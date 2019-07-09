«Инвестировать в себя», «Не изменять своим принципам» и еще 8 советов, помогающих найти «своего» мужчину

Инвестируйте в себя и свои амбиции

Вместо того, чтобы тратить силы (деньги и нервы) на своего избранника, лучше инвестируйте в себя – в свое образование, в свою внешность и в свое творчество. Если вы хотите, чтобы рядом с вами был действительно достойный мужчина, тогда развивайтесь, совершенствуйтесь и осуществляйте свои мечты. Ведь от скучных дам, насколько бы красивыми они не были, мужчины уходят намного чаще, чем от миловидных особ, знающих, чего они хотят от жизни и умеющих это получить.

Не изменяйте своим принципам

Никогда не меняйтесь ради мужчины. Вы можете скорректировать свое поведение (и привычки), но не для него, а для того, чтобы стать лучшей версией себя. Другими словами, вы можете поменять в себе что-то, если вам это действительно нужно. Иначе вы можете потерять свою индивидуальность, то, что когда-то привлекло к вам вашего кавалера. И тогда он попытается найти это на стороне.

Не пытайтесь сохранить плохие отношения, лишь бы не причинять боль

Многие дамы пытаются спасти бесперспективные отношения, полагая, что без них избранник совсем пропадет. Они считают, что причинят излишнюю боль своим уходом, поэтому продолжают общаться с человеком, к которому, собственно, никаких чувств не осталось. Психологи рекомендуют избегать таких ошибок и напоминают, что пока вы тратите время на того, кто вам уже не нужен, вы лишаете себя права на счастье. Если вы в какой-то момент поняли, что разлюбили, лучше не мучайте человека, а постарайтесь сделать так, чтобы расставание прошло для вас двоих как можно менее болезненно. И тогда вы сможете сосредоточиться на поиске более подходящего кандидата (точно так же, как и ваш бывший избранник сможет найти того, с кем ему будет по-настоящему хорошо).