Низкая самооценка, излишняя эмоциональность и другие детские травмы, согласно вашему знаку зодиака

Овен

Представители данного знака зодиака очень переживают по поводу своей самооценки. Им нужно постоянно чувствовать уверенность в собственных силах, все держать под контролем и раздавать советы направо и налево. Но стоит лишь кому-то усомниться в их способностях, как они тут же становятся бесчувственными и агрессивными (хотя внутри себя очень переживают и стараются всеми способами скрыть свою слабость).

Телец

Представители данного знака зодиака очень долго не могут отпустить свое прошлое и глубоко переживают проблемы, которые, по сути, даже не стоило бы воспринимать серьезно. Они ни за что не будут мириться первыми и готовы пустить свою жизнь под откос, лишь бы кому-то что-то доказать. Из-за своего упрямства и неумении забывать прошлые обиды они и страдают чаще всего.

Близнецы

Представители данного знака зодиака с самого детства нуждаются в общении, самовыражении и одобрении со стороны взрослых. И если всего этого им не хватало, то Близнецы вырастают несчастными личностями, сомневающимися в своих способностях и талантах. Они будут пытаться это компенсировать, помогая другим найти свое место в жизни.

Рак

Чрезмерная эмоциональность и неуверенность в себе будет преследовать представителей данного знака зодиака, которые выросли в строгой семье и привыкли с самого раннего возраста подавлять свои чувства и желания. Они будут зависимы от чужого мнения и станут завоевывать любовь окружающих любыми способами, лишь бы почувствовать свою нужность и значимость.