Это не стыдно: 7 вещей, о которых можно (и нужно) просить своего мужчину

Близость и взаимопонимание
То, что вы начали встречаться с молодым человеком (или даже решили попробовать пожить вместе) вовсе не означает, что вы готовы на какие-то сексуальные эксперименты, либо на близость вообще. У всех людей свое представление о том, когда можно позволить себе интимные отношения. И если вы пока еще не готовы на сближение, честно расскажите об этом партнеру. Если же вас что-то не устроило в сексуальном плане, вы тоже можете обсудить это со своим избранником (это намного честнее, чем переживать все в себе, рыдая в ванной после каждого сексуального контакта). Возможно, ваш партнер и рад бы пойти вам на встречу, вот только он не знает, что вам нравится или не нравится. Поверьте, мужчина, который ценит и уважает вас, никогда не будет делать что-то вам назло или против вашей воли. Напротив, он оценит вашу открытость и пойдет вам на встречу.
Верность и взаимоуважение
Вы можете, нет, даже имеете право озвучить свое желание придерживаться моногамии в отношениях. И дело тут не только в душевных терзаниях по поводу возможных походов «налево», а в интимной безопасности и в рисках подцепить нечто малоприятное. Ведь ни для кого не секрет, что многие болезни переносятся мужчинами намного легче (либо вовсе они им не подвержены), в то время как женщины «отдуваются» по полной, бегая по врачам всякий раз, как только их избранник позволил себе лишнее на стороне. Поэтому обговорите эти моменты заранее, объясните, что для вас важно сохранение верности (и взаимоуважения), что вы за «чистоплотность» в отношениях и если вашего кавалера такое положение дел не устраивает, то значит не настолько сильно он вами дорожит.
Фото: vostock-photo
Предложение руки и сердца
Если вы не настроены на интрижку, а хотите видеть этого человека рядом с собой в качестве мужа, то прямо скажите ему об этом. И не нужно бояться, что такая прямолинейность отпугнет мужчину – если он сбежит, то это определенно был не ваш человек. Вы должны доверять себе и своим чувствам и не стесняться обсуждать те моменты, которые касаются вас непосредственно. Понятно, что не стоит подталкивать своего избранника к ответственному шагу или самой делать ему предложение (хотя истории известно немало подобных случаев, когда дамы брали инициативу в свои руки). Речь идет о том, чтобы четко выразить свою позицию, что вы, например, не готовы к роли любовницы/сожительницы/подруги и если он не рассматривает вас в качестве своей законной супруги, то вам не по пути. Не соглашайтесь на сомнительные перспективы, в том числе на многолетний гражданский брак, который зачастую так и не перерастает в нечто большее.
Невмешательство его родных в вашу жизнь
Даже если ваш мужчина обожает свою маму (что, в принципе, весьма похвально), не позволяйте ей командовать вами и указывать, как именно вам выстраивать отношения с ее сыном, как вести быт или воспитывать ее внуков. Донесите до своего избранника, что вы уважаете его родственников, но будет лучше, если они не станут лезть в вашу жизнь. Точно так же не позволяйте своим родным диктовать вам и вашему благоверному, как поступить в той или иной ситуации. Безусловно, они могут дать вам совет, но лишь вам решать, воспользоваться им или нет.
Совместные планы на будущее
Это нормально, что у вас есть определенные планы и понимание того, как вы видите свое будущее. И нет ничего страшного в том, чтобы рассказать об этом своему избраннику. Ведь чем скорее вы обсудите то, какими вы видите ваши отношения в дальнейшем, тем скорее вы поймете, подходит ли вам этот человек или нет. Психологи уверяют, что нет ничего ужаснее, чем однажды осознать, что потратили годы не на того мужчину и не реализовали даже половины того, о чем мечтали. Поэтому заранее обсудите перспективы и найдите компромисс, который устраивал бы вас обоих (вместо того, чтобы забыть о себе и своих мечтах, полностью растворившись в своем избраннике).
Фото: vostock-photo
Появление наследников
Возможность стать матерью и иметь столько детей, сколько можете себе позволить – волнует большинство женщин. И если мужчины достаточно спокойно относятся к деторождению (по согласно последним исследованиям их пугает сама мысль, что они скоро станут папой), то дамы должны заранее предусмотреть все нюансы и обсудить со своим кавалером, что, допустим, будет в том случае, если появление малыша окажется незапланированным, или, напротив, если в течении нескольких лет она не сможет забеременеть самостоятельно, если по каким либо причинам они вообще не смогут иметь детей – будут ли они рассматривать возможность усыновления или суррогатное материнство? Все эти моменты лучше уточнить у своего благоверного заранее, чтобы понимать, готов ли он взять ответственность за кого-то еще кроме себя, хочет ли он вообще детей или он не готов становиться отцом ни при каких обстоятельствах. Психологи напоминают, что нет ничего плохого в том, чтобы открыто рассказать мужчине о своем желании стать матерью и попросить его помочь осуществить задуманное. Если он действительно вас любит, то с воодушевлением отнесется к вашей мечте.
Помощь и поддержка
Очень часто бывает так, что мужчина берет на себя роль главы семейства, вот только воспринимает это буквально – он приносит деньги в семью, а все остальное его не касается. Поэтому женщине приходится взваливать на свои хрупкие плечи все бытовые вопросы, воспитание детей, планирование очередного семейного отпуска, переезд в новую квартиру или ремонт (контроль за деятельностью рабочих почему-то тоже зачастую осуществляется дамами). Мужчина лишь оплачивает процессы и не забивает свою голову подобной ерундой. При этом женщина тоже может работать и делать карьеру, но при этом она почему-то обязана контролировать и остальные процессы в семье. Психологи утверждают, что рано или поздно это закончится нервным срывом и желанием сбежать из этих отношений. Чтобы не доводить ситуацию до крайности и не превратить себя в загнанную лошадь, поговорите со своим благоверным по поводу разделения обязанностей. Объясните, что не намерены добровольно превращаться в рабыню и напомните, что вам тоже нужна поддержка (и передышка). Глядите, и на себя времени будет оставаться больше. К тому же, если верить экспертам, совместный труд не только облагораживает, но и сближает.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo
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