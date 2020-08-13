Как быстро распознать темперамент человека по его поведению (и использовать это в своих целях)
Холерик, флегматик, сангвиник и меланхолик – основные типы темпераментов, описанных в психологии и обладающих определенными особенностями. Понаблюдав за поведением и реакцией собеседника, можно определить, кто именно перед вами и строить свое общение исходя из полученных знаний. Остановимся подробнее на характеристиках каждого темперамента.
Фото: Pixabay.com
Холерик
Холерики, что называется, заводятся с пол-оборота и могут очень быстро из милого и сговорчивого собеседника превратиться в эдакую бестию, которую мало волнует мнение и реакция окружающих. Они очень эмоциональны, возбудимы, с резкими перепадами настроения, во всем видят подвох и любят ставить под сомнения даже прописные истины. При этом если вам все же удастся доказать им свою правоту, они легко скорректируют свое мнение и будут действовать, исходя из вновь открывшихся обстоятельств. Как вычислить холерика? Эти люди достаточно много и жестко жестикулируют, их движения очень четкие и резкие, а реакция слишком бурная (даже на самые обычные и стандартные вещи). Они привыкли быть в центре внимания и предпочитают во время разговора переводить темы на себя любимых.
Сангвиник
Сангвиники хоть и являются тоже весьма возбудимыми личностями, однако они не столь категоричны и агрессивны как холерики. С ними намного проще общаться хотя бы потому, что их настроение (и настрой) не меняется со скоростью света, они не пытаются при первых же минутах общения вывести вас на чистую воду и с позитивом отнесутся к предложениям, которые будут им на руку. К тому же, они отличаются высокой работоспособностью, выносливостью, умением сконцентрироваться на самом главном, а не распыляться по мелочам. Как вычислить сангвиников по поведению? Во-первых, у таких людей более плавные и размеренные движения, во-вторых, они дружелюбно настроены и готовы обсуждать темы, которые интересуют не только их, но и вас, в-третьих, у них живая мимика, открытая улыбка и «цепкий» взгляд, который ни с чем не перепутаешь.
Флегматик
Флегматиков вычислить проще простого. Они достаточно пассивны, не реагируют бурно даже на самые впечатляющие известия и достаточно сдержанно выражают свое мнение по тому или иному вопросу. Такие люди практически не испытывают негативных эмоций, их сложно вывести из себя, а уж уговорить на какую-то авантюру совершенно невозможно. По каким еще признакам можно определить флегматичный темперамент? Зачастую такие люди выглядят несколько отстранено во время общения (иногда создается ощущение, что они смотрят словно сквозь вас и мыслями находятся где-то очень далеко в данный момент), они почти не жестикулируют, их речь спокойная и временами даже монотонная (главное – на заснуть во время переговоров).
Меланхолик
Меланхолики весьма чувствительны и болезненно воспринимают любую критику в свой адрес. Им нужно чуть больше времени на «раскачку» и принятие решений (вне зависимости от того, насколько сложный или простой вопрос им предстоит решить). Но зато эти люди могут долгое время выполнять достаточно кропотливую работу, не отвлекаясь по пустякам, никогда не откажут в помощи тому, кому это действительно необходимо и чужие проблемы переживают как свои собственные. Как еще можно вычислить меланхоликов? Такие личности очень медлительны, склонные драматизировать ситуацию и постоянно ищут изъяны в себе (даже если им сказать, что они потерпели фиаско по независящей от них причины, они не поверят и начнут снова и снова копаться в себе, пока не выяснят, какое именно их действо привело к столь плачевному результату).
Фото: Pixabay.com
Основные правила общения, исходя из темперамента собеседника
Чтобы наладить отношения с холериками, стоит, во-первых, помнить, что они всегда говорят то, что думают на данный момент, во-вторых, не вестись на их провокации и не забывать «гладить их по шерстке». И ни в коем случае не давите на них! Иначе они закатят грандиозный скандал и публичные разборки, которые, увы, не прибавят вам оптимизма и уверенности в позитивном завершении конфликта.
Чтобы «навести мосты» к сангвиникам, вам придется в прямом смысле слова научиться читать по лицам – эти личности не умеют скрывать свои эмоции, поэтому вы легко поймете, что они думают о вас на самом деле и какие коварные планы замышляют. Чтобы как можно дольше оставаться рядом с ними, постарайтесь обеспечить им смену эмоций и возможность выплеснуть адреналин.
Наладить отношения с флегматиками весьма сложно, ведь никогда не знаешь, что на самом деле происходит у них в голове и что они думают о сложившейся ситуации (и о вас в том числе). Чтобы хоть немного расположить их к себе, постарайтесь не торопить их (в действиях, принятии решения и так далее), дайте им время привыкнуть к новым обстоятельствам или «переварить» только что полученную информацию. Кроме того, постарайтесь при общении с ними держаться невозмутимо и не ждите сочувствия, даже если у вас случилось что-то из ряда вон выходящее. Они скорее тайно сделают что-то, чтобы вам помочь или поддержать, но ни в коем случае не станут публично охать или эмоционально выпытывать подробности случившегося.
Если вы хотите заручиться поддержкой меланхоликов, то запомните, что на них ни в коем случае не стоит повышать голос или публично отчитывать их за какие-то промахи. В противном случае они просто замкнутся в себе и прекратят с вами любое общение. Попробуйте мягко выразить свои претензии, тут же предложив какие-то альтернативные пути решения проблемы. Кроме того, не забудьте рассказать какой-нибудь “слезливый» случай из своей жизни и все – считайте, что союзником (а заодно и поддержкой) вы обеспечены.
Фото: Pixabay.com, Pexels.com
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