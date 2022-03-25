Что такое финансовая свобода и как ее достичь: 5 действенных способов

Деньги — это и наша проявленность, и наша уверенность. И то, насколько мы слышим свои желания, позволяем себе радоваться покупкам, не боимся ошибаться, не стыдимся достатка и успеха. Это и внутреннее спокойствие — наши теплые отношения с близкими, ментальное и физическое здоровье, самоценность. Деньги — это и энергетическое наследие, которое оставили нам родители или наше советское детство. И это только частичный список. Для многих людей вопрос денег не решится, пока не решатся именно эти вопросы. Какого компонента вам, по ощущениям, не хватает сейчас?

Нет единой схемы финансового успеха для всех: одним подходит копить, другим — рисковать и инвестировать, третьим — значительную часть внимания уделять визуализации или работе с энергией. И еще сотни вариантов. Кроме того, при решении финансовых вопросов важно смотреть глубже и учитывать свое состояние. Начинать копить, будучи в стрессе и напряжении; пытаться больше работать в состоянии внутренней суеты; пытаться вдохновить мужчину на заработок из состояния дефицита; закрывать долги из состояния напряжения и злобы — все это провальные схемы.

Финансы — это отражение того, насколько мы на своем месте, насколько мы в ресурсе прямо сейчас. Насколько проявлена наша самоценность. Это индикатор внутренней наполненности, ресурсности, витальности. Часто нам кажется, что деньги приносят свободу, но деньги приходят на состояние свободы. А внутренняя свобода рождается там, где есть ресурс.