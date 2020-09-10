Что такое «незакрытый гештальт» и как он может разрушить вашу жизнь

«Гештальт» в переводе с немецкого означает «целостная форма, структура, образ», поэтому словосочетание «незакрытый гештальт» значит, что вы в очередной раз не проработали какую-то ситуацию, эта история не может быть завершена, и соответственно, ваше подсознание возвращает вам в той или иной форме определенные варианты, повторяющие тот самый незавершенный момент в прошлом. Другими словами, люди приходят в этот мир для того, чтобы делать его лучше, совершенствоваться самим, проживать гармоничную жизнь, полную любви, налаживать отношения с другими такими же уникальными личностями и добиваться поставленных целей. Если вы все делаете правильно и движетесь в нужном направлении, то у вас в жизни все стабильно, без неурядиц и возвращения к истокам. Но стоит лишь вам в определенный момент сделать что-то не так (или вообще ничего не делать), как ваше будущее изменится кардинальным образом и вовсе не в лучшую сторону. Это может повлиять на всю вашу дальнейшую жизнь, в том числе и на ваше психоэмоциональное состояние. Внутри вас нарастает напряжение, вы начинаете испытывать, казалось бы, беспричинное беспокойство и совершаете еще больше промахов, которые усугубляют и без того непростую ситуацию.

В чем это проявляется?

Вы пытаетесь воссоздать те же условия, чтобы все-таки завершить процесс и поставить точку в истории (хотя, возможно, вы сами и не помните данную ситуацию, но ваше подсознание попробует сделать все максимально приближено к тому варианту).

Вы пытаетесь найти людей, которые смогут стать для вас такими же значимыми, как те из вашего прошлого, с которыми вы не были до конца откровенны и не смогли озвучить им самое важное (а должны были).

Например, в детстве мы понимаем, что нам необходима поддержка родителей и стараемся слушаться их во всем из чувства элементарной безопасности (а что будет, если они изменят свое отношение и тактику поведения, а как вам себя вести, если вдруг в один прекрасный момент вы все же останетесь в одиночестве и так далее). Но это не значит, что все те невысказанные обиды и тревоги рассасываются сами собой – чем старше вы становитесь, тем больше у вас накапливается претензий к родственникам. И это отравляет вам жизнь, и мешает добиваться определенных целей. И, что же? Теперь набраться смелости и высказать им в лицо все, что вы о них думаете? Психологи рекомендуют умерить свой пыл и понять, что работа по закрытию гештальта – это, прежде всего, работа с самим собой. Вы внутренне должны быть готовы проанализировать ситуацию, сделать определенный вывод и отпустить ее. И лишь таким образом проработав основные моменты вы можете достичь еще больших высот и изменить жизнь к лучшему. То же самое касается ваших прошлых отношений. Пока вы не разберете ситуацию и не проработаете ее, вы не сможете построить гармоничный счастливый союз.