«Инвестировать в себя», «Не изменять своим принципам» и еще 8 советов, помогающих найти «своего» мужчину

Инвестируйте в себя и свои амбиции
Вместо того, чтобы тратить силы (деньги и нервы) на своего избранника, лучше инвестируйте в себя – в свое образование, в свою внешность и в свое творчество. Если вы хотите, чтобы рядом с вами был действительно достойный мужчина, тогда развивайтесь, совершенствуйтесь и осуществляйте свои мечты. Ведь от скучных дам, насколько бы красивыми они не были, мужчины уходят намного чаще, чем от миловидных особ, знающих, чего они хотят от жизни и умеющих это получить.
Не изменяйте своим принципам
Никогда не меняйтесь ради мужчины. Вы можете скорректировать свое поведение (и привычки), но не для него, а для того, чтобы стать лучшей версией себя. Другими словами, вы можете поменять в себе что-то, если вам это действительно нужно. Иначе вы можете потерять свою индивидуальность, то, что когда-то привлекло к вам вашего кавалера. И тогда он попытается найти это на стороне.
Не пытайтесь сохранить плохие отношения, лишь бы не причинять боль
Многие дамы пытаются спасти бесперспективные отношения, полагая, что без них избранник совсем пропадет. Они считают, что причинят излишнюю боль своим уходом, поэтому продолжают общаться с человеком, к которому, собственно, никаких чувств не осталось. Психологи рекомендуют избегать таких ошибок и напоминают, что пока вы тратите время на того, кто вам уже не нужен, вы лишаете себя права на счастье. Если вы в какой-то момент поняли, что разлюбили, лучше не мучайте человека, а постарайтесь сделать так, чтобы расставание прошло для вас двоих как можно менее болезненно. И тогда вы сможете сосредоточиться на поиске более подходящего кандидата (точно так же, как и ваш бывший избранник сможет найти того, с кем ему будет по-настоящему хорошо).
Фото: vostock-photo
Делайте то, что должны (а не то, что требует от вас ваш избранник)
Если вы считаете, что вам нужно переехать в другой город (или даже страну), получить второе высшее, поменять компанию, пройти стажировку и так далее, то можете смело это делать. Разумеется, вы можете узнать, что об этом думает ваш избранник, но вы не обязаны ради него менять свои планы. Ведь молодость быстро проходит и если вы не реализуете свои мечты сейчас, то они так и останутся всего лишь идеями. И если с этим конкретным мужчиной у вас ничего не получится, то вы будете корить себя за то, что не осуществили задуманное раньше.
Ищите того, кому сможете доверять
Как бы банально это не звучало, но стройте отношения с тем, кому вы сможете доверять, рассказать о своих чувствах и мыслях, быть собой, а не подражать тому, кем вы не являетесь. Казалось бы, это настолько очевидная вещь, но именно этого зачастую и не хватает в отношениях, из-за чего они быстро сходят на нет.
Если вам кажется, что он вас игнорирует – вам не кажется
Не ищите оправдание мужчине – ведь, как известно, если вы его реально зацепили и ему дороги отношения с вами, то он будет делать все возможное (и даже невозможное), чтобы вам было спокойно и комфортно с ним. А все остальное – отговорки, указывающие на то, что ваш избранник не относится к вам серьезно и при первом удобном случае променяет вас на новую пассию. Не бойтесь уходить из таких отношений, цените себя, а не тешьтесь пустыми иллюзиями, что он изменится. Увы, но психологи уверяют, что дальше ситуация будет лишь усугубляться.
Фото: vostock-photo
Вы не можете нравиться абсолютно всем, и это нормально
Нельзя быть хорошей для всех – это истина, которой следуют мудрые дамы. Ведь пока вы будете думать о том, какое впечатление произвели на окружающих, не задели ли их чувства, не ранили ли и так далее, ваша собственная жизнь будет проходить мимо. И в конце вы будете сожалеть об упущенных возможностях и нереализованных мечтах. Поэтому сосредоточьтесь на том, что важно, в первую очередь, именно для вас.
Любовь – не единственное, что нужно для крепких отношений
К сожалению, насколько сильно бы вы не любили своего избранника, зачастую этого недостаточно для того, чтобы построить крепкие гармоничные отношения. Ведь несмотря на то, что «с милым рай и в шалаше», очень часто разница во взглядах по поводу дальнейшего совместного существования разрушает отношения, насколько бы стабильными они вам не казались в самом начале. Поэтому, когда вам мама (или бабушка) говорит о том, что при выборе партнера нужно слушать не только сердце, но и разум, она не занудствует, а пытается удержать вас от дальнейших ошибок.
Не бросайте дела на полпути в угоду другим
Если вы добились неплохих результатов в каких-то вопросах, но потом вдруг решили бросить начатое (ваш молодой человек попросил вас оставить работу, чтобы больше времени уделять ему, переехать с ним в другой город, потому что здесь у него не складывается карьера и так далее), то десять раз подумайте, прежде чем идти на поводу у чужих желаний. Ведь может так сложиться, что вы исполните прихоть своего кавалера, потом ваши отношения сойдут на нет и вы останетесь ни с чем. Вам придется приложить немало усилий, чтобы начать все сначала: выстроить свою карьеру и выйти на тот уровень, на котором вы уже когда-то были. Есть, конечно, и счастливые истории, когда мужчины помогали дамам перейти на высшую социальную ступень и, даже в случае расставания, они все равно чувствовали себя финансово (и морально) защищенными.
Не корите себя за то, что никак не можете найти «того самого»
Даже если вам кажется, что все вокруг встречаются, влюбляются и выходят замуж практически сразу же после начала отношений, а вы пережили уже 5 (10, 15 и так далее) неудачных романов, то это не повод впадать в отчаяние и думать, что с вами что-то не так. Нет ничего плохого в том, что вы общаетесь с людьми и встречаетесь с мужчинами, в надежде встретить своего мужчину. Рано или поздно это произойдет, поверьте. И гораздо меньше шансов на счастливое замужество, если верить психологам, у тех дам, которые перестали ходить на свидания, считая, что они все равно не найдут свою любовь.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo
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