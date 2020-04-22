Финансовые ошибки, которые могут разрушить даже самые крепкие отношения

Утаивание своих доходов и расходов

Даже если вы ведете раздельный бюджет, утаивание своих реальных доходов (и расходов) не способствует укреплению отношений, по мнению экспертов. Психологи уверяют, что такое поведение свидетельствует о недоверии между партнерами, недовольстве своими заработками (возможно, вы интуитивно чувствуете, что ваши поступление не такие внушительные, как у вашего избранника и вас это задевает), желании держать все под контролем, страхе осуждения за излишнюю расточительность (или скупость) и так далее. И если вы не можете доверять своей второй половинке, то каким образом вы вообще планируете дальше жить с этим человеком?

Вот, например, реальная история: жена получала гораздо больше мужа, и чтобы не травмировать его самолюбие, она делала вид, что он является главным добытчиком в семье, а она зарабатывает лишь себе на «мелочи». И пока они жили вдвоем, ей удавалось все контролировать. Но когда у них появился наследник, то супруге пришлось вскрыть карты и тогда ее благоверный закатил грандиозный скандал – он орал, что его всю жизнь обманывали, что теперь он не сможет быть рядом с человеком, которому не доверяет и вообще, его в этом доме ни во что не ставят. Дама попыталась оправдаться что действовала из лучших побуждений, но ее супруг оставался непреклонен. В итоге семья распалась – мужчина так и не смог вновь довериться своей жене и во всем пытался найти подвох. Теперь он просто выплачивает алименты на ребенка и пытается наладить свою личную жизнь. Хотя, справедливости ради стоит отметить, что некоторые представители сильного пола также не всегда честно озвучивают своим избранницам истинный размер доходов. Они не видят ничего плохого в том, чтобы сознательно «преуменьшать» сумму поступлений, делать заначки и «держать руку на пульсе».

«Финансовый» эгоизм

Согласитесь, что если вы, например, экономите даже на самых необходимых вещах, а ваш партнер, что называется, ни в чем себе не отказывает, то ничего хорошего из этого не получится. Для развития здоровых и гармоничных отношений партнеры должны тратить примерно одинаковую сумму (не считая каких-то крупных покупок, приобретение которых обсуждается заранее). И даже если у вас раздельный бюджет, то обсудите, какую часть его вы будете откладывать на обязательные платежи (разделите все пополам) и какую часть – на собственные нужды, без согласования со своей второй половинкой.

Жесткий контроль

Действительно, нет ничего хуже для отношений, чем тотальный контроль, в том числе и в финансах. Особенно мужчины остро реагируют на попытки их избранниц «залезть к ним в карман» и заставить отчитываться о каждой копейке. Чтобы не было недовольства, постарайтесь доверять партнеру, не заставляйте его рассказывать о том, сколько денег (и куда) он тратит. Вместо этого, советуют психологи, постарайтесь собственным примером доказать, что вы с ним честны, открыты и готовы обсуждать с ним финансовые вопросы. В этом случае человек в ответ на вашу открытость тоже постарается быть с вами максимально откровенным и не станет делать тайну из своих доходов и расходах.