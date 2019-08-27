Двое в одной лодке: 5 правил успешного сосуществования с мужем при совместной работе

Не устраивайте «бои без правил»
Начать скандалить из-за рабочих моментов, попутно переходя на личные темы – не самая лучшая идея, если вы с партнером оказались коллегами. Мало того, что в глазах остальных сотрудников вы будете выглядеть скандалистами, с которыми лучше не иметь никаких дел (поверьте, им вовсе не хочется присутствовать при ваших семейных разборках, узнавая некоторые пикантные подробности вашей жизни), так еще и в порыве разболтаете нечто такое, что не было предназначено для чужих ушей. И даже если вы постараетесь исправить ситуацию, ваш избранник может обидеться не на шутку и прекратить общение с вами. Были такие прецеденты, когда супруги, работающие в одной компании, «веселили» остальных сотрудников и партнеров своими скандалами, которые по своему накалу ничуть не уступали кипящим страстям в какой-нибудь мыльной опере. Стоит ли говорить о том, что их очень быстро уволили, чтобы не подрывали имидж организации?
Забудьте о прилюдном «разборе полетов»
Это касается не только вашего партнера, но и других сотрудников. По правилам этикета, не стоит устраивать прилюдную «казнь», обвиняя нерадивого работника во всех смертных грехах. Лучше вызовите человека и одни на один укажите ему на ошибки. А заодно можете дать несколько ценных советов, которые помогут ему понять, как действовать в той или иной ситуации. Но если же вы все же решили «пропесочить» своего партнера на глазах у начальства, партеров или коллег, не удивляйтесь, что он в ответ объявит вам бойкот или придумает месть поизощреннее. Вы же не хотите обидеть человека и пожертвовать хорошими отношениями с ним, поэтому проявите тактичность и избегайте фраз «я же говорила» или «я как всегда оказалась права». Мужчины терпеть не могут подобное общение и очень быстро начнут искать того, кто сможет их поддержать и утешить (в случае необходимости).
Фото: vostock-photo
Не завидуйте успехам избранника
Умение гордиться талантами своего партнера – важная составляющая крепких отношений. Согласитесь, сложно достигать потрясающих результатов, когда ваша вторая половинка не верит в успех и не поддерживает ваши начинания. К тому же, если вам поручили работу над одним проектом, но у вас абсолютно разное видение того, как достичь впечатляющих результатов в максимально короткие сроки, не лишним будет вспомнить о сильных сторонах (и талантах) своего партнера и поручить ему именно те вопросы, в которых он разбирается превосходно. А себе оставьте зону ответственности, с которой, вы уверены, справитесь идеально. Эксперты рекомендуют не спешить фыркать и завистливо вздыхать, пока вашего благоверного активно нахваливает начальство и его продвигают по службе. Извлекайте из этого выгоду и подумайте, чем и вы можете быть полезны организации (ведь наверняка у вас тоже припрятано несколько козырей, которые могут принести пользу не только компании, но и вам).
Научитесь благодарить и признавать свои ошибки
К сожалению, со временем многие люди начинают воспринимать хорошее отношение к ним как должное и перестают благодарить партнера за то, что он делает (вне зависимости от того, касается ли это каких-то личных моментов или рабочих). Поэтому возьмите себе за правило говорить своему избраннику о том, что он ценный сотрудник, прекрасный партнер, достойный мужчина и так далее. Это поможет мотивировать человека и сгладит острые углы в напряженных рабочих моментах. Что касается умения вовремя признать (и устранить) свои ошибки, то чем дальше вы тянете с извинениями, тем более вероятно «перенесение» обсуждения рабочих вопросов домой, а это, как известно, не способствует укреплению семейных отношений. Ведь одно дело, что вы просто обменяетесь впечатлениями о том, что нового/интересного вам удалось сделать за день и другое – на повышенных тонах выяснять дома, кто был прав, а кто виноват. Как говориться, начнете с профессиональных аспектов и перейдете на личности, припомнив благоверному все его промахи и «заслуги».
Фото: vostock-photo
Делегируйте полномочия
Типичная ошибка большинства дам, которые по воле судьбы вынуждены находиться в едином рабочем пространстве со своими супругами, заключается в том, что они, пытаясь проявить ненужную заботу, взваливают на себя не только свои основные обязанности, но и частично вопросы, находящиеся в непосредственном ведомстве благоверного. В итоге они тянут слишком много проектов, срывают сроки, обижаются, что вторая половина их не поддерживает (хотя, возможно, мужчина и не просил «подменять его по всем фронтам»). Это приводит не только к «офисным разборкам», но и к краху в семейной жизни.
Другой пример – когда женщины напротив пытаются «спихнуть» часть своей работы на избранника, оставляя для себя лишь самые необременительные вопросы. Если партнер вас любит, то, конечно, первое время он будет помогать вам всячески, прикрывая ваше бездействие на работе. Но поверьте, что рано или поздно его выведет из себя эта ситуация и тогда ваши отношения окажутся под угрозой.
Безусловно, нельзя однозначно утверждать, что супруги не могут строить совместную карьеру. Везде есть свои плюсы и минусы. К плюсам можно отнести общие цели и интересы, круг общения, возможность заменять друг друга, когда это понадобится, понимание того, чем занята их вторая половинка. Очень комфортно, когда жена работает с мужем, закрывая какие-то слабые места, вместе решая какие-то проблемы и разделяя радостные моменты. Это и есть идеальное партнерство. Однако и минусы в данном случае тоже присутствуют. График 24/7 подходит не всем парам. Особенно это будет противопоказано тем, кто не умеет разделять личные и рабочие моменты. Это может привести к конфликтам и расставанию. К тому же, не всегда получается объективно оценить работу партнера, из-за чего тоже может возникнуть недопонимание.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo
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