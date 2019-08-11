Это не стыдно: 7 вещей, о которых можно (и нужно) просить своего мужчину

Предложение руки и сердца

Если вы не настроены на интрижку, а хотите видеть этого человека рядом с собой в качестве мужа, то прямо скажите ему об этом. И не нужно бояться, что такая прямолинейность отпугнет мужчину – если он сбежит, то это определенно был не ваш человек. Вы должны доверять себе и своим чувствам и не стесняться обсуждать те моменты, которые касаются вас непосредственно. Понятно, что не стоит подталкивать своего избранника к ответственному шагу или самой делать ему предложение (хотя истории известно немало подобных случаев, когда дамы брали инициативу в свои руки). Речь идет о том, чтобы четко выразить свою позицию, что вы, например, не готовы к роли любовницы/сожительницы/подруги и если он не рассматривает вас в качестве своей законной супруги, то вам не по пути. Не соглашайтесь на сомнительные перспективы, в том числе на многолетний гражданский брак, который зачастую так и не перерастает в нечто большее.

Невмешательство его родных в вашу жизнь

Даже если ваш мужчина обожает свою маму (что, в принципе, весьма похвально), не позволяйте ей командовать вами и указывать, как именно вам выстраивать отношения с ее сыном, как вести быт или воспитывать ее внуков. Донесите до своего избранника, что вы уважаете его родственников, но будет лучше, если они не станут лезть в вашу жизнь. Точно так же не позволяйте своим родным диктовать вам и вашему благоверному, как поступить в той или иной ситуации. Безусловно, они могут дать вам совет, но лишь вам решать, воспользоваться им или нет.

Совместные планы на будущее

Это нормально, что у вас есть определенные планы и понимание того, как вы видите свое будущее. И нет ничего страшного в том, чтобы рассказать об этом своему избраннику. Ведь чем скорее вы обсудите то, какими вы видите ваши отношения в дальнейшем, тем скорее вы поймете, подходит ли вам этот человек или нет. Психологи уверяют, что нет ничего ужаснее, чем однажды осознать, что потратили годы не на того мужчину и не реализовали даже половины того, о чем мечтали. Поэтому заранее обсудите перспективы и найдите компромисс, который устраивал бы вас обоих (вместо того, чтобы забыть о себе и своих мечтах, полностью растворившись в своем избраннике).