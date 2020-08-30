Низкая самооценка, излишняя эмоциональность и другие детские травмы, согласно вашему знаку зодиака
Овен
Представители данного знака зодиака очень переживают по поводу своей самооценки. Им нужно постоянно чувствовать уверенность в собственных силах, все держать под контролем и раздавать советы направо и налево. Но стоит лишь кому-то усомниться в их способностях, как они тут же становятся бесчувственными и агрессивными (хотя внутри себя очень переживают и стараются всеми способами скрыть свою слабость).
Телец
Представители данного знака зодиака очень долго не могут отпустить свое прошлое и глубоко переживают проблемы, которые, по сути, даже не стоило бы воспринимать серьезно. Они ни за что не будут мириться первыми и готовы пустить свою жизнь под откос, лишь бы кому-то что-то доказать. Из-за своего упрямства и неумении забывать прошлые обиды они и страдают чаще всего.
Близнецы
Представители данного знака зодиака с самого детства нуждаются в общении, самовыражении и одобрении со стороны взрослых. И если всего этого им не хватало, то Близнецы вырастают несчастными личностями, сомневающимися в своих способностях и талантах. Они будут пытаться это компенсировать, помогая другим найти свое место в жизни.
Рак
Чрезмерная эмоциональность и неуверенность в себе будет преследовать представителей данного знака зодиака, которые выросли в строгой семье и привыкли с самого раннего возраста подавлять свои чувства и желания. Они будут зависимы от чужого мнения и станут завоевывать любовь окружающих любыми способами, лишь бы почувствовать свою нужность и значимость.
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Лев
Самую большую детскую травму представители данного знака зодиака могут получить от самых близких, которые неосторожно (или, напротив, специально) пройдутся по самолюбию и творческим способностям маленьких Львят. Это приведет к тому, что в будущем они замкнутся в себе, будут бояться выражать свою точку зрения и демонстрировать свой талант. А зачем? Ведь родители им еще в детстве внушили, что они бездарны.
Дева
Детская травма у представителей данного знака зодиака может быть связана с чувством собственной значимости, нехватки любви и внимания со стороны родителей. В результате они будут винить себя во всех неудачах и практически не смогут обрести счастье в личной жизни (им постоянно будет казаться, что они не достойны своего партнера).
Весы
Представители данного знака зодиака панически боятся одиночества, поэтому если в детстве им приходилось часто оставаться один на один со своими мыслями и проблемами, то в зрелом возрасте они становятся нечувствительными к чужим переживаниям и не могут построить гармоничные отношения. Им приходится учиться договариваться с людьми и самими собой, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.
Скорпион
Представители данного знака зодиака отличаются беспокойством и стремлением манипулировать другими людьми. Если в детстве их доверие постоянно проверяли на прочность и постоянно обманывали, то в зрелом возрасте они становятся жесткими и черствыми, не способными на сострадание и любовь.
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Стрелец
Если в детском возрасте представители данного знака зодиака не находят поддержку и сочувствие у родных, то впоследствии они становятся неуверенными и весьма осторожными личностями. Они во всем будут искать подвох и будут считать, что с ними что-то не так, поэтому у них ничего не получается в этой жизни.
Козерог
Представители данного знака зодиака очень боятся разочаровать своих родных или не соответствовать их ожиданиям, они любыми способами будут доказывать, что являются лучше других, а повзрослев, станут очень требовательными к окружающим, чересчур самоуверенными и не способными идти на компромисс. Они не будут чувствовать радости побед, но всегда станут испытывать страх перед неудачами, чтобы в один миг не потерять все то, чего они добились.
Водолей
Представители данного знака зодиака с самого детства переживают п поводу неодобрения и неприятия со стороны окружающих, а все потому, что они изначально чувствуют себя не такими как все, поэтому им сложно найти общий язык с другими. Если во взрослом возрасте они не примут себя такими, как есть, то постоянно будут чувствовать себя отверженными и бесперспективными.
Рыбы
Представители данного знака зодиака с самого детства выступают борцами за справедливость и если им постоянно демонстрировать всю жестокость и несправедливость окружающего мира, то они вырастут циничными, обидчивыми, недоверчивыми личностями, склонными к депрессии.
Фото: Pexels.com
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