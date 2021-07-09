«Ешь, молись, люби»: почему тактика все бросить и уехать не поможет пережить кризис

Комментарий психолога: как вернуть себе вкус к жизни

Кризис — это одновременно тупик и возможности. Гарантий, что путешествие поможет разглядеть эти самые возможности, нет, но шанс есть. Часто даже короткая пауза, взятая перед важным решением, помогает из состояния тупика перейти к действиям. Но если имеющиеся серьезные проблемы, например, долги, прогрессирующее заболевание или плохие отношения, оставить без решения, «замести под ковер» и уехать путешествовать, то высока вероятность, вернувшись, обнаружить, что проблемы из серьезных превратились в непреодолимые.

Как вернуть себе вкус к жизни? Подсказка скрыта в названии фильма, то есть «включение» трех важнейших сфер личности: физической (ешь), духовной (молись) и эмоциональной (люби) позволяет героине Джулии Робертс почувствовать себя обновленной, гармоничной и живой. Разберемся с каждой из этих сфер по порядку.

Человек — это в первую очередь его тело, и без контакта с телом избавиться от стресса не удастся. Есть множество подходов освежить физическую форму как расслабляющие: массаж, плавание, йога, флоатинг, так и шоковые: обливание, криокамера, парная, спорт. Роль физических нагрузок — вернуть телу способность чувствовать, поскольку при хроническом и остром стрессе происходит своеобразное «онемение» и сигналы от физического мира плохо проходят в мозг. Роль вкусной и разнообразной еды тоже нельзя недооценивать в избавлении от стресса. Как и в случае с физическими упражнениями, каждый выберет то, что ему больше подойдет: съесть любимое блюдо или попробовать что-то новое, экзотическое. Главное — не заедать стресс, а именно дегустировать, смаковать, оценивать ощущения от каждого кусочка или ложки, помня, что задача на этом этапе — испытывать физические ощущения и вывести тело из анабиоза, в который оно погрузилось из-за длительного пренебрежения его потребностями.

Духовная сфера — важнейшая часть нашей жизни, то что делает нас людьми. И к ней относится не только религия, но и убеждения, ценности. В каком-то смысле религиозному человеку проще, поскольку в различных конфессиях существуют установленные ритуалы и практики: молитвы, покаяния, поклонения, медитации и т.п. Но важно, что путь духовного развития открыт не только религиозным людям и не обязательно привязан к определенным святым местам. Следование убеждениям, осознание и разделение с другими людьми своих ценностей также приносит духовное исцеление.