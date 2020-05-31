Это по любви: 7 веских причин не спешить с оформлением отношений

Материальные и финансовые вопросы

«С милым рай и в шалаше» в наше время не сработает, поэтому эксперты рекомендуют не спешить с официальной регистрацией отношений, если ни у вас, ни у вашего избранника нет не то, что своей квартиры, а даже возможности ее приобрести в обозримом будущем. Жить с родителями тоже не вариант. В этом случае неизбежны конфликты и притирки, что, в свою очередь, может привести к скорому разводу. На данный момент очень много супружеских пар расходятся именно из-за банальной нехватки средств к существованию, ведь то, что у них есть на данный момент, не может полностью покрыть их запросы. Поэтому если вы пока еще не решили свои материальные и финансовые вопросы, то не спешите под венец – разочарования от неустроенной семейной жизни очень скоро сменит радость от обретения заветного статуса супруги.

Неуверенность, что это именно то, о чем вы мечтали

«Все подруги давно замужем, а я все одна, да одна…», «Родители уже в который раз напоминают мне о тикающих часиках, может они правы?», «Выйду замуж, рожу ребенка, а там будь, что будет», «Мне нужно просто забыть бывшего, поэтому выйду замуж за первого встречного», «Если я сейчас не пойду под венец, то уже не сделаю этого никогда!». Наверняка, вас тоже хотя бы раз в жизни посещали такие мысли. Другими словами, вы понимаете, что хотите связать свою жизнь не с каким-то конкретным человеком, а просто сбежать от своих проблем, избежать одиночества или общественного порицания. Однако не стоит забывать, что едва лишь отзвучит марш Мендельсона, как начнется настоящая супружеская жизнь, из которой просто так уже не сбежишь. И чтобы не испытать разочарование вскоре после оформления отношений, лучше наберитесь терпения, присмотритесь к партнеру и определите за себя, действительно ли вы видите свое будущее рядом с ним или вам стоит поискать более подходящего кандидата?

Не «надо», а «хочу»

Пока вы еще в свободных отношениях, вы имеете право диктовать свои правила и поступать так, как считаете нужным. Но вступив в брак вы вынуждены будете согласовывать свои действия со своим благоверным, иначе недопонимание и конфликты разрушат ваш союз. Понятно, что договариваться нужно даже в том случае, когда ваш роман только-только набирает обороты, однако в семейной жизни приоритеты смущаются и вместо «я» уже появляется «мы». Поэтому, прежде чем совершить этот шаг, подумайте, действительно ли вы созрели для этого или вам пока лучше присмотреться друг к другу и понять, как вы сможете взаимодействовать (и договариваться) в тех или иных важных вопросах.