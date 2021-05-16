Как адаптироваться к новой реальности с пользой для себя: советы эксперта
За последний год человечество оказалось в беспрецедентной ситуации, которая ударила по психологической стабильности многих из нас. Поток негативных новостей, часто меняющийся режим работы (из офиса на удаленку и обратно), внезапные ограничения, переживание за здоровье себя и близких — все это причины, по которым люди пребывают в стрессовом состоянии. Волноваться в сложившейся ситуации — это нормально, но, чтобы тревожные мысли не захватили вас целиком, важно настроить себя на лучшее.
Большое количество страхов и переживаний у людей связано с возможной потерей работы, продуктивности, снижением дохода, невозможностью адаптироваться к домашнему офису.
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Тревожитесь? Вы не одиноки
Как ожидается, пандемия будет постепенно превращаться в «психодемию», поскольку приводит к колоссальному стрессу широких слоев населения. В России подсчитывают специальный «индекс тревожностей», который достиг максимума весной 2020 года, затем спал, а осенью снова начал расти. Согласно опросам, до 72% россиян испытывают тревогу, связанную с коронавирусом. Но люди боятся не только болезни. Исследования показывают, что большое количество страхов и переживаний у людей связано с возможной потерей работы, продуктивности, снижением дохода, невозможностью адаптироваться к домашнему офису. Причем выше всего уровень тревоги у тех, кто успешно работал до пандемии, а также у молодежи, которая только готовится выйти на рынок труда.
К чему может привести нестабильность
Ощущение тревоги в нынешней ситуации — это совершенно нормально. Бесполезно запрещать себе думать о плохом, так вы только усугубляете стресс. Но важно не дать тяжелым мыслям определять ваше настроение и поведение. В определенный момент необходимо взять себя в руки, осознать наступление новой реальности и научиться к ней адаптироваться. В противном случае психологическая нестабильность станет деструктивной и начнет мешать вам нормально жить и работать.
Фото: Pexels.com
Что делать?
- Старайтесь распознать неуверенность и тревогу, как только они закрадываются в ваши мысли. Делайте мысленные пометки вроде таких: «Моё долгожданное путешествие переносится на неопределённый срок из-за продолжающихся ограничений. Сейчас я испытываю негодование и тревогу». «Я становлюсь раздражительной и срываюсь на коллег. Причина в том, что мне тревожно из-за статистики заболеваний». Постарайтесь принять тот факт, что не все подвластно вашему контролю. Не отмахивайтесь от своих переживаний, но убедите себя, что тревожное состояние — временное, и оно скоро пройдет.
- Практикуйте благодарность. Исследования Стэнфордского университета подтверждают, что техника благодарности помогает снять острое состояние тревоги и паники. Выполняется она очень просто: чувствуете нервозность — остановитесь, сделайте глубокий вдох и начните перечислять, за что вы благодарны миру. За ваше здоровье, близких, любимую работу и т. д. Вы также можете выразить признание своим коллегам за их труд. Например, в KFC существует практика признания заслуг: любой сотрудник может высказать признание коллеге, и это поощряется. У каждого руководителя есть личный приз, который он вручает сотрудникам за важные для компании достижения. Попробуйте сделать признание доброй традицией и в своем коллективе.
- Воспользуйтесь помощью работодателя. С началом пандемии работодатели стали уделять больше внимания снижению уровня тревожности сотрудников. Многие из них вводят специальные меры эмоциональной поддержки, такие как образовательные лекции, консультации с психологом или психотерапевтом. В компании KFC, например, существует целый mental health календарь. В него включены различные мероприятия, помогающие поддерживать психологическое здоровье сотрудников: конкурсы (на лучшую улыбку, нарисованную на маске, самую зажигательную кричалку и другие), спортивные соревнования, онлайн-встречи, в которых обсуждается эмоциональное состояние.
- Выделите время на образование и хобби. Возможно, удаленная работа помогает вам сэкономить немного времени (ведь теперь его не нужно тратить на дорогу), которые можно направить на самообразование или развитие нового навыка. Получение новых знаний или умений, по данным исследования Harvard Business Review, помогает справиться со стрессом и снизить тревожность.
- Подумайте, какие навыки и знания, возможно, связанные с вашей профессией, могут быть полезны в мире после пандемии — например, научитесь программированию или начните осваивать новый иностранный язык - таким образом у вас всегда будет запасной план. А если тревога все же беспочвенна, вы все равно приобретете новые компетенции, которые, возможно, окажутся полезными в вашей текущей профессии.
- Постарайтесь помочь другим людям. Опрос ВШЭ показывает, что за время пандемии россияне стали более настороженными, но при этом больше готовы помогать нуждающимся. Эмпатия и бескорыстная помощь — хороший способ побороть собственную тревожность и депрессию, утверждает американский журнал Psychology Today. Даже в пандемию можно принимать участие в волонтерских программах, тем более что многие из них сегодня перенесены в онлайн. Например, сотрудники KFC вместе с благотворительным фондом «Открывая горизонты» проводят онлайн-встречи с воспитанниками детских домов, рассказывая им об особенностях своей работы и помогая сделать выбор будущей профессии. Эти простые советы помогут вам сбалансировать свое эмоциональное состояние и быть в ладу с собой даже в нынешние непростые времена.
Фото: Pexels.com
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