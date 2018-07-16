Инструкция по выживанию: как работать с родственниками и сохранить отношения

Под крылом у отца-наставника

Достаточно стандартная ситуация, когда отец берет шефство над неопытным чадом, приглашая его практически сразу после ВУЗА в свою компанию. Но не думайте, что после такого предложения наследник может расслабиться и спокойно заниматься своими делами – папа все сделает. Большинство таких детей, которым волей-неволей приходится работать под началом своих отцов, рассказывают, что с них намного больший спрос, чем с остальных сотрудников, к ним постоянно придираются, заставляют переделывать работу снова и снова, пока все не будет идеально. Главы семейства объясняют это тем, что их наследники должны быть наравне со всеми, но если другие сотрудники могут случайно допустить промах, то ребенку главы компании это категорически возбраняется. Он должен быть на голову выше других и работать не покладая рук.

Если вы оказались в подобной ситуации, то первое, что вы можете сделать - дать понять своему родителю, что вы профессионал, вы не ждете от него никаких поблажек и готовы работать ничуть не меньше остальных. Но ни в коем случае не допускайте никакого прессинга – попробуйте отстаивать свои позиции и показывать, что вы готовы нести ответственность за свои решения. Только ни в коем случае не стоит превращаться в обиженного ребенка, который не заслужил похвалу отца – поставьте себя на его место, он руководитель, а не воспитатель в детском саду.

Родственники – мои коллеги

Другое дело, если вы оказались частью семейного бизнеса, основанного ближайшими родственниками. Скажем, несколько лет назад ваш дядя открыл небольшой обувной магазинчик, который со временем превратился в весьма успешную сеть и, соответственно, все родственники подключились к данному бизнесу, полностью обслуживая торговые точки. С одной стороны, это правильно, но с другой – получается, что практически все 24 часа в сутки вы разговариваете только о работе и проводите все свое время в компании одних и тех же (пусть даже близких) людей.

Если и у вас похожая ситуация, то постарайтесь четко распределить обязанности между родственниками и ни в коем случае не вмешиваться в работу других людей. Кроме того, необходимо абстрагироваться от рабочих моментов и вечера и выходные дни посвящать друзьям и своим любимым делам. Нужно уметь переключаться, ведь только в этом случае есть шанс на разругаться в пух и прах со своими близкими.