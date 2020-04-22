Финансовые ошибки, которые могут разрушить даже самые крепкие отношения
Утаивание своих доходов и расходов
Даже если вы ведете раздельный бюджет, утаивание своих реальных доходов (и расходов) не способствует укреплению отношений, по мнению экспертов. Психологи уверяют, что такое поведение свидетельствует о недоверии между партнерами, недовольстве своими заработками (возможно, вы интуитивно чувствуете, что ваши поступление не такие внушительные, как у вашего избранника и вас это задевает), желании держать все под контролем, страхе осуждения за излишнюю расточительность (или скупость) и так далее. И если вы не можете доверять своей второй половинке, то каким образом вы вообще планируете дальше жить с этим человеком?
Вот, например, реальная история: жена получала гораздо больше мужа, и чтобы не травмировать его самолюбие, она делала вид, что он является главным добытчиком в семье, а она зарабатывает лишь себе на «мелочи». И пока они жили вдвоем, ей удавалось все контролировать. Но когда у них появился наследник, то супруге пришлось вскрыть карты и тогда ее благоверный закатил грандиозный скандал – он орал, что его всю жизнь обманывали, что теперь он не сможет быть рядом с человеком, которому не доверяет и вообще, его в этом доме ни во что не ставят. Дама попыталась оправдаться что действовала из лучших побуждений, но ее супруг оставался непреклонен. В итоге семья распалась – мужчина так и не смог вновь довериться своей жене и во всем пытался найти подвох. Теперь он просто выплачивает алименты на ребенка и пытается наладить свою личную жизнь. Хотя, справедливости ради стоит отметить, что некоторые представители сильного пола также не всегда честно озвучивают своим избранницам истинный размер доходов. Они не видят ничего плохого в том, чтобы сознательно «преуменьшать» сумму поступлений, делать заначки и «держать руку на пульсе».
«Финансовый» эгоизм
Согласитесь, что если вы, например, экономите даже на самых необходимых вещах, а ваш партнер, что называется, ни в чем себе не отказывает, то ничего хорошего из этого не получится. Для развития здоровых и гармоничных отношений партнеры должны тратить примерно одинаковую сумму (не считая каких-то крупных покупок, приобретение которых обсуждается заранее). И даже если у вас раздельный бюджет, то обсудите, какую часть его вы будете откладывать на обязательные платежи (разделите все пополам) и какую часть – на собственные нужды, без согласования со своей второй половинкой.
Жесткий контроль
Действительно, нет ничего хуже для отношений, чем тотальный контроль, в том числе и в финансах. Особенно мужчины остро реагируют на попытки их избранниц «залезть к ним в карман» и заставить отчитываться о каждой копейке. Чтобы не было недовольства, постарайтесь доверять партнеру, не заставляйте его рассказывать о том, сколько денег (и куда) он тратит. Вместо этого, советуют психологи, постарайтесь собственным примером доказать, что вы с ним честны, открыты и готовы обсуждать с ним финансовые вопросы. В этом случае человек в ответ на вашу открытость тоже постарается быть с вами максимально откровенным и не станет делать тайну из своих доходов и расходах.
Фото: pexels.com
Долговая яма
Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что романтические отношения вряд ли выдержат накал страстей в виде звонков от тех, кому вы должны деньги. Понятно, что ситуации в жизни бывают разные и от неприятностей никто не застрахован, однако постарайтесь хотя бы обсуждать такие моменты и поставить свою вторую половинку в известность, чтобы потом для нее не было сюрпризом разбирательство с недовольными людьми (или организациями), отчаявшимися получить обратно свои кровно заработанные. Возьмите себе за правило не занимать деньги и выкручиваться собственными силами (но если уж сложилось таким образом, что вам понадобилась определенная сумма, то сделайте все возможное, чтобы вернуть все в срок и не подставлять при этом своего партнера). А заодно приучите друг друга к ежемесячному планированию и откладыванию денег на обязательные платежи (коммунальные, кредиты, страховки и так далее), чтобы не наделать новых долгов и не оказаться в безвыходном положении.
Микрозаймы и кредиты
Еще один пункт, вытекающий из предыдущего – набирать микрозаймы и кредиты в тайне от партера. Представьте, что ваш благоверный наделал по глупости долгов, а отдуваться вам придется вместе (даже если он будет из собственных средств отдавать кредиты, вам нужно будет содержать его, чтобы он вообще не остался без средств к существованию.) А если сюда добавить еще настойчивые звонки коллекторов в случае несвоевременного внесения платежа, то жизнь точно превратится в кошмар. Научитесь обсуждать со своей второй половинкой крупные приобретения и постарайтесь не набирать кредитов. Ведь, как известно, берете вы чужие деньги, а отдавать придется свои.
Неоправданное скупердяйство
Некоторые люди признаются, что их отношения разрушило скупердяйство партнера, заставляющего по максимуму сократить траты и отчитываться о каждой покупке. Им приходилось забыть о собственных принципах и желаниях в угоду другому. И если в самом начале отношений они еще как-то мирились с таким положением дел, то со временем начинали понимать, насколько отличаются их взгляды по планированию бюджета и это уже не исправить. Если вы понимаете, что не сходитесь в важных вопросах, касающихся вашего совместного будущего, то ни к чему хорошему это не приведет. Возникающие разногласия будут испытывать на прочность ваши отношения и в конце концов вы разбежитесь.
Фото: pexels.com
Излишняя щедрость
Привычка сорить деньгами направо и налево тоже может сыграть с вами злую шутку Понятно что пока вы не в отношениях то можете распоряжаться собственными средствами так как считаете нужным но когда вы начинаете жить с кем-то и планировать с этим человеком совместное будущее то вам придется считаться и с его принципами и желаниями Постарайтесь обсуждать свои траты особенно если это касается каких-то крупных покупок или ваших общих целей (совместный бизнес, приобретение квартиры, переезд в другой город или даже страну, обучение детей и так далее). Все эти вопросы требуют внимания, их нельзя игнорировать, ставя свои желания выше интересов вашей пары.
Отсутствие подушки безопасности
По статистике примерно у 78% людей каждые несколько лет случаются какие-то потрясения или серьезные испытания, подразумевающие крупные финансовые траты. Подобные события могут выбить из колеи, разрушить ваше благополучие и, соответственно, привести к краху отношений. Эксперты напоминают, что если вы живете одни, то можете распоряжаться своим временем и здоровьем по своему усмотрению. Но как только у вас появляется семья и дети, то не иметь финансовую подушку безопасности (ровно, как и отказываться от страхования своей жизни и здоровья) просто безответственно. Случись с вами что-то, и ваши близкие останутся без поддержки и компенсации. Подумайте об этом, когда в следующий раз решите сэкономить или спустить все свободные средства на какую-нибудь ненужную вещицу.
Фото: Pixabay.com
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