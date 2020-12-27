Что год грядущий нам готовит: общие тенденции и моменты, на которые стоит обратить внимание
Високосный год, который стал для нас испытанием и проверкой на прочность, подходит к концу и распахивает двери для нового, 2021 года. Что принесет нам Белый Металлический Бык и чего опасаться в новом году — рассказывает профессиональный астролог Инна Любимова.
В предстоящем году управлять нами по очереди будут два небесных светила. Праздничную ночь мы проведем под покровительством Луны, которая приглядывала за нами в течение всего 2020-го. Многих в уходящем году Луна подтолкнула выйти на новый уровень отношений, заключить брак и стать родителями. В день весеннего равноденствия, 20 марта, спутник Земли уступит бразды правления Сатурну, своему строгому и дисциплинированному коллеге.
Будьте готовы к тому, что год Быка принесет немало хлопот и непростых периодов. В 2021 году нас ожидает целых четыре затмения! Контролируйте свое настроение и настраивайтесь на позитивную волну — занимайтесь только тем, что приносит вам удовольствие.
Сатурн будет благоволить всем, кто решит достичь карьерного Олимпа и не будет пасовать перед трудностями. Эта планета выступает за дисциплинированность и порядок во всем — так что в предстоящем году больше занимайтесь планированием и структурированием. Не стоит браться за несколько задач одновременно и устраивать творческий беспорядок на рабочем столе. Хаотичность действий только отдалит вас от поставленных целей.
Будьте готовы к тому, что год Быка принесет немало хлопот и непростых периодов. В 2021 году нас ожидает целых четыре затмения! 10 июня и 4 декабря пройдут солнечные затмения, которые отвечают за события и перемены. Коснутся они в основном мужчин. На прекрасную половину человечества влияние окажут лунные затмения, которые наступят 25 мая и 19 ноября. В эти дни возможны эмоциональные скачки, накрученные переживания, плохое самочувствие и апатичность. Контролируйте свое настроение и настраивайтесь на позитивную волну — занимайтесь только тем, что приносит вам удовольствие.
Период за неделю до даты первого затмения и спустя неделю после окончания второго затмения называется коридором затмений. На протяжении этого времени не стоит заключать сделки, совершать какие-то крупные покупки и принимать решения, которые кардинально изменят вашу жизнь. В этот период люди могут становиться более ранимыми, восприимчивыми и конфликтными — обходите стороной все спорные ситуации и не поддавайтесь на провокации. При любом исходе событий сохраняйте спокойствие и смотрите на происходящее с философской точки зрения.
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Не обойдется в 2021 году и без ретроградного движения планет. Тот самый «знаменитый» ретроградный Меркурий навестит нас трижды. Первый период продлится с 30 января по 22 февраля, однако ощущать влияние злой планеты мы будем до 13 марта. Второй период наступит 30 мая и закончится 24 июня, но шлейф будет ощущаться до 7 июля. Следующее ретроградное движение Меркурий начнет 27 сентября и закончит 19 октября. Однако полностью свой контроль планета утеряет только 3 ноября.
«Пятиться назад» в 2021 году предстоит и Венере. Ее ретроградное движение начнется 19 декабря. Эта планета повлияет на эмоциональное состояние людей и их взаимоотношения. Возможно, в этот период вы будете испытывать упадок сил и пребывать в депрессивном состоянии. Во время ретроградной Венеры некоторые пары могут серьезно пострадать, так как партнеры не всегда будут слышать друг друга и находить компромиссы. Важно не заострять свое внимание на обидах и искать пути мирного решения конфликтов. Уран в 2021 году будет дважды двигаться назад. Сначала с 1 по 14 января, а затем с 20 августа по 31 декабря. Эта планета символизирует большие перемены. Уран принесет удачу всем, кто с радостью встречает перемены и легко адаптируется под новые условия. А вот консерваторам не повезет — им придется пересмотреть свое мировоззрение.
Нептун в наступающем году развернется 25 июля и продержится в таком состоянии до 1 декабря. Ретроградное движение планеты пойдет на руку представителя творческих профессий. Вас каждый день будут посещать идеи, и ваша задача — найти в бесконечном потоке гениальные и стоящие.
Сатурн начнет двигаться в обратном движении 23 мая и вернется к директному только 11 октября. Сфокусируйтесь в это время на интеллектуальной деятельности. Став более компетентным специалистом, вы сможете продвинуться вверх по карьерной лестнице.
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Рекордсменом по ретроградности в 2021 году станет Юпитер. Эта планета будет двигаться в обратном направлении в течение четырех месяцев — с 20 июля по 18 октября. Юпитер отвечает за социальную сферу, образование и юриспруденцию. Если вы планируете судебные разбирательства, хотите записаться на обучающие курсы или заняться сбором необходимых документов, лучше запланировать эти дела на более благоприятное время. В период ретроградности Юпитера суд может затянуться, документы — потеряться, а информация будет плохо усваиваться.
Фото: Pexels.com
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