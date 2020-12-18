Где и с кем отмечать главный праздник, чтобы заручиться поддержкой символа 2021 года
Совсем скоро грядет самая волшебная ночь в году. Все небо будет усеяно красочными фейерверками, а по телевизору вновь будут крутить «Иронию судьбы, или С легким паром!». Пора готовиться к встрече Нового года. Профессиональный астролог Инна Любимова рассказывает, как встретить год Белого Металлического Быка, чтобы он точно прошел хорошо.
Границы со многими странами продолжают оставаться закрытыми. Не переживайте, что предстоящий Новый год не получится встретить под пальмой или на горнолыжных европейских курортах. Согласно западной астрологии, покровителем 2021-го будет планета Сатурн. Самый удачный сценарий сатурнианской праздничной ночи — арендовать небольшой уютный домик в горах, а это можно сделать и на отечественных курортах! Красная Поляна в Сочи, Домбай, горнолыжные курорты Шерегеш и Чегет — выбирайте любой из этих маршрутов, и вы точно не прогадаете.
В предстоящем году вы сможете увидеть людей с новой стороны. Присмотритесь к своему окружению и оставьте рядом только надежных и проверенных друзей. Тех, кому вы не доверяете, держите на расстоянии.
Год Сатурна также хорошо встречать дома. Отметьте праздник максимально спокойно и только с близкими людьми. Не стоит в 2021-м устраивать костюмированные вечеринки со цветомузыкой и созывать шумные компании. От вашего внутреннего состояния будет зависеть, как пройдет весь год. Если будете расслабленными и умиротворенными, то в 2021-м сможете реализовать много задумок.
Фото: Pexels.com
Планета Сатурн располагает к душевному общению со старшим поколением, поэтому обязательно поздравьте с Новым годом бабушек и дедушек. В течение всего 2021 года старайтесь уделять больше времени семье, радовать своих близких и как можно чаще им звонить. Самым лучшим подарком для родных станут сувениры с изображением Крысы — тайного друга и союзника Быка. Этот зверек поможет в 2021-м осуществить самые заветные мечты и наполнить жизнь позитивом. Кроме того, в наступающем году следует дарить вещи с уклоном на семейные ценности — например, рамки и фотоальбомы, куда можно поместить памятные кадры. Хорошим подарком также будут милые ключницы, стильные органайзеры — одним словом все, что помогает организовать пространство и навести порядок. Детям хорошо дарить игрушки для зимних игр и спортивный инвентарь: коньки, санки, ледянки, клюшки для хоккея или лыжи.
Фото: Pexels.com
В предстоящем году вы сможете увидеть людей с новой стороны. Присмотритесь к своему окружению и оставьте рядом только надежных и проверенных друзей. Тех, кому вы не доверяете, держите на расстоянии.
Сатурн не любит вычурность, лишние детали, предпочитая лаконичность и минимализм во всем. Придерживайтесь этих правил во всех сферах своей жизни, и вы точно добьетесь успеха. В 2021 году обязательно поставьте перед собой цель и пропишите пошаговый план. Постепенно реализовывайте каждую задачу и шаг за шагом двигайтесь к своей мечте. Если будете двигаться по жизни хаотично, рискуете встретить на своем пути больше препятствий. Вам будет сложнее добиваться поставленных целей и вы не получите тот результат, на который рассчитываете.
Не забудьте расписать свои новогодние праздники. Чем активнее будет ваш досуг, тем насыщенней и продуктивней пройдет предстоящий год. Сходите всей семьей на каток, обязательно покатайтесь на снегоходах или ледянках, поиграйте в снежки и дайте себе расслабиться. Насладитесь атмосферой праздника и почувствуйте себя ребенком, который верит в чудеса! Отпустите все старые обиды и избавьтесь от всего лишнего в преддверии Нового года, и тогда он подарит вам много интересных возможностей, новых встреч и впечатлений.
Фото: Pexels.com
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