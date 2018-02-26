Выберите свою нишу

Знаменитые блогеры признаются, что потратили не один день, неделю или даже месяц, прежде чем определили тему, которая была бы действительно интересна людям. Разумеется, сначала даже не было речи о том, чтобы их посты приносили хоть какую-то прибыль, но со временем все получилось. И не обязательно быть первым человеком, который будет освещать определенную тематику, главное сделать свой блог намного ярче и интереснее, чем у конкурентов. И тогда пользователи заметят именно вас.

Настройте свой блог

Возможно, это кажется вполне очевидным, однако многие начинающие блогеры забывают о том, что каждая мелочь имеет значение. Важно придумать емкое и запоминающееся название, выбрать правильный дизайн и подачу, продумать удобную навигацию, чтобы пользователям было комфортно на вашей страничке и они бы без труда находили актуальные темы.

Проявляйте активность в социальных сетях

Обязательно настройте учетные записи на Facebook, Instagram, Twitter и Pinterest и подпишитесь на тех блогеров, которые вас вдохновляют. Социальные сети — отличный способ найти свою аудиторию и привлечь новых читателей на свою страничку. Также не забывайте об обратной связи и обязательно отвечайте на вопросы своих подписчиков.