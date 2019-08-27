Двое в одной лодке: 5 правил успешного сосуществования с мужем при совместной работе

Не устраивайте «бои без правил»

Начать скандалить из-за рабочих моментов, попутно переходя на личные темы – не самая лучшая идея, если вы с партнером оказались коллегами. Мало того, что в глазах остальных сотрудников вы будете выглядеть скандалистами, с которыми лучше не иметь никаких дел (поверьте, им вовсе не хочется присутствовать при ваших семейных разборках, узнавая некоторые пикантные подробности вашей жизни), так еще и в порыве разболтаете нечто такое, что не было предназначено для чужих ушей. И даже если вы постараетесь исправить ситуацию, ваш избранник может обидеться не на шутку и прекратить общение с вами. Были такие прецеденты, когда супруги, работающие в одной компании, «веселили» остальных сотрудников и партнеров своими скандалами, которые по своему накалу ничуть не уступали кипящим страстям в какой-нибудь мыльной опере. Стоит ли говорить о том, что их очень быстро уволили, чтобы не подрывали имидж организации?

Забудьте о прилюдном «разборе полетов»

Это касается не только вашего партнера, но и других сотрудников. По правилам этикета, не стоит устраивать прилюдную «казнь», обвиняя нерадивого работника во всех смертных грехах. Лучше вызовите человека и одни на один укажите ему на ошибки. А заодно можете дать несколько ценных советов, которые помогут ему понять, как действовать в той или иной ситуации. Но если же вы все же решили «пропесочить» своего партнера на глазах у начальства, партеров или коллег, не удивляйтесь, что он в ответ объявит вам бойкот или придумает месть поизощреннее. Вы же не хотите обидеть человека и пожертвовать хорошими отношениями с ним, поэтому проявите тактичность и избегайте фраз «я же говорила» или «я как всегда оказалась права». Мужчины терпеть не могут подобное общение и очень быстро начнут искать того, кто сможет их поддержать и утешить (в случае необходимости).