Дело не в хозяйственности: 9 основных причин, почему мужчины встречаются с одними, а женятся на других
«Понимаешь, я для него делала все и даже больше», - Лена, всхлипывая и утирая слезы платком, жаловалась на своего очередного кавалера, который после продолжительного романа сбежал к другой, на которой в скором времени и женился. 32-летняя Елена никак не могла взять в толк, почему же так произошло. Ведь пока они встречались, ее партнер вроде бы был всем доволен и даже намекал о совместном будущем, однако вместо того, чтобы расписаться с той, которая в буквальном смысле сдувала с него пылинки и выполняла все его прихоти, быстренько отвел в ЗАГС ничем не привлекательную особу (о, ужас, она даже не умеет готовить борщ!). Последнее утверждение Елена сделала после того, как самым тщательным образом изучила соцсети соперницы, умудрившейся так быстро прибрать к рукам ее возлюбленного. «Ты представляешь! Она же совершенно обычная! И дома они практически не питаются – все по кафе бегают, да по ресторанам. А у него проблемы с желудком, ему просто необходима домашняя пища», - расстроенная Елена в очередной раз всхлипнула и добавила, что помимо полезных бытовых навыков она обладала и другими – высшим образованием, блестящей карьерой, достойным заработком, квартирой в престижном районе и машиной представительского класса. Так почему же вдруг ее избранник отказался от этих благ вкупе с вкусным ужином и нашел себе вполне заурядную особу? Попытаемся разобраться вместе с героиней нашей истории, отчего так выходит, что мужчина выглядит вполне счастливым (сытым и довольным) рядом с вами, но в один прекрасный день просто уходит из вашей жизни и практически сразу же надевает кольцо на палец даме, с которой еще только-только начал встречаться?
«Я еще не готов и точка!»
Основная причина, по которой мужчина может «проверять» вас на прочность годами и не делать предложение – он просто морально (эмоционально и финансово) не созрел. Но опять же, по его мнению. Психологи утверждают, что если мужчин влюблен по-настоящему, то его не остановят все эти мелочи – он просто захочет надеть кольцо на пальце своей женщине, чтобы показать остальным потенциальным кавалерам, что она уже занята. Если же он того не делает, что вы просто не его дама сердца и тут уже вам решать – оставаться на вторых ролях, пока ваш избранник «дозреет» или уйдет к кому-то другому, либо закончить эти отношения и переключиться на более достойного кандидата, который захочет создать с вами семью, воспитывать детей и брать ответственность за ваше совместное будущее.
«А что скажет мама?»
Большинство представителей сильного пола, насколько бы брутальными они не казались, все еще прислушиваются к советам своих мам и очень не хотят их расстраивать. Потому если, увы, вы пришлись «не ко двору», то максимум, что вам светит – гражданский брак или отношения без обязательств. А вот в законные жены они возьмут лишь тех, кто пройдет проверку у родительницы и никак иначе. Если вам на пути попался именно такой экземпляр, то, возможно даже к лучшему, что он не введет вас в свою семью. Только представьте себе, какие военные действия способна развернуть свекровь, чтобы избавиться от ненавистной невестки? Представили? А теперь отпустите мужчину с миром и попытайтесь построить отношения с тем, для кого именно вы будете в приоритете.
Фото: vostock-photo
«Удобная» женщина
Возможно, ваш партнер считает вас просто «удобной» женщиной, с которой ему хорошо здесь и сейчас, но не более. Он не задумывается о вашем совместном будущем (просто потому, что его не видит), не считает нужным впускать вас в свою жизнь, делиться сокровенным и так далее. И как бы грустно это не звучало, но вскоре он найдет ту особу, ради которой захочет свернуть горы (или хотя бы пересмотрит свои взгляды на жизнь и на официальное оформление отношений).
И так сойдет. . .
Все те же психологи напоминают, что гражданский брак (или сожительство) во время которого женщины уже ощущают себя замужем, в то время как мужчины все еще остаются холостяками, сокращает шансы на то, что ваш избранник когда-нибудь сделает вам предложение. А зачем? Его вполне все устраивает и без штампа в паспорте. «А как же удается той другой затащить его в ЗАГС?» - можете спросить вы. А та другая просто с самого начала отношений озвучила все правила и допустимые границы (и сожительство, как вы понимаете, оказалось за их пределами). Эксперты подтверждают, что если женщина изначально сама соглашается на такой формат отношений, то нечего потом винить мужчину винить в том, что он не делает следующий шаг. Он как раз и был с вами честен с самого начала, в то время как вы, соглашаясь на одно, втайне мечтали совершенно о другом. Потому просто в следующий раз будьте честны со своим партнером и заранее обсудите, как вы видите ваши отношения (и видите ли их вообще).
Жена нужна для души, а для всего остального есть специальные гаджеты
Еще одна ошибка, которую часто допускают дамы, наслушавшись советов мам и бабушек, - стараются окружить своего партнера такой заботой и вниманием, которая, по их мнению, и станет той самой основой счастливых отношений. На самом же деле это не совсем так. Современные мужчины больше не ищут тех женщин, которые пожертвуют своей карьерой (внешним видом, общением с друзьями и родными) ради того, чтобы обеспечивать комфорт и уют своему благоверному. Наоборот, им нужен равноправный партнер, с которым они могли бы вместе шагать по жизни (умение мастерски управляться с духовкой будет приятным бонусом, но не более). В наше время можно найти достаточно примеров счастливых пар, в которых мужчина либо занимается бытом сам, либо поручает это профессионалам, а женщина сосредотачивается на своей карьере и саморазвитии.
«Котлеты отдельно, а мухи отдельно»
Как бы грустно это не звучало, но большинство мужчин разделяют понятие «секс» и «брак». Другими словами, ему может быть хорошо с вами в постели, и он даже не против порассуждать о вашем совместном интимном будущем, но при том его совершенно не интересует создание семьи с вами (именно с вами, подчеркнем). Представители сильного пола признаются, что могут испытывать сильную эмоциональную привязанность к своей сексуальной партнерше, но при этом абсолютно не рассматривают ее в качестве своей законной супруги (если бы они со всеми своими дамами бежали бы в ЗАГС, то в их паспортах просто бы не осталось места для штампов). Потому как бы сильно вы не боялись узнать правду, лучше вызовете своего избранника на откровенный разговор и спросите, кто вы для него – объект страсти или будущая жена и мать его детей.
Фото: vostock-photo
«У вас - товар, у нас – купец»
Еще один момент, о котором забывают многие современные девушки – выставление себя (а точнее – своих прелестей) на всеобщее обозрение. C развитием соцсетей большинство людей погружаются в виртуальный мир, часто принимая его за «реальный» (находят друзей, делятся новостями, фотографиями и видео), не видя ничего плохого в том, чтобы показать себя так сказать во всей красе («А что тут такого?» - могут недоуменно воскликнуть девушки, все еще находящиеся в поисках своих вторых половинок). Мужчины и объясняют, что красивая картинка - хорошо, но только не тогда, когда полмира разглядывает прелести твоей второй половинки. Другими словами, если дело касается какой-то абстрактной Маши или Даши – то пожалуйста, но если речь заходит о той, которую он предпочел бы видеть в статусе законной супруги, то тут уж извините – никаких пикантных (или вызывающих) фотографий. Зачем? Прелести девушки должен видеть только ее мужчина, а все остальные пусть фантазируют и завидуют, что есть еще особы, не стремящиеся раздеваться перед камерой.
Вдохновлять на подвиги, а не «капать» на мозги
Психологи не устают напоминать, что представители сильного пола с гораздо большей охотой отдают свое сердце той особе, которая вдохновляет их на покорение новых вершин, а не зудит целыми днями по поводу того, что и работа у него не та, и зарплата маленькая, и в бытовых вопросах он полный ноль. . . Подобное поведение способно довести до белого каления даже самого терпеливого мужчину, потому не удивительно, что он попытается сбежать от «капающей на мозг» дамы при первом же удобном случае. При том сами мужчины признаются, что им достаточно немного времени, чтобы понять – хотят они дальше быть с данной особой или же будут иметь ее в качестве запасного варианта (и речь идет не о годах совместного проживания, когда партнеры, якобы присматриваются друг к другу, достаточно понаблюдать за своим избранником в некоторых ситуациях и сделать соответствующие выводы).
По любви, а не по расчету. . .
Возможно вас это удивит, но современный мужчина, также, как и вы, мечтает влюбиться и отправиться в ЗАГС с той единственной, с которой ему будет легко и комфортно (с которой можно будет не притворяться, а быть тем, кем он является на самом деле). Потому и материальными благами его не удержишь (мы не имеем ввиду отдельную категорию представителей сильного пола, интересующихся исключительно богатыми дамочками), а вот хорошим отношением и искренними чувствами – очень даже. К тому же, как утверждают психологи, некоторые кавалеры чувствуют себя неуютно в компании своей более успешной (и обеспеченной подруги), потому и стараются дотянуться до ее уровня или, если подняться на ступень выше не получилось, найти себе ровню - ту, с которой они не будут вспоминать о своих финансовых проблемах, например.
Фото: vostock-photo
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