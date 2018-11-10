8 действенных способов победить лень и заставить себя работать

Заранее составьте план действий
Накануне составьте предварительный план действий, чтобы уже понимать, что вас ожидает на следующий день. Планирование очень удобно, если вы не помните какие-то важные даты, время или место встречи и так далее. Подобное действие позволит вам грамотно распределить время и силы. Можно, кстати, составить долгосрочный план, разбив какие-то глобальные дела на несколько этапов. Тогда вы сможете выполнять их постепенно и будете уверены, что не упустите из виду ничего важного.
Не проводите всю утро в постели
Психологи напоминают, что правильное пробуждение – залог успеха. Так, например, приучите себя спать не менее 8 часов – этого времени организму вполне хватит, чтобы отдохнуть и «перезагрузиться». Еще одно важное правило – ни в коем случае сразу же не вскакивайте, как только услышите первый звон будильника. Можно позволить себе поваляться несколько минут, но не переусердствуйте, иначе вместо приятного пробуждения вы так и зависните в кровати на целый день. Далее приучите себя делать несколько простых упражнений для поддержания формы, принимать контрастный душ, чтобы «включиться» и не отказываться от полезного завтрака.
Сконцентрируйтесь на чем-то одном, не отвлекаясь по пустякам
Если вы, выполняя что-то глобальное, будете постоянно отвлекаться и переключаться на какие-то мелкие вопросы, тогда, будьте уверены, что процесс затянется на долгое время и к финальной стадии вы будете чувствовать себя разбитой и уставшей. Поэтому не тратьте драгоценное время на какие-то мелочи и тогда вы увидите, насколько быстрее и продуктивнее пойдет работа.
Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня
Не нужно брать пример с героини фильма «Унесенные ветром» Скарлетт О’Хара и откладывать решение важных вопросов на неопределенный срок (когда уже обстоятельства сложатся таким образом, что вам просто некуда будет деться и придется решать все разом). Поэтому если у вас нет явных признаков болезни (слабости, сонливости, хандры и так далее), тогда отговорки из серии «я делаю это завтра» не подействуют – необходимо взять себя в руки и найти время для выполнения важных задач. Эксперты напоминают, что лучше решать проблемы по мере их наступления, пока они не превратились в своеобразный снежный ком и не стали для вас настоящей катастрофой.
Не забывайте устраивать перерыв между делами
Если вы вдруг решили изменить свою жизнь и объявили лени бой, главное – не переусердствуйте и не кидайтесь выполнять все дела, которые у вас накопились. Иначе вы очень быстро устанете, перегорите и вновь вернетесь к привычному для вас состоянию – ничегонеделанию. Поэтому эксперты рекомендуют обязательно устраивать перерыв между делами и переключаться. Например, если ваша работа связана с компьютером или бумагами, то через 30-40 минут монотонной работы обязательно прогуляйтесь и подышите свежим воздухом. Так вы сможете немного отдохнуть, взбодриться и легко справиться с оставшейся частью задач.
Чаще хвалите себя
Чтобы не сойти с дистанции раньше времени и не вернуться к своему ленному состоянию, необходимо не забывать отвешивать себе щедрые комплименты. Скажем, справились вы с какой-то задачей – обязательно похвалите себя или даже наградите покупкой какой-нибудь вещью-мечты. Только поставьте себе условие, что размер похвалы будет зависеть от проделанной работы – чем больше дел вы успели завершить, тем более существенной должна быть награда.
Найдите свою мотивацию
Прежде, чем двигаться вперед, поставьте перед собой цель и подумайте, ради чего вы работаете или живете и чего вы хотите достичь. Скажем, вы живете далеко от офиса и вам всегда хотелось иметь автомобиль, чтобы сделать дорогу до работы максимально комфортной. Поэтому найдите модель автомобиля, о которой вы грезите, распечатайте и повесьте картинку где-то рядом с собой (можно разместить на рабочем столе ноутбука или даже поместить в рамочку). Это все будет напоминать вам, зачем, собственно, вам следует утром выходить из дома, а не проводить весь день в постели. Ведь, увы, иначе вы не приблизитесь к заветной мечте. Кстати, эксперты рекомендуют не распыляться сразу на несколько целей, а двигаться постепенно. Иными словами, после покупки машины, вы можете замахнуться и на более глобальные цели – приобретение квартиры поближе к центру или даже покупка домика у моря.
Научитесь грамотно распределять свое время
Эксперты уверяют, что даже если вы не считаете себя настоящей бизнес-вумен, то основы грамотного тайм-менеджмента вам все равно пригодятся. Вряд ли кто будет спорить с тем фактом, что в современном мире нужно действовать быстро, иначе можно не успеть и остаться, что называется, за бортом. Чтобы идти в ногу со временем, научитесь грамотно распределять свое время и тогда вы поймете, что не обязательно проводить 24 часа в сутки за работой, чтобы преуспеть, у вас найдется свободная минутка и для себя, и для встречи с друзьями и, разумеется, для выполнения каких-либо бытовых дел. Просто подумайте о том, чего вы хотите достичь в конечном итоге, что для вас имеет первостепенное значение, а что может и подождать. Тогда вы научитесь самостоятельно выставлять приоритеты и успевать решить гораздо больше вопросов за короткий срок.
Текст: Юлия Кальницкая
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