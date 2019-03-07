Чувство меры и другие правила хорошего тона, о которых не мешает вспомнить современным женщинам

Соблюдение чувства меры
Психологи утверждают, что в современном обществе принято все упрощать и делать ставку на естественность (и это касается не только внешности, но и поведения), что приводит в итоге к недопониманию и взаимным обидам. А ведь по словам экспертов по этикету, правила хорошего тона и придуманы как раз для того, чтобы люди ощущали чувство меры и чувствовали друг друга в безопасности. Например, представьте себе даму, которая будет рубить правду матку, нецензурно выражаться, есть за семерых и позволять себе другие вольности на публике. Представили? А теперь подумайте, действительно ли кому-то будет интересно поддерживать отношения с такой особой? То-то и оно! Нет, это, конечно не значит, что нужно пытаться быть тем, кем вы не являетесь или пытаться угодить всем и каждому, но научиться соблюдать тонкую грань между приличием и лицемерием все, же стоит. Если вы хотите успешно выстраивать отношения с окружающими и получить безупречную репутацию, тогда вам необходимо думать не только о собственных принципах, но и о том, не нарушили ли вы чьи-то границы и не причинили ли кому-то дискомфорт.
Кто ходит в гости по утрам…
Во-первых, ходить в гости рано утром и без звонка – это моветон. Даже если речь идет о ваших родственниках, все равно не стоит сваливаться им как снег на голову, мотивируя свое решение желанием устроить им сюрприз. Ведь у людей могут быть свои планы, и они не обязаны их менять ради вас. А во-вторых, если гости неожиданно нагрянули к вам, то вы можете, либо сделать вид, что только что вернулись домой и принять их (если они вам приятны), либо, заявить, что вы уже уходите, поэтому не можете уделить им достаточное количество времени. К тому же, аристократы, например, не видят ничего плохого в том, чтобы отказать в визите нежелательным личностям, тактично намекнув, что в такое время вы не настроены принимать гостей.
Никаких разговоров о политике, здоровье, религии или финансах
Не лишним будет напомнить, что некоторые темы не следует обсуждать даже с друзьями, а не то, что в светском обществе. Поэтому, если вдруг малознакомый собеседник будет настойчиво интересоваться, сколько вы отдали за наряд (украшения, автомобиль и так далее), то вы вправе, либо вежливо заявить, что это был подарок или вовсе оборвать разговор словами, что вам не хотелось бы это обсуждать. Если и после этих фраз вас не оставят в покое, тогда сообщите, что вам нужно отлучиться на минутку и найдите себе новых собеседников, которые не будут проявлять бестактность, пытаясь выведать у вас самое сокровенное.
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13 ювелирных изделий, включая пуговицы…
А знали ли вы, например, что по международному протоколу, именно такое количество предметов может себе позволить настоящая леди. Кроме того, поверх перчаток не допускается надевать кольца, а вот браслеты – пожалуйста. Еще одно правило, о котором не стоит забывать – чем темнее на улице, тем более эффектные наряды и броские украшения может позволить себе дама. И если раньше бриллианты считались подходящими лишь для замужних женщин и лишь в вечернее время суток, то теперь их позволительно носить и молодым особам даже в дневное время, главное, чтобы это соответствовало обстановке. Так, например, на девушках вполне уместны будут «гвоздики» с бриллиантами, 25 карата.
Куда ставить сумочку?
Многие женщины, посещая ресторан, теряются в раздумьях, куда же им лучше определить свою дамскую сумочку – на рядом стоящий стул или на колени. Однако, согласно этикету, ни один из этих вариантов не допустим. Так, например, если вы прихватили с собой клатч, то вполне допустимо разместить его на столике (если, конечно, место позволяет). Большую сумку ставят на пол, вешают на спинку стула или размещают на специальном стульчике, который обычно предусмотрительно приносят официанты. А вот деловые портфели просто ставят на пол.
Спокойствие, только спокойствие!
Помните откуда эта фраза? И пусть в детстве вы воспринимали слова Карлсона, который живет на крыше, не как призыв к действию, а лишь как проявление занудства, однако специалисты по этикету утверждают, что в отличие от обычных женщин, которым присуща излишняя эмоциональность, достойные дамы умеют держать себя в руках и оставаться невозмутимыми в любой ситуации. Они не будут кидаться с кулаками на обидчика или использовать крепкие словечки, опускаясь до уровня базарной торговки. Вместо этого они стараются держаться подальше от конфликтов, умеют выслушать собеседника, никогда не жалуются на жизнь и элегантно расправляются с любой, даже самой сложной ситуацией.
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Никому не раскрывайте свой возраст, благосостояние и любовные отношения
Воспитанные люди никогда не станут раскрывать содержимое своей аптечки, обсуждать свои болезни или диеты, рассказывать о том, какими благами они обладают или с кем сейчас крутят роман. Эти интимные моменты не стоит выставлять на всеобщее обозрение, если, конечно, вы не хотите, чтобы сплетники и завистники еще долгое время во всех подробностях смаковали вашу личную жизнь. Да и вообще, любую информацию можно использовать против вас же, поэтому хорошо подумайте, прежде чем рассказывать окружающим о себе.
Куда ставить сумочку?
Многие женщины, посещая ресторан, теряются в раздумьях, куда же им лучше определить свою дамскую сумочку – на рядом стоящий стул или на колени. Однако, согласно этикету, ни один из этих вариантов не допустим. Так, например, если вы прихватили с собой клатч, то вполне допустимо разместить его на столике (если, конечно, место позволяет). Большую сумку ставят на пол, вешают на спинку стула или размещают на специальном стульчике, который обычно предусмотрительно приносят официанты. А вот деловые портфели просто ставят на пол.
Мужчины не носят дамскую сумочку, а женщины не снимают шляпку в помещении
Дамы, которые с гордостью рассказывают окружающим о том, что их кавалеры постоянно носят сумочки и прочие женские аксессуары, на самом деле не правы. Нет более удручающего зрелища, чем мужчина с дамской сумочкой наперевес. Поэтому, если вы действительно с уважением относитесь к своему кавалеру, избавьте его от этой необходимости. Что касается головного убора, то женщинам действительно разрешается не снимать шляпку и перчатки в помещении, но вот шапку и варежки – обязательно. А вот мужчины всегда должны снимать головные уборы в помещении, вне зависимости от того, как долго они там собираются пробыть.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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