Чувство меры и другие правила хорошего тона, о которых не мешает вспомнить современным женщинам

Соблюдение чувства меры

Психологи утверждают, что в современном обществе принято все упрощать и делать ставку на естественность (и это касается не только внешности, но и поведения), что приводит в итоге к недопониманию и взаимным обидам. А ведь по словам экспертов по этикету, правила хорошего тона и придуманы как раз для того, чтобы люди ощущали чувство меры и чувствовали друг друга в безопасности. Например, представьте себе даму, которая будет рубить правду матку, нецензурно выражаться, есть за семерых и позволять себе другие вольности на публике. Представили? А теперь подумайте, действительно ли кому-то будет интересно поддерживать отношения с такой особой? То-то и оно! Нет, это, конечно не значит, что нужно пытаться быть тем, кем вы не являетесь или пытаться угодить всем и каждому, но научиться соблюдать тонкую грань между приличием и лицемерием все, же стоит. Если вы хотите успешно выстраивать отношения с окружающими и получить безупречную репутацию, тогда вам необходимо думать не только о собственных принципах, но и о том, не нарушили ли вы чьи-то границы и не причинили ли кому-то дискомфорт.

Кто ходит в гости по утрам…

Во-первых, ходить в гости рано утром и без звонка – это моветон. Даже если речь идет о ваших родственниках, все равно не стоит сваливаться им как снег на голову, мотивируя свое решение желанием устроить им сюрприз. Ведь у людей могут быть свои планы, и они не обязаны их менять ради вас. А во-вторых, если гости неожиданно нагрянули к вам, то вы можете, либо сделать вид, что только что вернулись домой и принять их (если они вам приятны), либо, заявить, что вы уже уходите, поэтому не можете уделить им достаточное количество времени. К тому же, аристократы, например, не видят ничего плохого в том, чтобы отказать в визите нежелательным личностям, тактично намекнув, что в такое время вы не настроены принимать гостей.

Никаких разговоров о политике, здоровье, религии или финансах

Не лишним будет напомнить, что некоторые темы не следует обсуждать даже с друзьями, а не то, что в светском обществе. Поэтому, если вдруг малознакомый собеседник будет настойчиво интересоваться, сколько вы отдали за наряд (украшения, автомобиль и так далее), то вы вправе, либо вежливо заявить, что это был подарок или вовсе оборвать разговор словами, что вам не хотелось бы это обсуждать. Если и после этих фраз вас не оставят в покое, тогда сообщите, что вам нужно отлучиться на минутку и найдите себе новых собеседников, которые не будут проявлять бестактность, пытаясь выведать у вас самое сокровенное.