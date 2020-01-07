Как быстро повысить свою самооценку: 7 лайфхаков, которые действительно работают

Выходите из зоны комфорта. Чтобы не впасть в зависимость от собственных слабостей, не прятаться от действительности и не накапливать проблемы, почаще напоминайте себе о необходимости выходить из зоны комфорта и начинать действовать. Так вы научитесь смотреть на ситуацию под другим углом и находить нестандартные решения. Ваша самооценка начнет меняться соответствующим образом.

Научитесь отказывать. Покорная безотказность не приводит ни к чему хорошему, а лишь к ощущению бессилия и недовольству. Если вы чувствуете, что окружающие стараются навязать вам свое мнение и ставят свои интересы выше ваших, вы вежливо, но твердо можете им сказать «нет», отстаивая тем самым свои границы и обретая уверенность в собственных силах.

Создайте себе позитивное окружение. Чтобы не нажить себе дополнительные комплексы и не впасть в депрессию, постарайтесь избегать негативных людей и окружайте себя лишь позитивными личностями, способных зарядить вас своей неуемной энергией и вдохновить на новые подвиги. Такие люди подмечают только хорошее, соответственно и вы вскоре научитесь концентрироваться именно на своих сильных сторонах и достижениях (а не на неудачах или навязанных комплексах).

Воспринимайте неудачи как важный опыт. Провалы действительно могут больно ударить по самооценке, но очень важно каждую такую ошибку воспринимать в качестве жизненного урока, усвоив который можно подняться в итоге на высшую ступеньку и стать лучшей версией себя. Обязательно разбирайте свои ошибки, анализируйте, просчитывайте, как поступить в следующий раз, чтобы исключить проигрыш и сосредоточиться лишь на достижении желаемого.

Не забывайте себя хвалить и мотивировать. Эксперты рекомендуют хвалить себя даже за маленькие достижение, это поможет не только обрести уверенность в себе, но и разовьет еще несколько полезных качеств, которые обязательно пригодятся вам в будущем. Думайте о том, сколько вы уже добились на данный момент, и сколько вам еще предстоит всего сделать в будущем.