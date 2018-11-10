8 действенных способов победить лень и заставить себя работать

Заранее составьте план действий

Накануне составьте предварительный план действий, чтобы уже понимать, что вас ожидает на следующий день. Планирование очень удобно, если вы не помните какие-то важные даты, время или место встречи и так далее. Подобное действие позволит вам грамотно распределить время и силы. Можно, кстати, составить долгосрочный план, разбив какие-то глобальные дела на несколько этапов. Тогда вы сможете выполнять их постепенно и будете уверены, что не упустите из виду ничего важного.

Не проводите всю утро в постели

Психологи напоминают, что правильное пробуждение – залог успеха. Так, например, приучите себя спать не менее 8 часов – этого времени организму вполне хватит, чтобы отдохнуть и «перезагрузиться». Еще одно важное правило – ни в коем случае сразу же не вскакивайте, как только услышите первый звон будильника. Можно позволить себе поваляться несколько минут, но не переусердствуйте, иначе вместо приятного пробуждения вы так и зависните в кровати на целый день. Далее приучите себя делать несколько простых упражнений для поддержания формы, принимать контрастный душ, чтобы «включиться» и не отказываться от полезного завтрака.

Сконцентрируйтесь на чем-то одном, не отвлекаясь по пустякам

Если вы, выполняя что-то глобальное, будете постоянно отвлекаться и переключаться на какие-то мелкие вопросы, тогда, будьте уверены, что процесс затянется на долгое время и к финальной стадии вы будете чувствовать себя разбитой и уставшей. Поэтому не тратьте драгоценное время на какие-то мелочи и тогда вы увидите, насколько быстрее и продуктивнее пойдет работа.