Как быстро распознать темперамент человека по его поведению (и использовать это в своих целях)

Холерик

Холерики, что называется, заводятся с пол-оборота и могут очень быстро из милого и сговорчивого собеседника превратиться в эдакую бестию, которую мало волнует мнение и реакция окружающих. Они очень эмоциональны, возбудимы, с резкими перепадами настроения, во всем видят подвох и любят ставить под сомнения даже прописные истины. При этом если вам все же удастся доказать им свою правоту, они легко скорректируют свое мнение и будут действовать, исходя из вновь открывшихся обстоятельств. Как вычислить холерика? Эти люди достаточно много и жестко жестикулируют, их движения очень четкие и резкие, а реакция слишком бурная (даже на самые обычные и стандартные вещи). Они привыкли быть в центре внимания и предпочитают во время разговора переводить темы на себя любимых.

Сангвиник

Сангвиники хоть и являются тоже весьма возбудимыми личностями, однако они не столь категоричны и агрессивны как холерики. С ними намного проще общаться хотя бы потому, что их настроение (и настрой) не меняется со скоростью света, они не пытаются при первых же минутах общения вывести вас на чистую воду и с позитивом отнесутся к предложениям, которые будут им на руку. К тому же, они отличаются высокой работоспособностью, выносливостью, умением сконцентрироваться на самом главном, а не распыляться по мелочам. Как вычислить сангвиников по поведению? Во-первых, у таких людей более плавные и размеренные движения, во-вторых, они дружелюбно настроены и готовы обсуждать темы, которые интересуют не только их, но и вас, в-третьих, у них живая мимика, открытая улыбка и «цепкий» взгляд, который ни с чем не перепутаешь.

Флегматик

Флегматиков вычислить проще простого. Они достаточно пассивны, не реагируют бурно даже на самые впечатляющие известия и достаточно сдержанно выражают свое мнение по тому или иному вопросу. Такие люди практически не испытывают негативных эмоций, их сложно вывести из себя, а уж уговорить на какую-то авантюру совершенно невозможно. По каким еще признакам можно определить флегматичный темперамент? Зачастую такие люди выглядят несколько отстранено во время общения (иногда создается ощущение, что они смотрят словно сквозь вас и мыслями находятся где-то очень далеко в данный момент), они почти не жестикулируют, их речь спокойная и временами даже монотонная (главное – на заснуть во время переговоров).

Меланхолик

Меланхолики весьма чувствительны и болезненно воспринимают любую критику в свой адрес. Им нужно чуть больше времени на «раскачку» и принятие решений (вне зависимости от того, насколько сложный или простой вопрос им предстоит решить). Но зато эти люди могут долгое время выполнять достаточно кропотливую работу, не отвлекаясь по пустякам, никогда не откажут в помощи тому, кому это действительно необходимо и чужие проблемы переживают как свои собственные. Как еще можно вычислить меланхоликов? Такие личности очень медлительны, склонные драматизировать ситуацию и постоянно ищут изъяны в себе (даже если им сказать, что они потерпели фиаско по независящей от них причины, они не поверят и начнут снова и снова копаться в себе, пока не выяснят, какое именно их действо привело к столь плачевному результату).