«Ешь, молись, люби»: почему тактика все бросить и уехать не поможет пережить кризис
Способ Джулии Робертс выйти из кризиса
Для Джулии Робертс роль в упомянутом фильме стала на тот момент первой работой за семь лет. До этого момента она успела родить троих детей и объясняла отсутствие проектов в фильмографии не только декретом, но и нехваткой стоящих предложений. «Ешь, молись, люби» она считает одним из лучших фильмов в своей карьере. И хотя она никогда не бросала дом в поисках себя (да и как это возможно с тремя детьми), кризис героини ей оказался понятен. Разочаровавшаяся в браке (у нее за плечами развод), молодом любовнике и работе Элизабет Гилберт решает все бросить и уехать путешествовать. Резко сменить картинку хочется, когда мы сильно устаем физически и перестаем жить в соответствии со своими ценностями или понимаем, что последние изменились. Героиня решает вернуть себе вкус к жизни, начав буквально с физических ощущений, приятных глазу картинок и общения с людьми. Ее первой точкой на карте становится Италия с ее потрясающе вкусной и простой едой, затем Индия с обетом тишины и наконец Бали, где Элизабет переживет любовный роман. У самой Робертс во время промо-тура фильма часто спрашивали про личный способ пережить кризис. И каждый раз она называла схему: «Поднялась, отряхнулась и пошла дальше». Современные психологи подобную тактику не одобряют: подавлять негативные эмоции не лучший способ — важнее их правильно пережить.
Фото: kinopoisk.ru
Иветта Литвинова
Психолог, писатель, сценарист
Комментарий психолога: как вернуть себе вкус к жизни
Кризис — это одновременно тупик и возможности. Гарантий, что путешествие поможет разглядеть эти самые возможности, нет, но шанс есть. Часто даже короткая пауза, взятая перед важным решением, помогает из состояния тупика перейти к действиям. Но если имеющиеся серьезные проблемы, например, долги, прогрессирующее заболевание или плохие отношения, оставить без решения, «замести под ковер» и уехать путешествовать, то высока вероятность, вернувшись, обнаружить, что проблемы из серьезных превратились в непреодолимые.
Как вернуть себе вкус к жизни? Подсказка скрыта в названии фильма, то есть «включение» трех важнейших сфер личности: физической (ешь), духовной (молись) и эмоциональной (люби) позволяет героине Джулии Робертс почувствовать себя обновленной, гармоничной и живой. Разберемся с каждой из этих сфер по порядку.
Человек — это в первую очередь его тело, и без контакта с телом избавиться от стресса не удастся. Есть множество подходов освежить физическую форму как расслабляющие: массаж, плавание, йога, флоатинг, так и шоковые: обливание, криокамера, парная, спорт. Роль физических нагрузок — вернуть телу способность чувствовать, поскольку при хроническом и остром стрессе происходит своеобразное «онемение» и сигналы от физического мира плохо проходят в мозг. Роль вкусной и разнообразной еды тоже нельзя недооценивать в избавлении от стресса. Как и в случае с физическими упражнениями, каждый выберет то, что ему больше подойдет: съесть любимое блюдо или попробовать что-то новое, экзотическое. Главное — не заедать стресс, а именно дегустировать, смаковать, оценивать ощущения от каждого кусочка или ложки, помня, что задача на этом этапе — испытывать физические ощущения и вывести тело из анабиоза, в который оно погрузилось из-за длительного пренебрежения его потребностями.
Духовная сфера — важнейшая часть нашей жизни, то что делает нас людьми. И к ней относится не только религия, но и убеждения, ценности. В каком-то смысле религиозному человеку проще, поскольку в различных конфессиях существуют установленные ритуалы и практики: молитвы, покаяния, поклонения, медитации и т.п. Но важно, что путь духовного развития открыт не только религиозным людям и не обязательно привязан к определенным святым местам. Следование убеждениям, осознание и разделение с другими людьми своих ценностей также приносит духовное исцеление.
Фото: kinopoisk.ru
Угнетенная эмоциональная жизнь человека — частая причина возникновения губительного стресса. Любовь как пиковое эмоциональное переживание парадоксальным образом несет стресс и одновременно исцеляет от него. Как и в случае с физическими и духовными переживаниями, любовь многообразна: одинаково целебна и сексуальная связь, и любовь к близким, и любовь к природе или животным. Это сила, которая действительно двигает горы, поэтому ее наличие в жизни человека — гарантия осмысленности и полноты жизни.
Как видно из вышеизложенного, для того чтобы применить к своей жизни формулу «Ешь, молись, люби», не обязательно посещать экзотические страны или ждать отпуска, достаточно уделять внимание каждой из перечисленных сфер, не дожидаясь, пока представится возможность «помахать ручкой прежней жизни».
Елена Шматова
Психолог, кандидат психологических наук
Комментарий психолога: сбежать на острова не поможет
Часто люди воспринимают очень буквально послание фильма «Ешь, молись, люби». Думают, что если сбежишь на острова, обязательно закрутишь роман с местным красавцем и вся жизнь засияет яркими огнями. Но не тут-то было. Приезжаешь на море, а проблемы из головы не уходят, счета и отчеты волнуют еще больше, потому что издалека проконтролировать сложнее. Да еще куча комплексов, так как за зиму набрала пару килограммов. Знакомое состояние?
Часто эффект отпуска забывается уже через неделю после выхода на работу. На самом деле месседж фильма не в том, чтобы уехать и броситься с головой в приключения, а в том, что жизнь многогранна и важно разглядеть эти краски и детали в мелочах: в еде, в природе вокруг, в обсуждении нового фильма с подругой. Картина о том, чтобы исследовать жизнь, исследовать свои возможности, исследовать то, что тебя окружает.
Фото: kinopoisk.ru
Смысл жизни человек придает себе сам. Аппетит часто приходит во время еды. Интерес также приходит во время исследования. Что вы знаете о себе? Например, какая еда вас быстро насыщает, какая вдохновляет, какая успокаивает? Какая музыка, какие фильмы дают расслабление или, наоборот, волю к действиям? Какие танцы заставят почувствовать ваше тело? Какой вид отдыха для вас более эффективен? Если сфокусироваться на том, что вы хотите, а не на проблемах и усталости, то можно довольно быстро выйти из кризиса без поездки на острова, но с пониманием себя и своих желаний.
Фото: kinopoisk.ru
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