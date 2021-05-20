«Дизайн человека»: к какому типу личности вы относитесь на примере звезд
Возможно, вы уже слышали об этой модной системе самопознания. Появилась она не вчера, но говорят о ней все громче. Дизайн человека (human design) существует на стыке астрологии, индуистской чакровой системы, каббалы, квантовой физики и генетики. Можно узнать информацию о себе вплоть до аминокислот, которые переданы генетически. Знания позволяют вычислить личный код ДНК, выбрать наиболее подходящую модель поведения, получить рекомендации по питанию и месту жительства. А еще узнать свой тип личности и выявить подходящую жизненную стратегию.
Очередная типология?
«Дизайн человека» как наука основан в 1989 году Робертом Аланом Краковером (псевдоним Ра Уру Ху), физиком по образованию. Наверняка вы слышали о четырех типах личности, согласно этой системе. Чтобы определить свой, нужно предоставить специалисту дату, время и место вашего рождения. Кто-то морщится, утверждая, что «Дизайн человека» — очередная типология. Совсем наоборот: бодиграф (карта) каждого из нас имеет набор мельчайших нюансов, из которых и складывается индивидуальность. Смысл учения в том, чтобы наиболее точно изучить себя, узнать потенциал и жить в соответствии с предназначением, не пытаясь переделать себя, или того хуже бороться с собой — бесполезно.
Общее разделение на генетические типы в «Дизайне» действительно есть, и их четыре:
1) генераторы (к этой группе также относятся МГ — манифестирующие генераторы, особенный подвид);
2) проекторы;
3) манифесторы;
4) рефлекторы.
Генераторы
Это неутомимые трудяги с большими запасами физической энергии, руками которых создано все, что есть в этом мире. Их можно почувствовать по теплой ауре. Такого человека хочется обнять. Он, как солнышко, светится изнутри (если корректно проживает свой дизайн и кайфует от любимого занятия). Генераторы составляют около 70% населения планеты.
Знаменитые генераторы: Дональд и Мелания Трамп, Том Хэнкс, Анджелина Джоли, Дима Билан.
Манифесторы
Эти люди с плотной, холодной, закрытой и пробивной аурой — само воплощение независимости. Достаточно влиятельные «воротилы», которые могут вершить судьбы человечества, запускать разные процессы и даже быть склонными к диктатуре. Им никто не указ. У них есть власть над людьми на энергетическом уровне: окружающие будут точно слушать и априори уважать мнение манифестора.
Знаменитые манифесторы: Мао Цзэдун, Джек Николсон, Иосиф Сталин, Ксения Собчак.
Раньше рождались только эти два типа: манифесторы (фараоны, короли, представители знати) и генераторы (рабы, слуги, ремесленники, крепостные). Расчетливые манифесторы быстро смекнули, что генераторы обладают чуть ли не бездонными запасами энергии и при этом понятия не имеют, куда ее расходовать. Тогда манифесторы поработили бедных генераторов и стали их использовать в хвост и в гриву ради собственного блага.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: GlobalLookPress
Проекторы
Им важно признание и оценка других людей. А главная задача — направлять энергию других в нужное русло, постоянно находиться в процессе, изучать, познавать мир и делиться полученными знаниями. Это очень проницательные люди, которые могут сканировать других.
Среди проекторов много творческих личностей.
Знаменитые представители: Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Мэрилин Монро, Фредди Меркьюри, Александр Пушкин.
Рефлекторы
Их механическая возможность — отражать, зеркалить других людей. Они больше других способны сочувствовать и сопереживать. Для них очень важен внутренний комфорт. Рефлекторы — самый редко встречающийся тип, всего в мире их около 1%. Это самый необычный и редкий генетический тип, которому порой живется несладко из-за повышенной чувствительности к миру и людям вокруг. Они не имеют источников своей личной стабильной энергии и будучи энергетически пустыми (или открытыми) попросту впитывают чужое, отражая состояние общества. Если рефлектору хорошо в коллективе, значит он точно хороший.
Знаменитые рефлекторы: Федор Достоевский, Сандра Буллок.
Фото: Pexels.com
Собственно, «Дизайн человека» может качественно изменить жизнь — на это он и нацелен. С помощью системы можно раскрыть свои способности и таланты, найти идеального партнера, перестать наступать на одни и те же грабли в отношениях и разорвать замкнутый круг повторяющегося сценария. Были случаи на моей практике, когда люди излечивали хронические болезни, начав следовать своей стратегии по дизайну, находили любимое дело, встречали идеального партнера и гармонизировали отношения внутри семьи.
Есть бесплатные сайты, где вы можете вычислить свой тип личности и получить базовые данные, но затем я рекомендую обращаться к специалистам, чтобы получить практические рекомендации, которые помогут вам скорректировать жизненную стратегию и добиться гармонии в самых разных сферах жизни.
Фото: GlobalLookPress, Pexels.com
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