Что такое финансовая свобода и как ее достичь: 5 действенных способов
Многие уверены, что составляющие финансовой свободы — это хорошая должность и высокая зарплата, но на самом деле доход всегда верхушка айсберга. Финансы — это не просто сведение доходов и расходов. Кто-то может возразить: «Что тут сложного? Идешь на работу, получаешь зарплату, часть откладываешь, часть тратишь». Но опыт показывает, что это далеко не универсальная схема и все более многогранно. Разбираемся во всех тонкостях вместе с нашим экспертом, психологом Юлией Столяровой.
Юлия Столярова
психолог, автор трансформационных методик для женщин
Что такое деньги на самом деле?
Деньги — это и наша проявленность, и наша уверенность. И то, насколько мы слышим свои желания, позволяем себе радоваться покупкам, не боимся ошибаться, не стыдимся достатка и успеха. Это и внутреннее спокойствие — наши теплые отношения с близкими, ментальное и физическое здоровье, самоценность. Деньги — это и энергетическое наследие, которое оставили нам родители или наше советское детство. И это только частичный список. Для многих людей вопрос денег не решится, пока не решатся именно эти вопросы. Какого компонента вам, по ощущениям, не хватает сейчас?
Нет единой схемы финансового успеха для всех: одним подходит копить, другим — рисковать и инвестировать, третьим — значительную часть внимания уделять визуализации или работе с энергией. И еще сотни вариантов. Кроме того, при решении финансовых вопросов важно смотреть глубже и учитывать свое состояние. Начинать копить, будучи в стрессе и напряжении; пытаться больше работать в состоянии внутренней суеты; пытаться вдохновить мужчину на заработок из состояния дефицита; закрывать долги из состояния напряжения и злобы — все это провальные схемы.
Финансы — это отражение того, насколько мы на своем месте, насколько мы в ресурсе прямо сейчас. Насколько проявлена наша самоценность. Это индикатор внутренней наполненности, ресурсности, витальности. Часто нам кажется, что деньги приносят свободу, но деньги приходят на состояние свободы. А внутренняя свобода рождается там, где есть ресурс.
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Как прийти к финансовой свободе?
Не тратить на себя, а вкладываться в себя
Не стоит забывать, что каждое слово несет с собой определенную энергию. Когда мы говорим «тратить», мы как будто что-то теряем. А вот когда мы «вкладываемся», мы приумножаем. Правильное восприятие является ключом к гармоничным отношениям, в том числе и с финансами.
Определять подлинные желания
Ответ на вопрос «Зачем мне деньги?» приходит через узнавание себя. То есть важно осознать, чего именно мы хотим, когда речь идет о самых простых вещах: что съесть, какие вещи носить, какие книги читать. Часто мы покупаем ненужную вещь, а потом начинаем обслуживать эту импульсивную покупку — думать, что приготовить из заскучавших в холодильнике продуктов, как вписать в гардероб новую сумку. Это все приводит к растрачиванию собственного ресурса.
Высвобождать ресурс
Это значит избавляться от того, что тянет вниз, лишает энергии, — это незавершенные дела, невыполненные обещания, нереализованные планы. Например, вы собирались посмотреть какой-то полезный вебинар и уже полгода это откладываете. Пришло время выбрать: или не смотреть его вообще, или сделать это на ближайших выходных. Иначе вы будете тратить энергию на переживание того, что не сделали то, что обещали. А ведь эту энергию можно потратить на более полезные вещи.
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Повышать уровень нормы
У каждого из нас есть свои представления о том, что мы можем себе позволить, а что выходит за рамки этой нормы. Мы уже говорили о том, что деньги приходят на состояние внутренней свободы. Поэтому если вам хочется финансовой свободы, проживите это состояние, почувствуйте себя так, как будто вы этим уже обладаете. Погуляйте по дорогому магазину, примерьте понравившиеся вещи. Закажите в дорогом ресторане чай, посмотрите, как выглядят люди, для которых это норма, как они себя проявляют. Закажите такси от метро вместо маршрутки. Важно хотя бы раз в месяц выходить за пределы привычного, чтобы расширять свои возможности в своем сознании.
Следить за своей внешностью
То, как мы выглядим, влияет на наше состояние. Одежда является инструментом для самовыражения и проявления себя: я чего-то хочу и с этим проявляюсь. Но если у нас еще недостаточно ресурса, одежда и внешний вид могут стать тем инструментом, с помощью которого мы можем создать себе нужное состояние. Оно очень важно для женщины и напрямую связано с финансами.
Финансовый поток работает для всех. Вопрос лишь в том, умеем ли мы входить в него осознанно. Финансовый потенциал на самом деле у всех достаточно мощный, по меньшей мере для выхода на уровень достаточности. Вопрос лишь в том, умеем ли мы входить в контакт со своей магнетичностью, умеем ли усиливать ее. И это нарабатываемый навык, приобрести который помогут вышеперечисленные рекомендации.
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