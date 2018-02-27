Не тратить много денег на вещи

Большинство людей уже давно поняли, что вкладывать средства стоит не в вещи, а в эмоции. Американские ученые, например, выяснили, что на самом деле наш мозг испытывает счастье от переживаний, а не от ощущения обладания каким-либо предметом. К тому же те же самые гаджеты через определенное время устаревают, и вы начинаете думать о том, что вам необходимо покупать все новые модели. Поэтому лучше те же самые средства потратить на развивающие мастер-классы, концерты, путешествия и другие вещи, которые принесут вам гораздо больше радости.

Избавляться от хлама

Признайтесь, вы часто устраиваете ревизию своим вещам и избавляетесь от ненужного? Психологи рекомендуют регулярно выбрасывать просроченные косметические средства и лекарства, а также перебирать свою одежду, убирая старые и ненужные вещи. Таким образом вы не будете захламлять свою квартиру, а также освободите в своей жизни место для чего-то нового. Кстати, то же самое касается негативных мыслей и вредных привычек. Пересмотрите свой образ жизни и подумайте, что вам стоит изменить, чтобы почувствовать себя счастливее.

Посвящать время себе

Зачастую в водовороте жизни мы совершенно забываем о себе. Например, мы так увлечены карьерой, что готовы работать сутки напролет, лишь бы добиться признания. Но через некоторое время такой активной деятельности наступает полное выгорание и апатия. Поэтому обязательно прислушивайтесь к своим желаниям и выделяйте хотя бы несколько минут в день, которые вы посвятите только себе. Не важно, это будет поход в салон красоты, покупка роскошного наряда, просмотр любимого фильма или чтение популярной книги.