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Финансовые ошибки, которые могут разрушить даже самые крепкие отношения

Даже если вы пропагандируете независимость (в том числе и в финансах) и стараетесь доказать партнеру, что легко справитесь со всем самостоятельно, это не означает, что денежные вопросы не встанут между вами. Если даже вы ведете раздельный бюджет, все равно так или иначе вы будете пересекаться в каких-то вопросах. И от того, насколько грамотно вы сможете все решить, будет зависеть ваше дальнейшее общение. Какие финансовые разногласия могут рассорить вас с избранником и поставить ваши отношения под удар – на сайте Passion.ru.

Утаивание своих доходов и расходов

Даже если вы ведете раздельный бюджет, утаивание своих реальных доходов (и расходов) не способствует укреплению отношений, по мнению экспертов. Психологи уверяют, что такое поведение свидетельствует о недоверии между партнерами, недовольстве своими заработками (возможно, вы интуитивно чувствуете, что ваши поступление не такие внушительные, как у вашего избранника и вас это задевает), желании держать все под контролем, страхе осуждения за излишнюю расточительность (или скупость) и так далее. И если вы не можете доверять своей второй половинке, то каким образом вы вообще планируете дальше жить с этим человеком?

Вот, например, реальная история: жена получала гораздо больше мужа, и чтобы не травмировать его самолюбие, она делала вид, что он является главным добытчиком в семье, а она зарабатывает лишь себе на «мелочи». И пока они жили вдвоем, ей удавалось все контролировать. Но когда у них появился наследник, то супруге пришлось вскрыть карты и тогда ее благоверный закатил грандиозный скандал – он орал, что его всю жизнь обманывали, что теперь он не сможет быть рядом с человеком, которому не доверяет и вообще, его в этом доме ни во что не ставят. Дама попыталась оправдаться что действовала из лучших побуждений, но ее супруг оставался непреклонен. В итоге семья распалась – мужчина так и не смог вновь довериться своей жене и во всем пытался найти подвох. Теперь он просто выплачивает алименты на ребенка и пытается наладить свою личную жизнь. Хотя, справедливости ради стоит отметить, что некоторые представители сильного пола также не всегда честно озвучивают своим избранницам истинный размер доходов. Они не видят ничего плохого в том, чтобы сознательно «преуменьшать» сумму поступлений, делать заначки и «держать руку на пульсе».

«Финансовый» эгоизм

Согласитесь, что если вы, например, экономите даже на самых необходимых вещах, а ваш партнер, что называется, ни в чем себе не отказывает, то ничего хорошего из этого не получится. Для развития здоровых и гармоничных отношений партнеры должны тратить примерно одинаковую сумму (не считая каких-то крупных покупок, приобретение которых обсуждается заранее). И даже если у вас раздельный бюджет, то обсудите, какую часть его вы будете откладывать на обязательные платежи (разделите все пополам) и какую часть – на собственные нужды, без согласования со своей второй половинкой.

Жесткий контроль

Действительно, нет ничего хуже для отношений, чем тотальный контроль, в том числе и в финансах. Особенно мужчины остро реагируют на попытки их избранниц «залезть к ним в карман» и заставить отчитываться о каждой копейке. Чтобы не было недовольства, постарайтесь доверять партнеру, не заставляйте его рассказывать о том, сколько денег (и куда) он тратит. Вместо этого, советуют психологи, постарайтесь собственным примером доказать, что вы с ним честны, открыты и готовы обсуждать с ним финансовые вопросы. В этом случае человек в ответ на вашу открытость тоже постарается быть с вами максимально откровенным и не станет делать тайну из своих доходов и расходах.

Фото: pexels.com

Долговая яма

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что романтические отношения вряд ли выдержат накал страстей в виде звонков от тех, кому вы должны деньги. Понятно, что ситуации в жизни бывают разные и от неприятностей никто не застрахован, однако постарайтесь хотя бы обсуждать такие моменты и поставить свою вторую половинку в известность, чтобы потом для нее не было сюрпризом разбирательство с недовольными людьми (или организациями), отчаявшимися получить обратно свои кровно заработанные. Возьмите себе за правило не занимать деньги и выкручиваться собственными силами (но если уж сложилось таким образом, что вам понадобилась определенная сумма, то сделайте все возможное, чтобы вернуть все в срок и не подставлять при этом своего партнера). А заодно приучите друг друга к ежемесячному планированию и откладыванию денег на обязательные платежи (коммунальные, кредиты, страховки и так далее), чтобы не наделать новых долгов и не оказаться в безвыходном положении.

Микрозаймы и кредиты

Еще один пункт, вытекающий из предыдущего – набирать микрозаймы и кредиты в тайне от партера. Представьте, что ваш благоверный наделал по глупости долгов, а отдуваться вам придется вместе (даже если он будет из собственных средств отдавать кредиты, вам нужно будет содержать его, чтобы он вообще не остался без средств к существованию.) А если сюда добавить еще настойчивые звонки коллекторов в случае несвоевременного внесения платежа, то жизнь точно превратится в кошмар. Научитесь обсуждать со своей второй половинкой крупные приобретения и постарайтесь не набирать кредитов. Ведь, как известно, берете вы чужие деньги, а отдавать придется свои.

Неоправданное скупердяйство

Некоторые люди признаются, что их отношения разрушило скупердяйство партнера, заставляющего по максимуму сократить траты и отчитываться о каждой покупке. Им приходилось забыть о собственных принципах и желаниях в угоду другому. И если в самом начале отношений они еще как-то мирились с таким положением дел, то со временем начинали понимать, насколько отличаются их взгляды по планированию бюджета и это уже не исправить. Если вы понимаете, что не сходитесь в важных вопросах, касающихся вашего совместного будущего, то ни к чему хорошему это не приведет. Возникающие разногласия будут испытывать на прочность ваши отношения и в конце концов вы разбежитесь.

Фото: pexels.com

Излишняя щедрость

Привычка сорить деньгами направо и налево тоже может сыграть с вами злую шутку Понятно что пока вы не в отношениях то можете распоряжаться собственными средствами так как считаете нужным но когда вы начинаете жить с кем-то и планировать с этим человеком совместное будущее то вам придется считаться и с его принципами и желаниями Постарайтесь обсуждать свои траты особенно если это касается каких-то крупных покупок или ваших общих целей (совместный бизнес, приобретение квартиры, переезд в другой город или даже страну, обучение детей и так далее). Все эти вопросы требуют внимания, их нельзя игнорировать, ставя свои желания выше интересов вашей пары.

Отсутствие подушки безопасности

По статистике примерно у 78% людей каждые несколько лет случаются какие-то потрясения или серьезные испытания, подразумевающие крупные финансовые траты. Подобные события могут выбить из колеи, разрушить ваше благополучие и, соответственно, привести к краху отношений. Эксперты напоминают, что если вы живете одни, то можете распоряжаться своим временем и здоровьем по своему усмотрению. Но как только у вас появляется семья и дети, то не иметь финансовую подушку безопасности (ровно, как и отказываться от страхования своей жизни и здоровья) просто безответственно. Случись с вами что-то, и ваши близкие останутся без поддержки и компенсации. Подумайте об этом, когда в следующий раз решите сэкономить или спустить все свободные средства на какую-нибудь ненужную вещицу.

Фото: Pixabay.com

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