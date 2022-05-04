Дышите глубже: 6 рабочих приемов для снятия стресса от психолога

Подобная симптоматика только кажется приемлемой, вы даже можете начать привыкать к стрессу в какой-то период времени. Но в действительности он будет медленно и планомерно уничтожать вас. Стресс приведет к тому, что жизнь будет казаться вам бессмысленной. А еще из-за стресса могут усилиться соматические заболевания: сердечно-сосудистые, проблемы с ЖКТ и дыхательной системой.

Проверенные способы успокоиться в неспокойное время

Есть такая мудрость: стресс – это не то, что с вами случилось, а то, как вы это восприняли. И ведь действительно, мир изобилует ситуациями, которые могут выбить из колеи. Только одни люди впадают в панику, а вторые сохраняют бодрость духа и нейтралитет. Как у них это получается? Они просто научились справляться со стрессом. У вас это тоже получится благодаря несложным рекомендациям.

Способ 1. Снимайте напряжение через работу с физическим телом

Добавьте в ваш распорядок дня физическую нагрузку, здоровое питание, различный уход за кожей, обертывания и массажи. Почему это важно сделать? Потому что все стрессовые ситуации заземляются и фиксируется в теле. Что-то подобное мы видим и в животном мире. В качестве реакции на стресс животные часто выбирают тактику замирания. А когда напряжение спадает, они начинают буквально стряхивать с себя пережитое: они трясутся всем телом, минимизируя воздействие стресса на организм. С помощью физических нагрузок и работы с телом человек тоже избавляется от стресса: буквально вытряхивает его из себя.

Способ 2. Обязательно найдите специалиста, который поможет вам проработать напряжение

Это может быть профессиональный психолог, психодиагност или просто человек, который вас вдохновляет и внушает спокойствие.