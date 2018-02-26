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Вы мечтаете стать известным блогером, но пока на вашу страничку подписаны лишь друзья и соседи? Тогда посмотрите, все ли вы делаете правильно и что еще можно предпринять, чтобы ваш блог начал приносить прибыль. Поверьте, данный вид деятельности вполне может обеспечить вам безбедное существование, если вы будете следовать этим простым правилам.

Выберите свою нишу

Знаменитые блогеры признаются, что потратили не один день, неделю или даже месяц, прежде чем определили тему, которая была бы действительно интересна людям. Разумеется, сначала даже не было речи о том, чтобы их посты приносили хоть какую-то прибыль, но со временем все получилось. И не обязательно быть первым человеком, который будет освещать определенную тематику, главное сделать свой блог намного ярче и интереснее, чем у конкурентов. И тогда пользователи заметят именно вас.

Настройте свой блог

Возможно, это кажется вполне очевидным, однако многие начинающие блогеры забывают о том, что каждая мелочь имеет значение. Важно придумать емкое и запоминающееся название, выбрать правильный дизайн и подачу, продумать удобную навигацию, чтобы пользователям было комфортно на вашей страничке и они бы без труда находили актуальные темы.

Проявляйте активность в социальных сетях

Обязательно настройте учетные записи на Facebook, Instagram, Twitter и Pinterest и подпишитесь на тех блогеров, которые вас вдохновляют. Социальные сети — отличный способ найти свою аудиторию и привлечь новых читателей на свою страничку. Также не забывайте об обратной связи и обязательно отвечайте на вопросы своих подписчиков.

Общайтесь с другими блогерами

Подружитесь с другими экспертами в этой области, которые помогут вам на первом этапе. Так, например, они смогут делиться вашим контентом или просто прорекламировать вашу страничку. Поверьте, что новичкам бывает сложно раскрутить свой блог без поддержки того, кого аудитория уже знает и любит. Поэтому стоит поискать единомышленников и наладить контакты с теми, кому близки ваша тематика и ваш стиль подачи.

Отслеживайте свою аудиторию

Подключите специальные программы (например, Google Analytics), которые помогут вам собирать статистику и анализировать данные о вашей аудитории. Таким образом вы сможете понять, кому действительно интересна ваша тематика и какие материалы читают лучше.

Привлекайте рекламодателей

Изучите специальные площадки, которые помогут вам привлекать рекламу в ваш блог (например, размещать ссылки, баннеры, контекстную рекламу и так далее). Как только ваш блог начнет собирать трафик, вы сможете продавать рекламу крупным компаниям или брендам. А это уже совсем другой уровень дохода.

Виктория Ветрова
эксперт по продвижению личного бренда в Instagram

Чтобы начать зарабатывать в Instagram, для начала нужно развить свой проект. Инвестировать в него свои знания, определиться с позиционированием, начать вести полезный блог. Такой, чтобы на него с удовольствием подписывались. Нужно, чтобы подписчики оставались и взаимодействовали.

С помощью платных и бесплатных методов продвижения соберите аудиторию. Монетизировать микроблоги можно и даже нужно. У вас свой бизнес? Смело начинайте с 1000 человек в подписчиках. Если хотите зарабатывать на рекламе, то вам нужен блог от 10К и с высокой вовлеченностью. Очень хороший показатель, если на ваш пост отреагировал каждый пятый или каждый десятый человек.

Следующий этап — активная социальная деятельность. Участвуйте в активностях, в марафонах совместно с экспертами. Ходите на блогер-бранчи. Вас обязательно заметят и предложат сотрудничать!

Фото: Shutterstock

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