят прийти завтра, а в худшем – просто отложат ваше резюме в сторону с пометкой «не пунктуален». Если вы знаете за собой привычку везде опаздывать, то постарайтесь в день собеседования выйти немного пораньше – так вы избежите многих неловких ситуаций и продемонстрируете, что ответственно относитесь к тем или иным моментам.

«Я не знала, в чем пойти на собеседование и надела все лучшее сразу»

Непрезентабельная внешность и манера поведения – еще один способ настроить работодателя против себя. Не лишним будет напомнить, что собеседование – это не модный показ, поэтому не стоит надевать все лучшее сразу или делать ставку на сексуальность. Так вы лишь вызовете недоуменные взгляды HR-менеджера и продемонстрируете, что в компании вас будет интересовать отнюдь не работа, а мужчины, которые там числятся.

«Ой, я вся такая стеснительная….»

Даже если вы не блещите остроумием и краснеете, как только к вам обращаются с конкретным вопросом, постарайтесь все же взять себя в руки и уверенно презентовать свои навыки и умения. В противном случае о вас забудут, как только вы выйдете за дверь и работу мечты отдадут более активному и яркому соискателю.