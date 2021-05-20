«Дизайн человека»: к какому типу личности вы относитесь на примере звезд

Очередная типология?

«Дизайн человека» как наука основан в 1989 году Робертом Аланом Краковером (псевдоним Ра Уру Ху), физиком по образованию. Наверняка вы слышали о четырех типах личности, согласно этой системе. Чтобы определить свой, нужно предоставить специалисту дату, время и место вашего рождения. Кто-то морщится, утверждая, что «Дизайн человека» — очередная типология. Совсем наоборот: бодиграф (карта) каждого из нас имеет набор мельчайших нюансов, из которых и складывается индивидуальность. Смысл учения в том, чтобы наиболее точно изучить себя, узнать потенциал и жить в соответствии с предназначением, не пытаясь переделать себя, или того хуже бороться с собой — бесполезно.

Общее разделение на генетические типы в «Дизайне» действительно есть, и их четыре:

1) генераторы (к этой группе также относятся МГ — манифестирующие генераторы, особенный подвид);

2) проекторы;

3) манифесторы;

4) рефлекторы.

Генераторы

Это неутомимые трудяги с большими запасами физической энергии, руками которых создано все, что есть в этом мире. Их можно почувствовать по теплой ауре. Такого человека хочется обнять. Он, как солнышко, светится изнутри (если корректно проживает свой дизайн и кайфует от любимого занятия). Генераторы составляют около 70% населения планеты.

Знаменитые генераторы: Дональд и Мелания Трамп, Том Хэнкс, Анджелина Джоли, Дима Билан.