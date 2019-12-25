Дело не в хозяйственности: 9 основных причин, почему мужчины встречаются с одними, а женятся на других

«Понимаешь, я для него делала все и даже больше», - Лена, всхлипывая и утирая слезы платком, жаловалась на своего очередного кавалера, который после продолжительного романа сбежал к другой, на которой в скором времени и женился. 32-летняя Елена никак не могла взять в толк, почему же так произошло. Ведь пока они встречались, ее партнер вроде бы был всем доволен и даже намекал о совместном будущем, однако вместо того, чтобы расписаться с той, которая в буквальном смысле сдувала с него пылинки и выполняла все его прихоти, быстренько отвел в ЗАГС ничем не привлекательную особу (о, ужас, она даже не умеет готовить борщ!). Последнее утверждение Елена сделала после того, как самым тщательным образом изучила соцсети соперницы, умудрившейся так быстро прибрать к рукам ее возлюбленного. «Ты представляешь! Она же совершенно обычная! И дома они практически не питаются – все по кафе бегают, да по ресторанам. А у него проблемы с желудком, ему просто необходима домашняя пища», - расстроенная Елена в очередной раз всхлипнула и добавила, что помимо полезных бытовых навыков она обладала и другими – высшим образованием, блестящей карьерой, достойным заработком, квартирой в престижном районе и машиной представительского класса. Так почему же вдруг ее избранник отказался от этих благ вкупе с вкусным ужином и нашел себе вполне заурядную особу? Попытаемся разобраться вместе с героиней нашей истории, отчего так выходит, что мужчина выглядит вполне счастливым (сытым и довольным) рядом с вами, но в один прекрасный день просто уходит из вашей жизни и практически сразу же надевает кольцо на палец даме, с которой еще только-только начал встречаться?

«Я еще не готов и точка!»

Основная причина, по которой мужчина может «проверять» вас на прочность годами и не делать предложение – он просто морально (эмоционально и финансово) не созрел. Но опять же, по его мнению. Психологи утверждают, что если мужчин влюблен по-настоящему, то его не остановят все эти мелочи – он просто захочет надеть кольцо на пальце своей женщине, чтобы показать остальным потенциальным кавалерам, что она уже занята. Если же он того не делает, что вы просто не его дама сердца и тут уже вам решать – оставаться на вторых ролях, пока ваш избранник «дозреет» или уйдет к кому-то другому, либо закончить эти отношения и переключиться на более достойного кандидата, который захочет создать с вами семью, воспитывать детей и брать ответственность за ваше совместное будущее.

«А что скажет мама?»

Большинство представителей сильного пола, насколько бы брутальными они не казались, все еще прислушиваются к советам своих мам и очень не хотят их расстраивать. Потому если, увы, вы пришлись «не ко двору», то максимум, что вам светит – гражданский брак или отношения без обязательств. А вот в законные жены они возьмут лишь тех, кто пройдет проверку у родительницы и никак иначе. Если вам на пути попался именно такой экземпляр, то, возможно даже к лучшему, что он не введет вас в свою семью. Только представьте себе, какие военные действия способна развернуть свекровь, чтобы избавиться от ненавистной невестки? Представили? А теперь отпустите мужчину с миром и попытайтесь построить отношения с тем, для кого именно вы будете в приоритете.