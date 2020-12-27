Что год грядущий нам готовит: общие тенденции и моменты, на которые стоит обратить внимание

Сатурн будет благоволить всем, кто решит достичь карьерного Олимпа и не будет пасовать перед трудностями. Эта планета выступает за дисциплинированность и порядок во всем — так что в предстоящем году больше занимайтесь планированием и структурированием. Не стоит браться за несколько задач одновременно и устраивать творческий беспорядок на рабочем столе. Хаотичность действий только отдалит вас от поставленных целей.

Будьте готовы к тому, что год Быка принесет немало хлопот и непростых периодов. В 2021 году нас ожидает целых четыре затмения! 10 июня и 4 декабря пройдут солнечные затмения, которые отвечают за события и перемены. Коснутся они в основном мужчин. На прекрасную половину человечества влияние окажут лунные затмения, которые наступят 25 мая и 19 ноября. В эти дни возможны эмоциональные скачки, накрученные переживания, плохое самочувствие и апатичность. Контролируйте свое настроение и настраивайтесь на позитивную волну — занимайтесь только тем, что приносит вам удовольствие.

Период за неделю до даты первого затмения и спустя неделю после окончания второго затмения называется коридором затмений. На протяжении этого времени не стоит заключать сделки, совершать какие-то крупные покупки и принимать решения, которые кардинально изменят вашу жизнь. В этот период люди могут становиться более ранимыми, восприимчивыми и конфликтными — обходите стороной все спорные ситуации и не поддавайтесь на провокации. При любом исходе событий сохраняйте спокойствие и смотрите на происходящее с философской точки зрения.