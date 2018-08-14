logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Это война! 7 фраз, которые настроят коллег против вас

Наверняка вы тоже часто бросаете фразы, не задумываясь о последствиях и о том, как на них отреагируют окружающие. Психологи советуют понаблюдать за тем, кому и что вы говорите, а еще лучше — вообще уменьшить количество своих высказываний, особенно в офисе. Иначе можно не только испортить отношения с коллегами, но и лишиться карьерного роста.

«Я снова буду чуть позже! Вы же не против?»

Системное опоздание может довести до белого каления не только вашего шефа, но и остальных сотрудников. Действительно, правила для всех одинаковы, и рабочий день в офисе начинается строго в определенное время. Так почему же все должны приезжать в назначенный час, даже если живут далеко за городом, а вы позволяете себе опаздывать? Возможно, сначала ваши оправдания в виде протекшего крана, задержавшегося транспорта или внезапно нагрянувших родственников и сработают, но со временем коллеги начнут смотреть на вас с нескрываемой злобой и подставлять перед начальством. Поэтому просто постарайтесь быть пунктуальной и выходить из дома чуть раньше.

«Эээ... Как вас там?»

Даже если вы недавно пришли в коллектив, это не повод постоянно путаться в именах и делать вид, что вы не знаете, кто есть кто. Даже если вы страдаете провалами в памяти, заведите себе блокнот, куда вы запишете имена всех сотрудников и то, чем они занимаются. А еще лучше — сразу подружитесь с секретарем! Уж она точно в курсе всего, что происходит в офисе.

«Я же говорила, что будет именно так!»

Даже если вы действительно предвидели именно этот результат, не следует строить из себя всезнайку и постоянно указывать другим на ошибки. Ведь совершить промах может кто угодно, но лишь некоторые способны это признать и постараться в следующий раз поступить иначе. Без ваших нравоучений, разумеется.

«Я все сделаю! Только сначала подкрашу ногти и подправлю макияж»

Вы серьезно думаете, что вашим коллегам понравится тот факт, что вы решили превратить офис в салон красоты? Или тратить драгоценное время на прихорашивание и прочие бьюти-манипуляции? Спешим вам напомнить, что как минимум это не вежливо, а как максимум говорит о вашем непрофессионализме и безответственности.

«Вы не поверите, что я только что узнала…»

Сплетни — это не самый лучший способ завоевать авторитет в коллективе или продвинуться по карьерной лестнице. Интриганов и завистников никто не любит, от них стараются избавиться при первой же возможности. К тому же коллеги просто перестанут обсуждать при вас какие-то вопросы, а то и вовсе предпочтут держаться от вас подальше.

«Вам не нужна эта помада? А духи? Или вот эта симпатичная блузка?»

Даже если у вас дома скопился большой объем вещей, которые вы так ни разу и не использовали, это не повод тащить их в офис и устраивать там распродажу. Человечество давно придумало другие способы избавления от ненужного — достаточно, например, разместить информацию на одном из специализированных сайтов или в тематической группе в социальных сетях и ждать, когда найдется покупатель.

«Знаете, я сегодня не могу задержаться. И завтра тоже. Я слишком занята!»

Если вы постоянно игнорируете встречи коллег, корпоративы и прочие мероприятия, а на просьбу шефа всегда отвечаете отказом, то не ждите понимания и всеобщего признания. Попробуйте не быть настолько категоричной и хоть иногда делайте шаг к сближению, поверьте, это сработает вам в плюс и поможет наладить отношения.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...