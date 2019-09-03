Как быстро завалить собеседование и настроить всех против себя (методы от обратного)

«Я опоздаю минут на 15-25, но вы все равно меня дождитесь»
Если вы задерживаетесь на 5-10 минут, это вполне допустимо, тем более, что с учетом пробок невозможно наверняка предугадать, как быстро вы доберетесь до места назначения сегодня. Но если ваше опоздание превышает 25 или даже 35 минут, то не ждите, что HR-менеджер встретит вас с распростертыми объятиями. Скорее всего, он пригласит другого кандидата, которому была назначена встреча сразу после вас, а вас огорошит сообщением, что сегодня принять, увы, они вас не смогут. В лучшем случае вас попросят прийти завтра, а в худшем – просто отложат ваше резюме в сторону с пометкой «не пунктуален». Если вы знаете за собой привычку везде опаздывать, то постарайтесь в день собеседования выйти немного пораньше – так вы избежите многих неловких ситуаций и продемонстрируете, что ответственно относитесь к тем или иным моментам.
«Я не знала, в чем пойти на собеседование и надела все лучшее сразу»
Непрезентабельная внешность и манера поведения – еще один способ настроить работодателя против себя. Не лишним будет напомнить, что собеседование – это не модный показ, поэтому не стоит надевать все лучшее сразу или делать ставку на сексуальность. Так вы лишь вызовете недоуменные взгляды HR-менеджера и продемонстрируете, что в компании вас будет интересовать отнюдь не работа, а мужчины, которые там числятся.
«Ой, я вся такая стеснительная….»
Даже если вы не блещите остроумием и краснеете, как только к вам обращаются с конкретным вопросом, постарайтесь все же взять себя в руки и уверенно презентовать свои навыки и умения. В противном случае о вас забудут, как только вы выйдете за дверь и работу мечты отдадут более активному и яркому соискателю.
Фото: vostock-photo
«У меня вчера была бурная ночь, это же ничего?»
Кажется, всем давно известно, что приходить с похмелья (или в легком алкогольном опьянении) на встречу с работодателем – это табу, однако некоторые личности упорно игнорируют это правило. Они считают, что могут после бурной вечеринки заявиться на собеседование и в этом не будет ничего страшного. На самом же деле, даже если вам кажется, что запах крепких напитков уже выветрился, а следы вчерашнего макияжа выглядят еще вполне себе ничего, то знайте, что в реальности вы производите весьма жалкое зрелище, что не способствует принятию положительного решения в вашу пользу. Поэтому, даже если получилось так, что вы выбрались на вечеринку накануне собеседования, то самым лучшем будет извиниться и перенести встречу на другой день.
«Подождите, я должна ответить, это важный звонок»
Во время собеседования принято отключать мобильный телефон или ставить его на беззвучный режим. Иначе, представьте, какое впечатление вы произведете на потенциального работодателя, если будете ежеминутно отвлекаться на звонки и сообщения? Кроме того, ваш собеседник может решить, что вам абсолютно не интересен ни он, ни компания, ведь иначе вы бы сконцентрировались на процессе общения, а не на своем смартфоне.
«Как-как называется ваша компания? А чем вы занимаетесь?»
Это даже неприлично – отправляться на встречу, не изучив изначально историю компании, куда вы, собственно, планируете устроиться. Чтобы не выглядеть нелепо (и непрофессионально), постарайтесь заранее найти информацию о фирме (основных моментах развития), посмотреть сайт, подготовить несколько уточняющих вопросов о самой вакансии. Так вы покажете свою заинтересованность и серьезный подход к работе.
Фото: vostock-photo
«Я вам сейчас такое расскажу! А анекдот в тему хотите?»
Излишняя болтливость на собеседовании тоже до добра не доведет. Подумайте, зачем HR-специалисту знать о всех интригах, творящихся на вашем предыдущем месте работы, о том, что сейчас происходит в вашей личной жизни, чем вы планируете заниматься в выходные и почему никак не можете избавиться от назойливых соседей. Помните, что краткость – сестра таланта и постарайтесь рассказывать по существу (не вдаваясь в лишние детали).
«Я очень дорогой специалист! Сомневаюсь, что у вас хватит денег на меня»
Даже если вы настолько уверены в своих способностях, что меньше, чем за 100 тысяч рублей не готовы выйти из дома, не стоит подчеркивать это на встрече с потенциальным работодателем. Иначе, у людей может возникнуть вполне резонный вопрос – если вы такой первоклассный специалист, знающий себе цену, то почему вы до сих пор не нашли себе место по душе и почему решили попытать счастье в их компании. Разумеется, это не значит, что нужно занижать свои способности (и озвучивать сумму меньше, чем вы планируете получать), но не стоит делать на этом акцент (лучше рассказывайте о своих талантах и достижениях).
«Мне не нравится график работы, уровень зарплаты и руководство компании»
Спрашивается, зачем же вы тогда вообще приехали на встречу, если вас не устраивают условия, которые обычно изначально указывают компании? Да и выражать свое недовольство с первых же минут – не самый лучший способ обратить на себя внимание HR-менеджера. Точнее, он, конечно, обратит и… отложит ваше резюме куда подальше, предварительно сделав отметку, что с вами вообще лучше не связываться. Поэтому, прежде чем откликаться на вакансию, внимательно изучите информацию и подумайте, подходит ли вам то, что предлагает организация или лучше не тратить свое время впустую.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo
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