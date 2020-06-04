«Давай дружить?» Как найти хороших приятелей в зрелом возрасте

Во взрослом возрасте вам уже не так нужны эти самоутверждения: вы состоялись, как личность, поняли, кто вы и чего хотите добиться в этой жизни, а также узнали, что в мире есть обман и предательство. Поэтому теперь с меньшей охотой открываетесь кому-то, а уж в душу (и сердце) вообще пускаете единицы, чтобы не испытать затем боль и разочарование. Можно ли с этим что-то сделать? Психологи рекомендуют для начала перестать искать подвох там, где его нет (далеко не все хотят вас надуть, поэтому не бойтесь открыться и довериться кому-то). Кроме того, научитесь делегировать обязанности и освободите себе несколько свободных дней, чтобы провести немого времени с друзьями, таким образом вы разорвете круг дом-работа-дом и вспомните, что в мире есть много других интересных вещей.

Как исправить ситуацию?

Для начала определите, для чего вам нужны друзья. Да-да, именно так. Подумайте, чем вы можете быть полезны людям, что вы хотите получить от них (поддержку, покровительство или чтобы они разделяли ваши увлечения и так далее). Далее подумайте, каким образом можно высвободить время, чтобы у вас оставалось не 50-90 минут в день (которых вам едва хватит на себя), а гораздо больше. Возможно, вам стоит пересмотреть свой распорядок дня, отказаться от каких-то ненужных рутинных дел или делегировать полномочия, чтобы не заниматься всем в одиночку. Освободите себе несколько дней, которые можете проводить так, как считаете нужным (например, по средам и пятницам вы будете заниматься с друзьями каким-либо совместным делом или хобби). Помимо этого, не стесняйтесь посещать мероприятия, где совершенно точно можно будет встретить единомышленников. Допустим, вы жить не можете без путешествий или походов. Так почему бы вам не записаться в какую-то секцию, где вас будут окружать люди с такими же увлечениями и принципами. Да и в путешествии (или в походе) будет проще с кем-то наладить контакт и подружиться. И не забывайте про вежливость и открытость. Улыбка поможет установить контакт, а вежливое обходительное обращение – наладить общение. Будьте открыты и мир ответит вам тем же, увидите. Только не путайте открытость и наивность, чтобы не попасться на удочку тех, кто только этого и ждет.