Какие признаки выдают совершенную женщину и безвкусного мужчину (и как это исправить)

Что же еще выдает совершенную женщину и где кошелек не нужен:

изящная, красивая походка;

прямая осанка;

милая улыбка уголками губ;

прямой и доброжелательный взгляд;

плавные жесты;

неторопливая речь;

приятный нежный голос.

Совершенная женщина – это та, которая хочет быть лучшей версией себя. И не просто хочет, а еще и что-то для этого делает!

С собой разобрались! А если ваш избранник фанат трикошек с пузырями, свитеров, заправленных в штаны, штанов заправленных в носки и носков, упакованных в сандалии? Как с этим бороться и при этом не обидеть человека?

Как тактично намекнуть партнеру, что он безвкусно одевается?

Подарите ему красивую вещь. А лучше комплект: джемпер, рубашку, желательно сразу с брюками, туфлями и носовым платком. Будет выделываться, намекните, что дарёному коню в зубы не смотрЮт. Поговорите по душам: «Милый я тебя люблюнимагу, но в ресторан пойду одна. Там люди все из высшего общества, неправильно поймут». Будьте мудрой, бейте по амбициям, а не по самооценке и мужскому достоинству. Пощекочите совсем немного его мужское эго. Почти все мужчины хотят профессионального успеха, материального достатка и внешность альфа-самца. Вот и намекните, что в «сланцах - лягушках» на носки он высоко не поднимется по карьерной лестнице. В таком виде разве что до круглосуточного пивного магазина курсировать. Хвалите!!! Любую попытку измениться, переодеться – поощряйте. Предложите помощь, купите что-то на свой вкус. Ему не нравится? Вспоминаем пункт про коня.

И самое главное. Посмотрите на себя. Обычно рядом с красивой, ухоженной, совершенной женщиной и мужчина хочет соответствовать, быть и внутренне, и внешне джентельменом, а не оборванцем. Поэтому, если вам хочется перемен, начинать все равно придется с себя.