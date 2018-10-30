Что делать, если работодатель задерживает выплаты на неприлично долгое время

Любой труд должен быть оплачен — это золотое правило обязаны соблюдать все работодатели без исключения. Однако некоторые из них, ссылаясь на свои финансовые трудности, иногда позволяют себе затягивать выплаты или вовсе пытаются заставить сотрудников поработать бесплатно (обещая, что скоро все наладится — и их ждут дополнительные бонусы помимо основного оклада). К сожалению, большинство подобных обещаний так и остаются лишь обещаниями, и работники в итоге бесплатно выполняют свои обязанности, так и не получив ни копейки.

Согласно статье 129 Трудового Кодекса, размер заработной платы должен быть прописан в трудовом договоре, а сама зарплата должна выплачиваться не реже двух раз в месяц. А все спорные вопросы о финансовых обязательствах должны решаться профсоюзным комитетом организации.

Как быть, если задерживаются выплаты?

Стоит начать с того, что задержка зарплаты более чем на 15 дней — нарушение закона. Но, разумеется, в том случае, если зарплата белая и трудовые отношения официальные. В противном случае вам очень сложно будет доказать, что вы работаете именно в этой организации и у вас действительно предусмотрен оклад (а не разовые выплаты или вознаграждение за предоставление каких-либо услуг). В случае задержки выплаты более чем на две недели сотрудник имеет полное право приостановить свою работу и не возобновлять ее до тех пор, пока руководство не выполнит свои денежные обязательство. Необходимо лишь в письменном виде уведомить начальство о своих планах, если руководство не согласится пойти на переговоры и погасить задолженность, можно смело писать жалобу в профсоюзную организацию предприятия или государственную инспекцию труда.

Кроме того, сотрудник имеет право обратиться в прокуратуру с заявлением о нарушении своих трудовых прав. В данном случае будет инсценирована проверка, по результатам которой на имя директора компании будут отправлены требования по устранению в десятидневный срок нарушений трудовых прав работника.