Это война! 7 фраз, которые настроят коллег против вас

«Я снова буду чуть позже! Вы же не против?»

Системное опоздание может довести до белого каления не только вашего шефа, но и остальных сотрудников. Действительно, правила для всех одинаковы, и рабочий день в офисе начинается строго в определенное время. Так почему же все должны приезжать в назначенный час, даже если живут далеко за городом, а вы позволяете себе опаздывать? Возможно, сначала ваши оправдания в виде протекшего крана, задержавшегося транспорта или внезапно нагрянувших родственников и сработают, но со временем коллеги начнут смотреть на вас с нескрываемой злобой и подставлять перед начальством. Поэтому просто постарайтесь быть пунктуальной и выходить из дома чуть раньше.

«Эээ... Как вас там?»

Даже если вы недавно пришли в коллектив, это не повод постоянно путаться в именах и делать вид, что вы не знаете, кто есть кто. Даже если вы страдаете провалами в памяти, заведите себе блокнот, куда вы запишете имена всех сотрудников и то, чем они занимаются. А еще лучше — сразу подружитесь с секретарем! Уж она точно в курсе всего, что происходит в офисе.

«Я же говорила, что будет именно так!»

Даже если вы действительно предвидели именно этот результат, не следует строить из себя всезнайку и постоянно указывать другим на ошибки. Ведь совершить промах может кто угодно, но лишь некоторые способны это признать и постараться в следующий раз поступить иначе. Без ваших нравоучений, разумеется.

«Я все сделаю! Только сначала подкрашу ногти и подправлю макияж»

Вы серьезно думаете, что вашим коллегам понравится тот факт, что вы решили превратить офис в салон красоты? Или тратить драгоценное время на прихорашивание и прочие бьюти-манипуляции? Спешим вам напомнить, что как минимум это не вежливо, а как максимум говорит о вашем непрофессионализме и безответственности.