«Чтобы быть независимым от родителей, надо опираться на себя»: колонка коуча Анастасии Волошиной

«Чтобы быть независимым от родителей, надо опираться на себя»: колонка коуча Анастасии ВолошинойЭксперт по развитию личности рассказала о том, как достичь самостоятельности и наконец повзрослеть.
Анастасия Волошина
Эксперт по развитию личности с быстрым достижением результата, трансформатор, ментор и коуч, автор блога @anastasiiaa_voloshina
Стоит отметить, что проблема зависимости детей от родителей всегда носит обоюдный характер, и, как правило, всегда есть тот, кто внутри хочет быть зависимым, и есть вторая сторона, которая хочет, чтобы от нее кто-то зависел. Если же говорить о кардинальном изменении положения вещей, нужно рассматривать и работать с обеими сторонами — для обоюдного выхода из сложившейся ситуации. Когда происходит разрешение вопроса, у обеих сторон возникает странное, многих очень пугающее, внутреннее ощущение расставания, причем расставания навсегда. Но это, конечно же, не так, потому что, когда точки истока проблемы убраны, ситуация меняется не только изнутри, меняется она и вовне, в материальном мире. Но не стоит забывать, что, хоть вы и сделали первые шаги на пути к самостоятельности, вторая сторона — это ваши родители, поэтому вы все равно будете выстраивать с ними отношения, но совершенно на другом уровне — и здесь беспокоиться абсолютно не стоит, потому что это будет происходить естественно, вам совершенно ничего не придется для этого делать! И при проработке проблемы совсем не стоит бояться возникающего состояния — ощущения расставания, оно для вас не должно являться тормозящим фактором — как я уже сказала, этого бояться не стоит, трансформация отношений — это только к лучшему!
«Для того чтобы быть независимым — от родителей или от кого бы то ни было еще — абсолютно каждому человеку нужно опираться на себя, это необходимо, чтобы спокойно принимать те или иные решения и двигаться и развиваться в выбранном направлении».
И, конечно, мне хочется вам рассказать о 5 первых шагах к самостоятельности:
Фото: pixabay
Шаг 1. Самое первое, что необходимо сделать — осознать, что только вы знаете, что и как для вас будет лучше, тем самым вы сформируете определенный уровень осознанности, который позволит вам опираться на себя в принятии тех или иных решений, а значит, избежать зависимости от родителей.
Шаг 2. Посмотрите на то, что у вас уже есть здесь и сейчас, и то, чего нет в вашей жизни — и примите тот факт, что это дело только ваших рук, ваших действий или ваших бездействий. Тем самым вы поймете, что вы сейчас можете и чего не можете. После этого у вас сложится четкое понимание внутри о себе и о возможностях, которые вы можете предпринять для того, чтобы у вас было то, что вы хотите и к чему стремитесь. Это также относится к точке опоры на себя: чем больше вы на себя опираетесь, тем меньше вы зависите от кого-либо вокруг.
Фото: pixabay
Шаг 3. Начните совершать действия — принимайте самостоятельные решения. Безусловно, начать можно с чего-то наименее значимого, например: что сегодня приготовить, куда сходить, что сделать. И каждый результат, получился он таким, каким вы его представляли, или он был отличный от того, как вы хотели, — принимайте. Это очень важно для того, чтобы вы видели, что каждый ваш шаг — именно ваш, а значит, он значим и ценен, и, конечно, это формирует точку опоры на себя и свои действия.
Шаг 4. Следующий момент — обозначьте для себя и для других собственные границы.Расскажите о том, что вам нравится или не нравится, обязательно сделайте это вслух. Важно понять, что другие люди совершенно не должны догадываться, что вам нравится, а что нет. Когда вы говорите об этом вслух, многое может стать для других откровением, и чаще всего люди совершенно не подозревают о том, что у вас внутри. Поэтому так важно проговаривать все, что вас волнует.
Шаг 5. И один из основных моментов заключается именно в том, чтобы взять ответственность за свою жизнь, за то, что у вас есть и чего нет, — на себя. Если вас что-то не устраивает в вашей реальности, поймите, что это дело ваших рук, а значит, это можно изменить.
Фото: pixabay
И главной аспект на пути к самостоятельной жизни: не просто размышлять и думать, а главное — делать! Так, когда шаг за шагом вы начнете внедрять себя самого в свою жизнь, вы возьмете штурвал в свои руки и уже не захотите кому-либо его отдавать и быть зависимым!
Если же вы настолько глубоко погружены в зависимость, а часто даже в созависимость, при этом хотите эту ситуацию изменить, но чувствуете, что самостоятельно не можете справиться — смело обращайтесь к компетентному специалисту, который поможет вам разрешить эту проблему. Не ждите, что все разрешится само по себе — не стоит ждать чуда.
Если вы самостоятельно пытаетесь решить этот вопрос более трех месяцев, но ситуация никак не меняется — тоже ждать не нужно — действуйте, обращайтесь к специалисту. Он поможет вам шаг за шагом выйти из этой ситуации и в качестве бонуса вы еще раскроете грани собственной личности и поймете, как реализовать свои способности, что очень и очень сложно сделать в условиях зависимости.
Не бойтесь меняться, гораздо хуже ждать и ничего не делать. Будьте собой, опирайтесь на себя и главное — делайте!
Фото: pixabay