Если вам немного за 30: стоит ли менять вектор профессионального развития (и как это сделать правильно)

В определенный момент у каждого человека наступает такой период, когда ему кажется, то он уже сделал все возможное и достиг определенных профессиональных целей, выше которых ему уже не прыгнуть. Либо вовсе понимает, что занимается не тем делом, к которому лежит душа и нужно срочно что-то с этим делать. Как грамотно поступить в данной ситуации, чтобы не навредить себя (и репутации) - разбираемся с нашим экспертом.
На каждом этапе своего развития для человека важно видеть будущие перспективы и понимать, что нет ничего невозможного. Нужно лишь грамотно подойти к решению данного вопроса.
В школе вы учитесь, чтобы потом поступить в высшее учебное заведение. В вузе получаете профессиональные знания и, возможно, параллельно работаете. А это первые деньги, самостоятельность и, конечно, профессиональный опыт. После завершения учебы все строят планы о карьерном и финансовом росте. Этакая стандартная схема для среднестатистического успешного человека.
В 3-35 лет у большинства людей начинается период переосмысления. Кто-то понимает, что потратил несколько лет жизни на нелюбимую работу. Кто-то достигает карьерного потолка. Начинается время стагнации. Есть работа, семья, статус в обществе, но возможностей для дальнейшего роста и развития не предвидится. Перспектив, как они считают, для них больше нет. В этой ситуации очень многим из них хочется все бросить и начать свою карьеру с нуля. Только бы не увязнуть в этой трясине сомнений и страхов по поводу того, что их жизнь проходит впустую.
Как понять, что вам надо искать новую сферу деятельности?
Есть внешние и внутренние факторы, опираясь на которые можно принять решение о смене профессии (сферы деятельности).
Внешние признаки:
- уровень дохода;
- комфортное рабочее место;
- удобный рабочий график;
- люди, с которыми вы взаимодействуете в процессе работы, вам приятны;
- возможность достижения еще бо́льших карьерных высот.
Фото: vostock-photo
Внутренние признаки:
- эмоциональный подъем при мысли о своем деле;
- желание искать и изучать информацию по своему направлению;
- вас вдохновляет конечный результат вашего труда;
- гордитесь своей работой;
- считаете эту работу важной и полезной.
По каждому признаку оцените от 0 до 10, насколько вас устраивает текущая деятельность. Если в сумме у вас менее 80 баллов, то рекомендую задуматься о выборе другого дела. Особенно если меньше всего баллов вы набрали на внутренних факторах.
Если вы оказались в числе тех, кому надо поменять работу, то не торопитесь принимать поспешные решения! Рынок профессий непостоянен: появляются одни, исчезают другие. Решить, куда же податься, непросто. И здесь очень важно не поддаваться эмоциям, а спокойно взвесить все «за» и «против».
К смене профессии (работы) необходимо подходить поэтапно:
Шаг 1. Четко определите дело, которым вы хотите заниматься (или которым всегда мечтали заняться).
Шаг 2. Обратитесь к карьерному консультанту, который поможет грамотно составить карьерный план, либо пропишите его самостоятельно. В карьерный план необходимо включить обучение по новой профессии и практику. Их следует грамотно вписать в свою текущую жизнь с работой и домашними делами.
Шаг 3. Когда пройдете обучение и практику, начинайте плавно переходить в новую область.
Фото: vostock-photo
Основные лайфхаки, которые помогут вам пройти этот процесс безболезненно и продуктивно:
Не увольняйтесь сразу же! Переход в совершенно новую профессию длится от шести месяцев до двух лет. При условии, что вы выйдете на стабильный доход, который равен прежнему или больше него. А если вы поторопитесь, то можете на какое-то время остаться без привычных источников дохода и без поддержки.
Горящие глаза важнее надписи в трудовой. Покажите рвение профессионально развиваться. Для многих работодателей главное — видеть высокий уровень мотивации у сотрудников.
Забудьте про пять лет в вузе! Высшее образование часто не отвечает требованиям современного рынка труда. Вы получите гораздо больше актуальных знаний на качественных курсах, из книг и видео, после платных и бесплатных консультаций. За меньшие деньги и в сжатые сроки.
Найдите наставника, который поможет быстрее и эффективнее освоить новую профессию. Возможно, кто-то в вашем окружении уже прошел этот путь и готов поделиться своим опытом и знаниями. Не бойтесь интересоваться всеми подробностями, чтобы избежать ошибок в дальнейшем.
И помните, что в смене работы (или сферы деятельности) нет ничего страшного. И в 20, и в 30, и даже в 55 лет! Во всем мире это нормальное явление. Приложите сейчас усилия, чтобы освоить новую профессию и наслаждаться каждый день своими успехами, гордиться собой. И вам не придется просто терпеть до пенсии и сожалеть об упущенных карьерных возможностях всю оставшуюся жизнь!
Текст: Екатерина Новопашина
Фото: vostock-photo
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!