Если вам немного за 30: стоит ли менять вектор профессионального развития (и как это сделать правильно)

В школе вы учитесь, чтобы потом поступить в высшее учебное заведение. В вузе получаете профессиональные знания и, возможно, параллельно работаете. А это первые деньги, самостоятельность и, конечно, профессиональный опыт. После завершения учебы все строят планы о карьерном и финансовом росте. Этакая стандартная схема для среднестатистического успешного человека.

В 3-35 лет у большинства людей начинается период переосмысления. Кто-то понимает, что потратил несколько лет жизни на нелюбимую работу. Кто-то достигает карьерного потолка. Начинается время стагнации. Есть работа, семья, статус в обществе, но возможностей для дальнейшего роста и развития не предвидится. Перспектив, как они считают, для них больше нет. В этой ситуации очень многим из них хочется все бросить и начать свою карьеру с нуля. Только бы не увязнуть в этой трясине сомнений и страхов по поводу того, что их жизнь проходит впустую.

Как понять, что вам надо искать новую сферу деятельности?

Есть внешние и внутренние факторы, опираясь на которые можно принять решение о смене профессии (сферы деятельности).

Внешние признаки: