Гордость, эгоизм и еще 8 токсичных привычек, которые отравляют вашу жизнь (а вы и не замечаете)

Бесконечная критика и нытье

Вместо того, чтобы критиковать всех вокруг и постоянно жаловаться на несправедливость мира, лучше проанализировать, почему у вас не получается выйти на новый уровень, что же именно вы делаете не так в этой жизни и каким образом можно исправить ситуацию. Просто помните, что слезами делу все равно не поможете, а вот потрепать себе нервы и довести окружающих до белого каления сможете.

Поучение других и попытка вывести всех на чистую воду

Нравоучениями тоже можно достать не только окружающих, но и самих себя, особенно в том случае, если вы по несколько раз повторяете одно и то же. Поверьте, все что нужно люди уже услышали и от того, что вы будете изображать из себя заезженную пластинку, ситуация не изменится. Залезать в душу тоже не стоит. Если люди не спешат делиться с вами подробностями своей жизни, то не стоит тащить из них все клещами. Дайте им время, возможно, потом они сами захотят поделиться с вами самым сокровенным. Если же игнорировать эти правила, то можно настроить против себя окружающих и добиться того, что с вами просто не захотят иметь никаких дел.

Откладывание жизни на потом

Это, пожалуй, одна из самых распространенных привычек (и заблуждений), мешающих вам наслаждаться жизнью в полной мере. Наверняка вас тоже нет-нет да и посещала мысль «вот выучусь, пойду работать, буду получать хорошую зарплату, потом можно и пожить в свое удовольствие» или же «вот дети вырастут, уйду на пенсию и тогда заживу, как всегда и хотела» …вот только проблема в том, что это «потом» может так и не наступить. Жизнь слишком скоротечна, и никто не знает, что его ждет завтра. Поэтому перестаньте все откладывать и начните уже наконец делать то, о чем всегда мечтали.

Негатив, хандра и депрессия

Окружать себя негативом тоже не стоит, ведь подобные эмоции до добра не доводят. Серьезные заболевания, психоэмоциональные расстройства и прочие «сюрпризы» можно получить, если пребывать в постоянном стрессе, хандре и унынии. Найдите способ отвлечься от грустных мыслей и переключитесь на то, что вас вдохновляет и мотивирует.