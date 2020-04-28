Что делать, если вас уволили во время карантина и как найти новую работу: советы эксперта
Текущая ситуация произвела неизгладимый эффект абсолютно на всех. Многие люди, оглушенные новостями, сидят и отказываются верить в происходящее. Но пора признать: чем быстрее вы примите то, что сейчас происходит, тем быстрее начнете выходить из состояния тревоги и страха. На данный момент всем важно осознать, что кризис так или иначе уже случился, пандемию объявили, и вы не можете на это повлиять. Поэтому сделайте глубокий вдох и выдох, а затем подумайте, как адаптироваться к новой реальности. А поможет в этом наш эксперт, карьерный консультант, коуч и профориентолог, Екатерина Новопашина.
Если вы на грани сокращения, увольнения, или вы уже, к сожалению, остались без работы, примите этот факт без лишних эмоций. Эмоции мешают принимать верные решения. Я рекомендую начинать искать новую работу прямо сейчас. Не завтра, не с понедельника, а именно сегодня!
Почему работу нужно искать прямо сейчас?
На данный момент большой поток безработных пока еще не хлынул на рынок труда, поэтому можно найти интересные вакансии и хорошо оплачиваемую работу. Ведь через пару месяцев это будет сделать значительно сложнее. Люди массово пойдут искать работу, конкуренция станет высокой, работодатели будут более избирательны, быстро найти и получить (что самое важное!) желаемую должность будет крайне сложно.
Представьте, что в компании будут поступать ежедневно тысячи резюме. Поэтому шанс, что ваш отклик хотя бы увидят, будет ниже. Именно поэтому лучше как можно скорее приступить к поиску новой работы, но при этом не стоит цепляться за первую попавшуюся.
При выборе подходящего места учитывайте ряд факторов:
- ваши карьерные цели (желательно, чтобы работа соответствовала вашим ожиданиям, подбирайте варианты не только исходя из величины заработной платы, но и для удовольствия;
- интерес (чтобы работа могла поддержать вас не только материально, но и морально);
- потенциал (желательно выбирать те варианты, которые будут актуальны и сейчас, и после кризиса).
Если ваша предыдущая профессия вам не нравилась и/или стала неактуальной в настоящее время, то у вас есть отличный шанс попробовать себя в чем-то новом (возможно вы давно уже мечтали сменить сферу деятельности но боялись перемен). Сейчас есть отличная возможность пройти обучение и прокачать свои навыки, чтобы получить должность мечты (или продолжать совершенствоваться в своей профессии, если вы уверены, что это будет перспективно и в будущем).
Фото: Pixabay.com
Что делать, чтобы поиски работы увенчались успехом?
Шаг 1. Изучите, какие отрасли меньше всего пострадали от пандемии и кризиса. Например, среди растущих сфер сейчас: транспорт и логистика, медицина, развлечения онлайн (онлайн-игры, знакомства, онлайн-экскурсии и «путешествия»), онлайн-обучение, онлайн-бизнес, а также услуги различных специалистов и компаний для его функционирования (финансовые и юридические услуги, бухгалтерия, удаленные продажи).
Шаг 2. Определите из этих сфер ту, в которой хотите развиваться. Далее подумайте, какие задачи вы можете помогать решать компаниям в этих сферах. Если ваш опыт и знания не соответствуют актуальной работе в этих отраслях (смотрите по описанию требований в вакансиях), возможно потребуется пройти дополнительное обучение. Благо, сейчас очень много качественных онлайн-курсов.
Шаг 3. Выделите, каким из требований в вакансиях вы уже соответствуете и переходите к следующему шагу.
Шаг 4. Поработайте над своим резюме. Сейчас важно показать работодателю, что ваш опыт и знания пригодятся компании в текущих условиях. Подробно распишите свои результаты и успехи с предыдущих мест работы. Желательно в цифрах и выгодах, которые были получены. Из резюме должно быть понятно, что вы умеете и какую пользу можете принести данной конкретной организации прямо сейчас.
Шаг 5. Разместите резюме не только на популярных рекрутинговых платформах, но и во всех социальных сетях: группах, сообществах, каналах по поиску работы. Подпишитесь на рассылки, на все группы, каналы с вакансиями и мониторьте их.
Шаг 6. Расскажите своим друзьям и знакомым, что ищите работу, что вы умеете делать. Возможно, они подкинут вам варианты или идеи. Это способ очень действенный, поэтому не отказывайтесь от него.
Шаг 7. Оперативно откликайтесь на заинтересовавшие вас вакансии. При этом не забывайте адаптировать свое резюме и сопроводительное письмо под запросы каждого работодателя. В идеале поискать лицо, принимающее решение по этой позиции и написать напрямую (через знакомых, либо через соцсети, так шансы быть увиденным увеличатся в разы).
Шаг 8. Пока вы ищите работу, не забывайте про самообразование. Осваивайте новые навыки в своей или смежной, а может быть и вообще в новой профессии. Так вы повысите свою ценность на рынке труда. К тому же, у вас будет большой функционал и вы сможете претендовать на перспективные должности.
Шаг 9. Если вы нашли подходящую деятельность, но зарплата не оправдала ваши ожидания, — идите на разумные компромиссы. Сейчас такое время, что нужно быть готовым садиться за стол переговоров и понимать, что в какой-то момент придется выполнять больший объем работы за такие же (или чуть меньше) деньги.
Фото: Pixabay.com
Не зацикливайтесь на привычной для вас профессии или форме занятости. Будьте гибкими. Сейчас очень удачное время изучать себя, анализировать свои истинные таланты и желания и возможно кардинально менять сферу деятельности. Именно сейчас можно и нужно смотреть в сторону фриланса, а может и старта своего дела. Используйте сложившиеся обстоятельства как возможность услышать себя и найти действительно зажигающее дело, самореализоваться, совершить скачок в своей карьере. При таком подходе вы выйдете из кризиса победителем.
Фото: Pixabay.com
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