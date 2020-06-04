«Давай дружить?» Как найти хороших приятелей в зрелом возрасте
Ни для кого не секрет, что если раньше для того, чтобы подружиться, достаточно было обменяться игрушками в песочнице дать списать какой-нибудь предметна переменке или угостить кого-то яблоком (а то и конфетой) то сегодня это не прокатит Прежде чем впускать кого-либо в свой круг общения, вам необходимо выяснить, что это за человек, чем он занимается, чем увлекается, какие у него планы и принципы. Вы изучаете своего нового знакомого и прикидываете, можно ли ему доверять, разделяет ли он ваши взгляды на жизнь, будет ли вам интересно друг с другом, достоин ли он вашей дружбы (или вы его) и так далее. Психологи утверждают, что это нормальный подход и рекомендуют выбирать себе в приятели людей с похожими интересами и образом жизни (в этом случае вам всегда будет о чем поговорить, обсудить и даже поспорить). Рассказываем, как (и где) искать себе подобных и перевести простое вежливое общение в дружеское.
Фото: pexels.com
Сложно, но можно
Результаты недавнего исследования показали, что у большинства людей, нацеленных на карьеру и улучшение своего благосостояния, остается лишь 50-90 минут свободного времени в день, а этого, согласитесь, не хватит даже, чтобы провести время с самим собой и отдохнуть от дел насущных, а не то, чтобы еще налаживать контакты с кем бы то ни было. И это действительно так. Ведь, вспомните, раньше вы проводили много времени со своими школьными друзьями или с кем-то, кто проживал с вами в одном дворе (вы вечно что-то придумывали, находили совместные развлечения или просто болтали обо всем и ни о чем). Главное, что вы были вовлечены в жизнь друг друга и точно знали, у кого что происходит, какие мысли и чувства тяготят вашего приятеля и так далее. Совместное времяпрепровождение и было залогом того, что вы с такой легкостью находили единомышленников и, соответственно, приятелей. К тому же, вы были открыты всему новому, не ожидали подвоха и предательства и с помощью друзей находили свое место в обществе, учась взаимодействовать с окружающим миром.
Во взрослом возрасте вам уже не так нужны эти самоутверждения: вы состоялись, как личность, поняли, кто вы и чего хотите добиться в этой жизни, а также узнали, что в мире есть обман и предательство. Поэтому теперь с меньшей охотой открываетесь кому-то, а уж в душу (и сердце) вообще пускаете единицы, чтобы не испытать затем боль и разочарование. Можно ли с этим что-то сделать? Психологи рекомендуют для начала перестать искать подвох там, где его нет (далеко не все хотят вас надуть, поэтому не бойтесь открыться и довериться кому-то). Кроме того, научитесь делегировать обязанности и освободите себе несколько свободных дней, чтобы провести немого времени с друзьями, таким образом вы разорвете круг дом-работа-дом и вспомните, что в мире есть много других интересных вещей.
Как исправить ситуацию?
Для начала определите, для чего вам нужны друзья. Да-да, именно так. Подумайте, чем вы можете быть полезны людям, что вы хотите получить от них (поддержку, покровительство или чтобы они разделяли ваши увлечения и так далее). Далее подумайте, каким образом можно высвободить время, чтобы у вас оставалось не 50-90 минут в день (которых вам едва хватит на себя), а гораздо больше. Возможно, вам стоит пересмотреть свой распорядок дня, отказаться от каких-то ненужных рутинных дел или делегировать полномочия, чтобы не заниматься всем в одиночку. Освободите себе несколько дней, которые можете проводить так, как считаете нужным (например, по средам и пятницам вы будете заниматься с друзьями каким-либо совместным делом или хобби). Помимо этого, не стесняйтесь посещать мероприятия, где совершенно точно можно будет встретить единомышленников. Допустим, вы жить не можете без путешествий или походов. Так почему бы вам не записаться в какую-то секцию, где вас будут окружать люди с такими же увлечениями и принципами. Да и в путешествии (или в походе) будет проще с кем-то наладить контакт и подружиться. И не забывайте про вежливость и открытость. Улыбка поможет установить контакт, а вежливое обходительное обращение – наладить общение. Будьте открыты и мир ответит вам тем же, увидите. Только не путайте открытость и наивность, чтобы не попасться на удочку тех, кто только этого и ждет.
Фото: pexels.com
Подводим итоги
- Ищите друзей по интересам. Найдите то, чем вам интересно будет заниматься и посещайте те места, где собираются подобные вам: спортивные секции, кулинарные мастер-классы, языковые курсы и так далее. Таким образом вам будет проще установить контакт и всегда найдутся темы для разговоров.
- Используйте социальные сети. Понятно, что виртуальный мир не заменит реальный, однако если людям удается найти любовь в Сети, так почему бы вам не попытать удачу и найти там друзей? Посещайте специализированные форумы, группы или тематические площадки, где можно будет обменяться мнением, наладить контакт и найти тех, с кем будет приятно проводить время.
- Почаще выходите в люди. Другими словами, если вы будете следовать маршрутом дом-работа-дом, то вряд ли познакомитесь с кем-то. Попробуйте изменить свой маршрут, посещайте мероприятия, общайтесь со знакомыми знакомых. Очень часто случается так, что, познакомившись с кем-то, кого рекомендовали вам знакомые, вы обретаете хорошего друга и единомышленника в одном лице.
- Дружите с коллегами. В последнее время мы все больше времени проводим на работе, так почему бы не наладить хорошие дружеские отношения с коллегами? Возможно, вам удастся найти человека, близкого по духу, и обрести хорошего друга. Некоторые признаются, что именно на работе нашли друзей и даже после перехода в другую компанию не потеряли связь с ними, напротив, их дружба лишь крепла с каждым годом. Поэтому не замыкайтесь в себе и почаще обращайте внимание на тех, кто находится с вами в одном кабинете, возможно, среди них будут именно те, которые вам так нужны.
Фото: Pexels.com
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