Как быстро повысить свою самооценку: 7 лайфхаков, которые действительно работают
Как понять, что ваша самооценка занижена?
Способность оценивать собственные сильные и слабые стороны формируется у вас еще в детстве. Если ваши близкие люди или друзья отличались излишней требовательностью, строгостью или невнимательностью, то даже повзрослев вы не утратили необходимость в перфекционизме, постоянно доказывая, что вы «самый-самый», лучше всех. Это может негативно влиять на качество вашей жизни, ведь вместо того, чтобы наслаждаться тем, что вы имеете на данный момент, вы будете постоянно оглядываться на окружающих, в попытках понять, есть ли что-то в чем они могут вас обойти, и погоней за идеалом. Вам постоянно будет казаться, что вы можете больше, лучше, успешнее, но что-то не внутри не дает вам раскрыть потенциал и показать все, на что вы способны. Отсюда депрессия, страхи и комплексы.
Мы выделили основные черты характера, присущие людям с заниженной самооценкой. Если что-то из ниже перечисленного присутствует и у вас (возможно, не все пункты, но большинство), тогда вам следует пересмотреть какие-то моменты и поработать над обретением уверенности в себе.
- Вы переживаете из-за пустяков так, словно это самое ужасное, что могло случиться в вашей жизни
- Вы излишне драматизируете события (даже если ничего страшного не произошло, вы себе нарисовали ужасные картины и убедили себя, что в реальности все именно так)
- Даже совершив какой-нибудь безобидный промах, вы начинаете себя слишком уж критиковать и истязать
- Вам очень важно знать, что окружающие думаю о вас
- Вас беспокоит, что кто-то другой может быть успешнее вас (даже если вы с ним примерно на одном уровне, вам будет казаться, что он намного лучше)
- Вместо того, чтобы попробовать изменить что-то в себе, вы начинаете искать оправдания, почему до сих пор это не сделали
Фото: vostock-photo
Как понять, что на самом деле вы гораздо лучше, чем думаете о себе
- Незнакомые люди пытаются сразу же установить с вами зрительный контакт (мы не имеем ввиду «тыкание» пальцем и глупое хихикание, а лишь робкие и заинтересованные взгляды, доказывающие, что вы приковываете внимание окружающих и эффектно выделяетесь на фоне остальных).
- В разговоре с вами собеседник начинает приподнимать брови. Этот невербальный сигнал явно указывает на то, что вас находят весьма привлекательной особой и человек настроен к вам весьма дружелюбно.
- Если ваши комплексы, упомянутые вскользь при разговоре, вызывают лишь недоумение или раздражение у окружающих, значит они искренне считают, что у вас все отлично и многие проблемы вы сами себе надумали (вдруг вам живется слишком скучно и таким образом вы развлекаетесь, привлекая внимание других людей своими несуществующими несовершенствами).
- Вы практически не слышите комплименты? Не спешите отчаиваться. Отсутствие подобной реакции со стороны других людей вовсе не означает наличие у вас каких-то дефектов или изъянов. Многие совершенно искренне могут считать, что вы прекрасно осведомлены о своей привлекательности, так зачем же лишний раз проявлять к вам излишнее внимание, которое может быть расценено вами как назойливость.
Несколько простых способов повысить свою самооценку
Психологи уверяют, что на самооценку можно и даже нужно влиять, ведь это поможет вам обрести уверенность в себе и стать гармоничной и счастливой личностью.
Найдите корень проблемы. Низкая самооценка обычно формируется под воздействием внешних факторов, поэтому очень важно проанализировать и понять, что могло послужить причиной проблемы именно в вашем случае. Например, вы очень комплексуете по поводу своего лишнего веса, хотя он в пределах нормы. Вспомните, когда именно вас начали посещать мысли по данному поводу, почему вдруг вы решили, что вам надо избавиться от лишних килограммов, что вам это даст и так далее. То же самое необходимо проделать и с остальными комплексами – смотря что вас гнетет и пугает.
Перестаньте себя критиковать. Не лишним будет напомнить, что самоедство до добра не доводит и чем больше вы будете себя «пилить», тем скорее заработаете неврозы и прочие проблемы со здоровьем. Чтобы этого не произошло, научитесь отпускать некоторые ситуации, вспомните, что всем людям свойственно ошибаться и что практически любую оплошность можно исправить, вместо того, чтобы прививать себе ненужные комплексы. Как только вы избавитесь от самокритики, вы начнете сосредотачиваться на своих достижениях, а не промахах, у вас освободится энергия, которую можно потратить на благо, начнут работать сильные стороны вашего характера, в результате чего и вы сами, и ваша жизнь начнет меняться в лучшую сторону.
Фото: vostock-photo
Выходите из зоны комфорта. Чтобы не впасть в зависимость от собственных слабостей, не прятаться от действительности и не накапливать проблемы, почаще напоминайте себе о необходимости выходить из зоны комфорта и начинать действовать. Так вы научитесь смотреть на ситуацию под другим углом и находить нестандартные решения. Ваша самооценка начнет меняться соответствующим образом.
Научитесь отказывать. Покорная безотказность не приводит ни к чему хорошему, а лишь к ощущению бессилия и недовольству. Если вы чувствуете, что окружающие стараются навязать вам свое мнение и ставят свои интересы выше ваших, вы вежливо, но твердо можете им сказать «нет», отстаивая тем самым свои границы и обретая уверенность в собственных силах.
Создайте себе позитивное окружение. Чтобы не нажить себе дополнительные комплексы и не впасть в депрессию, постарайтесь избегать негативных людей и окружайте себя лишь позитивными личностями, способных зарядить вас своей неуемной энергией и вдохновить на новые подвиги. Такие люди подмечают только хорошее, соответственно и вы вскоре научитесь концентрироваться именно на своих сильных сторонах и достижениях (а не на неудачах или навязанных комплексах).
Воспринимайте неудачи как важный опыт. Провалы действительно могут больно ударить по самооценке, но очень важно каждую такую ошибку воспринимать в качестве жизненного урока, усвоив который можно подняться в итоге на высшую ступеньку и стать лучшей версией себя. Обязательно разбирайте свои ошибки, анализируйте, просчитывайте, как поступить в следующий раз, чтобы исключить проигрыш и сосредоточиться лишь на достижении желаемого.
Не забывайте себя хвалить и мотивировать. Эксперты рекомендуют хвалить себя даже за маленькие достижение, это поможет не только обрести уверенность в себе, но и разовьет еще несколько полезных качеств, которые обязательно пригодятся вам в будущем. Думайте о том, сколько вы уже добились на данный момент, и сколько вам еще предстоит всего сделать в будущем.
Фото: vostock-photo
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!