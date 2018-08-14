Это война! 7 фраз, которые настроят коллег против вас

«Я снова буду чуть позже! Вы же не против?»
Системное опоздание может довести до белого каления не только вашего шефа, но и остальных сотрудников. Действительно, правила для всех одинаковы, и рабочий день в офисе начинается строго в определенное время. Так почему же все должны приезжать в назначенный час, даже если живут далеко за городом, а вы позволяете себе опаздывать? Возможно, сначала ваши оправдания в виде протекшего крана, задержавшегося транспорта или внезапно нагрянувших родственников и сработают, но со временем коллеги начнут смотреть на вас с нескрываемой злобой и подставлять перед начальством. Поэтому просто постарайтесь быть пунктуальной и выходить из дома чуть раньше.
«Эээ... Как вас там?»
Даже если вы недавно пришли в коллектив, это не повод постоянно путаться в именах и делать вид, что вы не знаете, кто есть кто. Даже если вы страдаете провалами в памяти, заведите себе блокнот, куда вы запишете имена всех сотрудников и то, чем они занимаются. А еще лучше — сразу подружитесь с секретарем! Уж она точно в курсе всего, что происходит в офисе.
«Я же говорила, что будет именно так!»
Даже если вы действительно предвидели именно этот результат, не следует строить из себя всезнайку и постоянно указывать другим на ошибки. Ведь совершить промах может кто угодно, но лишь некоторые способны это признать и постараться в следующий раз поступить иначе. Без ваших нравоучений, разумеется.
«Я все сделаю! Только сначала подкрашу ногти и подправлю макияж»
Вы серьезно думаете, что вашим коллегам понравится тот факт, что вы решили превратить офис в салон красоты? Или тратить драгоценное время на прихорашивание и прочие бьюти-манипуляции? Спешим вам напомнить, что как минимум это не вежливо, а как максимум говорит о вашем непрофессионализме и безответственности.
«Вы не поверите, что я только что узнала…»
Сплетни — это не самый лучший способ завоевать авторитет в коллективе или продвинуться по карьерной лестнице. Интриганов и завистников никто не любит, от них стараются избавиться при первой же возможности. К тому же коллеги просто перестанут обсуждать при вас какие-то вопросы, а то и вовсе предпочтут держаться от вас подальше.
«Вам не нужна эта помада? А духи? Или вот эта симпатичная блузка?»
Даже если у вас дома скопился большой объем вещей, которые вы так ни разу и не использовали, это не повод тащить их в офис и устраивать там распродажу. Человечество давно придумало другие способы избавления от ненужного — достаточно, например, разместить информацию на одном из специализированных сайтов или в тематической группе в социальных сетях и ждать, когда найдется покупатель.
«Знаете, я сегодня не могу задержаться. И завтра тоже. Я слишком занята!»
Если вы постоянно игнорируете встречи коллег, корпоративы и прочие мероприятия, а на просьбу шефа всегда отвечаете отказом, то не ждите понимания и всеобщего признания. Попробуйте не быть настолько категоричной и хоть иногда делайте шаг к сближению, поверьте, это сработает вам в плюс и поможет наладить отношения.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Shutterstock