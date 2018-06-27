Что вам нужно сделать прямо сейчас, чтобы ни в чем себе не отказывать в старости

Запомните, что рассчитывать можно лишь на себя

Запомните, что рассчитывать можно лишь на себя Не забывайте о том, что в большинстве случаев вы можете рассчитывать исключительно на свои силы и возможности – никто не придет и не принесет вам желаемое на блюдечке. И чем быстрее вы это осознаете, тем раньше начнете откладывать хотя бы по 10% от своей прибыли и планировать свою жизнь таким образом, чтобы в старости жить там, где вам хотелось и заниматься любимым делом (а не ломать голову над тем, как прожить на весьма скромные доходы или где бы еще найти дополнительную подработку к пенсии).

Вкладывайте в образование (свое и своих детей)

Образование – пожалуй, основное, на что действительно не стоит жалеть денег. Ведь чем образованнее вы (и ваши дети) будете, тем больше шансов продвинуться по службе, организовать прибыльное дело и стать успешным человеком. И вот тогда-то вы сможете не беспокоиться о собственном будущем – главное, заложить правильный фундамент.

Следите за здоровьем и не упускайте драгоценное время

Это одна из основных статей расходов, весь с возрастом наш организм, увы, не молодеет. Поэтому откажитесь от вредных привычек, начните вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и чаще бывать на свежем воздухе! Ведь чем больше внимания вы уделяете своему здоровью, тем меньше вероятность, что он преподнесет вам неприятные сюрпризы в будущем.