Это по любви: 7 веских причин не спешить с оформлением отношений
Проверка на прочность
Эксперты напоминают, что отношения, проверенные временем, зачастую оказываются более прочными, чем страсть, которая быстро разгорается, толкает партнеров на необдуманные поступки, и также быстро угасает. Существует немало примеров, когда возлюбленные, ослепленные желанием, оперативно отправляются под венец, а вскоре после свадьбы понимают, что страсть прошла и им, собственно, даже и поговорить не о чем с человеком. Еще вчерашним влюбленным просто становится скучно друг с другом и единственным выходом из сложившейся ситуации становится оформление развода, чтобы не отравлять жизнь ни себе, ни своему партнеру. Или, например, если вас связывают какие-то финансовые обязательства, то вы останетесь супругами на бумаге, но будете устраивать свою жизнь по отдельности, без оглядки друг на друга. Поэтому прежде, чем бежать в ЗАГС, неплохо было бы удостовериться, что человек, который находится рядом с вами, действительно счастлив в этих отношениях (если же его удерживают рядом с вами какие-то другие обстоятельства, кроме искренних чувств и желания шагать по жизни вместе, то это повод задуматься, а нужно ли вам в таком случае вообще выходить за него замуж).
Реальность вместо иллюзий
Вместо того, чтобы тешить себя иллюзиями и переживать, если они вдруг потерпят крушение, вы даете друг другу возможность реально взглянуть на то, что происходит между вами и почему вы, собственно, до сих пор еще вместе. По мнению экспертов, зачастую после свадьбы люди «сбрасывают маски» и их так тщательно скрываемые недостатки становятся вполне очевидными. «Он все равно уже мой и никуда от меня не денется», - именно так размышляют многие дамы, заполучив в мужья подходящего кандидата. Мужчины тоже начинают считать жен своей собственностью, требуя, чтобы они прислушивались к их мнению и мирились с определенными недостатками. Тут не лишним будет напомнить, что каждый человек является ответственным за свое счастье и ни один штамп в паспорте не убережет от крушения надежд.
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Материальные и финансовые вопросы
«С милым рай и в шалаше» в наше время не сработает, поэтому эксперты рекомендуют не спешить с официальной регистрацией отношений, если ни у вас, ни у вашего избранника нет не то, что своей квартиры, а даже возможности ее приобрести в обозримом будущем. Жить с родителями тоже не вариант. В этом случае неизбежны конфликты и притирки, что, в свою очередь, может привести к скорому разводу. На данный момент очень много супружеских пар расходятся именно из-за банальной нехватки средств к существованию, ведь то, что у них есть на данный момент, не может полностью покрыть их запросы. Поэтому если вы пока еще не решили свои материальные и финансовые вопросы, то не спешите под венец – разочарования от неустроенной семейной жизни очень скоро сменит радость от обретения заветного статуса супруги.
Неуверенность, что это именно то, о чем вы мечтали
«Все подруги давно замужем, а я все одна, да одна…», «Родители уже в который раз напоминают мне о тикающих часиках, может они правы?», «Выйду замуж, рожу ребенка, а там будь, что будет», «Мне нужно просто забыть бывшего, поэтому выйду замуж за первого встречного», «Если я сейчас не пойду под венец, то уже не сделаю этого никогда!». Наверняка, вас тоже хотя бы раз в жизни посещали такие мысли. Другими словами, вы понимаете, что хотите связать свою жизнь не с каким-то конкретным человеком, а просто сбежать от своих проблем, избежать одиночества или общественного порицания. Однако не стоит забывать, что едва лишь отзвучит марш Мендельсона, как начнется настоящая супружеская жизнь, из которой просто так уже не сбежишь. И чтобы не испытать разочарование вскоре после оформления отношений, лучше наберитесь терпения, присмотритесь к партнеру и определите за себя, действительно ли вы видите свое будущее рядом с ним или вам стоит поискать более подходящего кандидата?
Не «надо», а «хочу»
Пока вы еще в свободных отношениях, вы имеете право диктовать свои правила и поступать так, как считаете нужным. Но вступив в брак вы вынуждены будете согласовывать свои действия со своим благоверным, иначе недопонимание и конфликты разрушат ваш союз. Понятно, что договариваться нужно даже в том случае, когда ваш роман только-только набирает обороты, однако в семейной жизни приоритеты смущаются и вместо «я» уже появляется «мы». Поэтому, прежде чем совершить этот шаг, подумайте, действительно ли вы созрели для этого или вам пока лучше присмотреться друг к другу и понять, как вы сможете взаимодействовать (и договариваться) в тех или иных важных вопросах.
Фото: Pixabay.com
Обретение самостоятельности и ответственности
Еще одним важным моментом в незарегистрированных отношениях является то, что вы можете полагаться и рассчитывать только на себя. Безусловно ваш избранник поддержит вас, когда вам действительно это будет нужно, однако, согласитесь, осознание своей некой свободы заставляет вас быть собраннее и ответственнее делать тот или иной выбор (принимать те или иные решения). В браке большинство людей расслабляются и предпочитают переложить ответственность за развитие отношений на супруга. Дамы, заполучив заветное колечко, тут же бросают работу, полагая, что их теперь полностью должен содержать благоверный, а в случае расставания испытывают настоящий шок, потому что просто не понимают, как (и на что) они будут жить дальше, если за все время совместной жизни всеми финансовыми вопросами занимался их супруг. И таких моментов очень много.
Юридическая свобода
В наше время бракоразводный процесс (если, конечно, будущие супруги заранее не обсудили и не подписали брачный контракт) может быть весьма изматывающим и затруднительным, зачастую решая какие-либо имущественные споры не так, как предполагала та или иная заинтересованная сторона. В то же время, если ваши отношения не узаконены, вам не придется тратить силы и нервы, встречаясь лишний раз со своим бывшим и обсуждая в очередной раз тот или иной вопрос. Вы можете просто разъехаться и больше уже не пересекаться (это позволит минимизировать последствия стресса и избавит от негативных эмоций).
Фото: Pixabay.com
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