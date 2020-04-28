Что делать, если вас уволили во время карантина и как найти новую работу: советы эксперта

Что делать, чтобы поиски работы увенчались успехом?

Шаг 1. Изучите, какие отрасли меньше всего пострадали от пандемии и кризиса. Например, среди растущих сфер сейчас: транспорт и логистика, медицина, развлечения онлайн (онлайн-игры, знакомства, онлайн-экскурсии и «путешествия»), онлайн-обучение, онлайн-бизнес, а также услуги различных специалистов и компаний для его функционирования (финансовые и юридические услуги, бухгалтерия, удаленные продажи).

Шаг 2. Определите из этих сфер ту, в которой хотите развиваться. Далее подумайте, какие задачи вы можете помогать решать компаниям в этих сферах. Если ваш опыт и знания не соответствуют актуальной работе в этих отраслях (смотрите по описанию требований в вакансиях), возможно потребуется пройти дополнительное обучение. Благо, сейчас очень много качественных онлайн-курсов.

Шаг 3. Выделите, каким из требований в вакансиях вы уже соответствуете и переходите к следующему шагу.

Шаг 4. Поработайте над своим резюме. Сейчас важно показать работодателю, что ваш опыт и знания пригодятся компании в текущих условиях. Подробно распишите свои результаты и успехи с предыдущих мест работы. Желательно в цифрах и выгодах, которые были получены. Из резюме должно быть понятно, что вы умеете и какую пользу можете принести данной конкретной организации прямо сейчас.

Шаг 5. Разместите резюме не только на популярных рекрутинговых платформах, но и во всех социальных сетях: группах, сообществах, каналах по поиску работы. Подпишитесь на рассылки, на все группы, каналы с вакансиями и мониторьте их.

Шаг 6. Расскажите своим друзьям и знакомым, что ищите работу, что вы умеете делать. Возможно, они подкинут вам варианты или идеи. Это способ очень действенный, поэтому не отказывайтесь от него.

Шаг 7. Оперативно откликайтесь на заинтересовавшие вас вакансии. При этом не забывайте адаптировать свое резюме и сопроводительное письмо под запросы каждого работодателя. В идеале поискать лицо, принимающее решение по этой позиции и написать напрямую (через знакомых, либо через соцсети, так шансы быть увиденным увеличатся в разы).

Шаг 8. Пока вы ищите работу, не забывайте про самообразование. Осваивайте новые навыки в своей или смежной, а может быть и вообще в новой профессии. Так вы повысите свою ценность на рынке труда. К тому же, у вас будет большой функционал и вы сможете претендовать на перспективные должности.

Шаг 9. Если вы нашли подходящую деятельность, но зарплата не оправдала ваши ожидания, — идите на разумные компромиссы. Сейчас такое время, что нужно быть готовым садиться за стол переговоров и понимать, что в какой-то момент придется выполнять больший объем работы за такие же (или чуть меньше) деньги.