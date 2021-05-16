Как адаптироваться к новой реальности с пользой для себя: советы эксперта

Тревожитесь? Вы не одиноки

Как ожидается, пандемия будет постепенно превращаться в «психодемию», поскольку приводит к колоссальному стрессу широких слоев населения. В России подсчитывают специальный «индекс тревожностей», который достиг максимума весной 2020 года, затем спал, а осенью снова начал расти. Согласно опросам, до 72% россиян испытывают тревогу, связанную с коронавирусом. Но люди боятся не только болезни. Исследования показывают, что большое количество страхов и переживаний у людей связано с возможной потерей работы, продуктивности, снижением дохода, невозможностью адаптироваться к домашнему офису. Причем выше всего уровень тревоги у тех, кто успешно работал до пандемии, а также у молодежи, которая только готовится выйти на рынок труда.

К чему может привести нестабильность

Ощущение тревоги в нынешней ситуации — это совершенно нормально. Бесполезно запрещать себе думать о плохом, так вы только усугубляете стресс. Но важно не дать тяжелым мыслям определять ваше настроение и поведение. В определенный момент необходимо взять себя в руки, осознать наступление новой реальности и научиться к ней адаптироваться. В противном случае психологическая нестабильность станет деструктивной и начнет мешать вам нормально жить и работать.