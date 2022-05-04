Дышите глубже: 6 рабочих приемов для снятия стресса от психолога
Юлия Хадарцева
Психолог-расстановщик, автор Telegram-канала @JuliaKhadartseva
Стрессонеустойчивость: чем эмоциональное напряжение опасно для человека
Рене Декарт сказал: «Я мыслю, значит, я существую». В нынешних реалиях к этой формуле можно приписать еще одну истину: «Я стрессую, значит, живу». Стресс как явление прочно вошел в наше настоящее. Мы привыкли находиться в состоянии перманентного напряжения, угнетающей тревоги. События последнего месяца только подлили масла в огонь: в попытке ухватится за ускользающую стабильность, мы еще сильнее впадаем в тревогу. Вместе с тревогой приходит агрессия – на себя и окружение. За агрессией следуют нервные расстройства, которые задерживаются в теле. Не всегда стресс выражает себя агрессией. Молчаливый, сдержанный индивид может переживать не меньше, чем тот, кто фонтанирует эмоциями. Интровертов стресс буквально парализует.
Как может выражать себя стресс?
- вам трудно сосредоточиться на работе, и вы прибываете во фрустрации
- вы постоянно варитесь в новостях и не можете переключиться на рутинные дела
- у вас возникает раздражительность, вы можете злиться без повода
- у вас появляются полярные эмоции
- вы либо не можете есть, либо у вас появляется зверский аппетит
- вы чувствуете апатию, нарушения сна.
Фото: freepik.com
Подобная симптоматика только кажется приемлемой, вы даже можете начать привыкать к стрессу в какой-то период времени. Но в действительности он будет медленно и планомерно уничтожать вас. Стресс приведет к тому, что жизнь будет казаться вам бессмысленной. А еще из-за стресса могут усилиться соматические заболевания: сердечно-сосудистые, проблемы с ЖКТ и дыхательной системой.
Проверенные способы успокоиться в неспокойное время
Есть такая мудрость: стресс – это не то, что с вами случилось, а то, как вы это восприняли. И ведь действительно, мир изобилует ситуациями, которые могут выбить из колеи. Только одни люди впадают в панику, а вторые сохраняют бодрость духа и нейтралитет. Как у них это получается? Они просто научились справляться со стрессом. У вас это тоже получится благодаря несложным рекомендациям.
Способ 1. Снимайте напряжение через работу с физическим телом
Добавьте в ваш распорядок дня физическую нагрузку, здоровое питание, различный уход за кожей, обертывания и массажи. Почему это важно сделать? Потому что все стрессовые ситуации заземляются и фиксируется в теле. Что-то подобное мы видим и в животном мире. В качестве реакции на стресс животные часто выбирают тактику замирания. А когда напряжение спадает, они начинают буквально стряхивать с себя пережитое: они трясутся всем телом, минимизируя воздействие стресса на организм. С помощью физических нагрузок и работы с телом человек тоже избавляется от стресса: буквально вытряхивает его из себя.
Способ 2. Обязательно найдите специалиста, который поможет вам проработать напряжение
Это может быть профессиональный психолог, психодиагност или просто человек, который вас вдохновляет и внушает спокойствие.
Фото: freepik.com
Способ 3. Работайте над своим духовным состоянием
Медитируйте, применяйте дыхательные и релаксационные практики. Можно ежедневно устраивать для себя ритуал «10 минут тишины», чтобы побыть наедине с мыслями и с самим собой. Очень хорошо помогает справляться со стрессом дневник эмоций. В него вы вписываете все что чувствуете в моменте и как ведет себя при этом тело. Такая техника поможет вам проанализировать воздействие тревоги и снизить его.
Способ 4. Окружите себя позитивными деталями и проживайте больше счастливых моментов
Можно, например, устроить спонтанный шоппинг или посмотреть любимый фильм, найти в своем окружении памятные вещи, которые напоминают о счастливых событиях.
Способ 5. Влюбитесь
Ведь любовь дает огромный ресурс и выводит нас состояние стресса. Оглянитесь вокруг: сколько интересных, приятных личностей вы увидите. Если вы уже в паре, ничто не мешает вам снова полюбить своего партнера. Подумайте, какие романтические ноты вы можете сейчас привнести в отношения. Организуйте интимный вечер или устройте челлендж свиданий, придумать какой-то совместный ритуал. Еще вариант – отправляйтесь в мини-путешествие. Устроить это можно даже в пределах своего города.
Способ 6. Обязательно учитесь
Сейчас такое время, когда это просто необходимо. Так вы будете трансформировать свою энергию в конструктив, в свою пользу. Вы найдете в себе нераскрытые ресурсы и сможете прогрессировать.
Фото: freepik.com