«Чтобы быть независимым от родителей, надо опираться на себя»: колонка коуча Анастасии Волошиной

Шаг 3. Начните совершать действия — принимайте самостоятельные решения. Безусловно, начать можно с чего-то наименее значимого, например: что сегодня приготовить, куда сходить, что сделать. И каждый результат, получился он таким, каким вы его представляли, или он был отличный от того, как вы хотели, — принимайте. Это очень важно для того, чтобы вы видели, что каждый ваш шаг — именно ваш, а значит, он значим и ценен, и, конечно, это формирует точку опоры на себя и свои действия.

Шаг 4. Следующий момент — обозначьте для себя и для других собственные границы.Расскажите о том, что вам нравится или не нравится, обязательно сделайте это вслух. Важно понять, что другие люди совершенно не должны догадываться, что вам нравится, а что нет. Когда вы говорите об этом вслух, многое может стать для других откровением, и чаще всего люди совершенно не подозревают о том, что у вас внутри. Поэтому так важно проговаривать все, что вас волнует.

Шаг 5. И один из основных моментов заключается именно в том, чтобы взять ответственность за свою жизнь, за то, что у вас есть и чего нет, — на себя. Если вас что-то не устраивает в вашей реальности, поймите, что это дело ваших рук, а значит, это можно изменить.