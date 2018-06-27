Что вам нужно сделать прямо сейчас, чтобы ни в чем себе не отказывать в старости

Запомните, что рассчитывать можно лишь на себя
Запомните, что рассчитывать можно лишь на себя Не забывайте о том, что в большинстве случаев вы можете рассчитывать исключительно на свои силы и возможности – никто не придет и не принесет вам желаемое на блюдечке. И чем быстрее вы это осознаете, тем раньше начнете откладывать хотя бы по 10% от своей прибыли и планировать свою жизнь таким образом, чтобы в старости жить там, где вам хотелось и заниматься любимым делом (а не ломать голову над тем, как прожить на весьма скромные доходы или где бы еще найти дополнительную подработку к пенсии).
Вкладывайте в образование (свое и своих детей)
Образование – пожалуй, основное, на что действительно не стоит жалеть денег. Ведь чем образованнее вы (и ваши дети) будете, тем больше шансов продвинуться по службе, организовать прибыльное дело и стать успешным человеком. И вот тогда-то вы сможете не беспокоиться о собственном будущем – главное, заложить правильный фундамент.
Следите за здоровьем и не упускайте драгоценное время
Это одна из основных статей расходов, весь с возрастом наш организм, увы, не молодеет. Поэтому откажитесь от вредных привычек, начните вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и чаще бывать на свежем воздухе! Ведь чем больше внимания вы уделяете своему здоровью, тем меньше вероятность, что он преподнесет вам неприятные сюрпризы в будущем.
Определите, сколько средств вы тратите ежемесячно и какую сумму можете откладывать
Посчитайте, сколько денег у вас уходит ежемесячно (включая коммунальные платежи, транспортные расходы и так далее) и определите, сколько вам денег необходимо откладывать уже сейчас, чтобы в старости ни в чем себе не отказывать (хотя бы в том минимуме, к которому вы сейчас привыкли). Чтобы не забывать о накоплениях, можете скачать специальные приложения и поставить себе напоминалку, тогда с вашего счета будет перечисляться определенная сумма каждый месяц, а вы сможете отслеживать свои траты и управлять прибылью.
Инвестируйте (в недвижимость, ценные бумаги и прочее)
«Деньги должны работать» - это основное правило, которому следуют все успешные люди. И действительно, вы не увидите, чтобы, скажем, миллионер просто хранил свои запасы в доме – он лучше вложит их в несколько прибыльных проектов и будет собирать дивиденды. Поэтому если у вас есть возможность, вложите свои кровно заработанные в дополнительную недвижимость – она всегда растет в цене (пусть и не всегда быстрыми темпами), к тому же ее можно сдавать и получать дополнительный доход. Кроме того, можно приобрести ценные бумаги, но тут необходимо проконсультироваться с теми, кто в теме, чтобы не спустить последнее на ветер.
Чаще визуализируйте, где (и как) бы вы хотели жить в будущем
Психологи уверяют, что чем больше мы визуализируем свои желания, тем быстрее они сбываются). Поэтому представьте в мельчайших подробностях, чем будете заниматься в старости, в какой дом переедете, на какое авто пересядете и в каких еще странах побываете. А затем распишите, каким образом вы сможете осуществить задуманное, набросайте себе план действий и вперед!
Старайтесь брать пример с успешных людей
Постарайтесь больше общаться с теми людьми, которые уже чего-то добились в жизни и исключите из своего окружение тех, кто лишь постоянно жалуется на жизнь, но не предпринимает никаких попыток что-либо изменить. Такие индивидуумы тянут вас назад и мешают реализовать самые смелые идеи. Поэтому выберете для себя пример для подражания и постарайтесь научиться чему-то у этого человека, чтобы стать таким же предприимчивым, как и он.
Умейте защищать свое финансовое благополучие
Мало заработать деньги, их еще нужно уметь приумножить и, конечно же, сохранить. Ни в коем случае не ведитесь на уловки мошенников и обещания чистой прибыли в короткий срок. Скорее всего, если вы вложитесь в сомнительное дело, то сможете просто распрощаться со своими сбережениями. Также старайтесь не давать в долг тем людям, в чьей порядочности вы не уверены и отдавая на какое-то время свои средства, берите расписку, чтобы быть уверенными в том, что вас не обманут. Но лучше не держать дома свободную сумму, чтобы не было соблазна ее тут же потратить или кому-то дать в долг – лучше вложить деньги на отдельный накопительный счет под стабильные проценты.
Текст: Юлия Кальницкая
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