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Казалось бы, ваша жизнь устоялась, любимый мужчина носит на руках, карьера идет в гору и по сравнению со своими подругами вы действительно можете назвать себя настоящим счастливчиком. Но тогда почему же нет-нет да и промелькнет мысль, что вы хотели абсолютно не этого и позитивных эмоций вам действительно не хватает. Рассказываем, как научиться вновь получать радость и удовольствие от жизни.

Не тратить много денег на вещи

Большинство людей уже давно поняли, что вкладывать средства стоит не в вещи, а в эмоции. Американские ученые, например, выяснили, что на самом деле наш мозг испытывает счастье от переживаний, а не от ощущения обладания каким-либо предметом. К тому же те же самые гаджеты через определенное время устаревают, и вы начинаете думать о том, что вам необходимо покупать все новые модели. Поэтому лучше те же самые средства потратить на развивающие мастер-классы, концерты, путешествия и другие вещи, которые принесут вам гораздо больше радости.

Избавляться от хлама

Признайтесь, вы часто устраиваете ревизию своим вещам и избавляетесь от ненужного? Психологи рекомендуют регулярно выбрасывать просроченные косметические средства и лекарства, а также перебирать свою одежду, убирая старые и ненужные вещи. Таким образом вы не будете захламлять свою квартиру, а также освободите в своей жизни место для чего-то нового. Кстати, то же самое касается негативных мыслей и вредных привычек. Пересмотрите свой образ жизни и подумайте, что вам стоит изменить, чтобы почувствовать себя счастливее.

Посвящать время себе

Зачастую в водовороте жизни мы совершенно забываем о себе. Например, мы так увлечены карьерой, что готовы работать сутки напролет, лишь бы добиться признания. Но через некоторое время такой активной деятельности наступает полное выгорание и апатия. Поэтому обязательно прислушивайтесь к своим желаниям и выделяйте хотя бы несколько минут в день, которые вы посвятите только себе. Не важно, это будет поход в салон красоты, покупка роскошного наряда, просмотр любимого фильма или чтение популярной книги.

Принимать спонтанные решения

Согласитесь, если постоянно жить «по плану», расписывая все свои действия на месяцы (или даже годы) вперед, то постепенно начинаешь терять интерес к жизни, заранее зная, что ждет тебя сейчас, через час, через несколько дней… Поэтому, чтобы не потонуть в этой рутине, психологи советуют перестать действовать по привычке и чаще доверять своей интуиции. Именно интуитивные решения, по их мнению, зачастую оказываются самыми верными.

Регулярно заниматься спортом

Но запомните, что тренировки должны быть не изматывающими, а в удовольствие. Научитесь ценить сам процесс и испытывать наслаждение от самих занятий. Эксперты уверяют, что во время спортивных нагрузок в организме вырабатываются так называемые «гормоны счастья», которые способны подарить вам как минимум четыре часа хорошего настроения. К тому же таким образом вы сможете подкачать мышцы, подтянуть фигуру и укрепить здоровье.

Завести домашнее животное

Ну кто еще, в конце концов, способен мгновенно поднять наше настроение и зарядить позитивом на целый день? К тому же ученые выяснили, что кошки и собаки способны не только стать настоящим антистрессом, но и помочь нам справиться с некоторыми болезнями.

Фото: Shutterstock

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