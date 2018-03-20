Что ни в коем случае нельзя говорить человеку, когда у него стресс

Просто выдохни

К сожалению, по мнению экспертов, эти манипуляции не помогают. Что толку от того, что человек будет глубоко вдыхать и выдыхать, или представлять себя где-то на пляже? В глобальном смысле ситуацию это все равно не решит, поэтому придумайте какой-нибудь более креативный совет

Это все пустяки

Вам, возможно, действительно все это кажется настолько мелочным, что не стоит тратить свое драгоценное время. Но, увы, все мы разные, поэтому для другого человека это может быть все очень важно. Поэтому он решит, что вы его не понимаете — и лишь обидится в ответ на ваши утешения.

Держи себя в руках

Понятно, что в такой ситуации человек может себя не контролировать, поэтому, скорее всего, просто не услышит ваш призыв. А если и обратит на него внимание, то лишь затем, чтобы высказать все, что он о вас думает в этот конкретный момент.

Все пройдет само собой

Вот уж глупости! Если сидеть сложа руки, то ситуация точно не разрешится или все повернется не в вашу пользу. Психологи уверяют, что если все пустить на самотек, то можно столкнуться с еще большей проблемой, чем была у вас в самом начале. Поэтому вместо того, чтобы сидеть и ждать, нужно собраться и действовать.