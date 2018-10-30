Что делать, если работодатель задерживает выплаты на неприлично долгое время

Любой труд должен быть оплачен — это золотое правило обязаны соблюдать все работодатели без исключения. Однако некоторые из них, ссылаясь на свои финансовые трудности, иногда позволяют себе затягивать выплаты или вовсе пытаются заставить сотрудников поработать бесплатно (обещая, что скоро все наладится — и их ждут дополнительные бонусы помимо основного оклада). К сожалению, большинство подобных обещаний так и остаются лишь обещаниями, и работники в итоге бесплатно выполняют свои обязанности, так и не получив ни копейки.
Согласно статье 129 Трудового Кодекса, размер заработной платы должен быть прописан в трудовом договоре, а сама зарплата должна выплачиваться не реже двух раз в месяц. А все спорные вопросы о финансовых обязательствах должны решаться профсоюзным комитетом организации.
Как быть, если задерживаются выплаты?
Стоит начать с того, что задержка зарплаты более чем на 15 дней — нарушение закона. Но, разумеется, в том случае, если зарплата белая и трудовые отношения официальные. В противном случае вам очень сложно будет доказать, что вы работаете именно в этой организации и у вас действительно предусмотрен оклад (а не разовые выплаты или вознаграждение за предоставление каких-либо услуг). В случае задержки выплаты более чем на две недели сотрудник имеет полное право приостановить свою работу и не возобновлять ее до тех пор, пока руководство не выполнит свои денежные обязательство. Необходимо лишь в письменном виде уведомить начальство о своих планах, если руководство не согласится пойти на переговоры и погасить задолженность, можно смело писать жалобу в профсоюзную организацию предприятия или государственную инспекцию труда.
Кроме того, сотрудник имеет право обратиться в прокуратуру с заявлением о нарушении своих трудовых прав. В данном случае будет инсценирована проверка, по результатам которой на имя директора компании будут отправлены требования по устранению в десятидневный срок нарушений трудовых прав работника.
Эксперты напоминают, что за нарушение трудовых прав работодатель отвечает в первую очередь рублем, и сотрудник может рассчитывать на получение компенсации за каждый день задержки заработной платы независимо от того, виновен ли работодатель в нарушении сроков или нет. Согласно статье 236 Трудового Кодекса РФ, расчет компенсации рассчитывается следующим образом: (задолженность — НДФЛ) × 1/150 ключевой ставки Центробанка × количество дней задержки, с 9 февраля 2018 года ключевая ставка Банка России составляет 7,5%). Самостоятельно рассчитайте размер компенсации и обратитесь к руководству с письменной просьбой выплатить вам долг, сославшись на статью 236 ТК РФ.
Что делать, если руководство игнорирует ваши обращения?
В том случае, если организация продолжает поддерживать политику «денег нет, но вы держитесь» и пытается подкупить вас тем, что «вы поработайте еще и получите больше денег», то сотрудники могут полностью приостановить работу, сославшись на статью 142 ТК РФ.
Работнику необходимо известить руководство о приостановке работы в связи с невыплатой зарплаты и обязательно зарегистрировать документ в секретариате или бухгалтерии в качестве доказательства того, что информация была передана. Кроме того, эксперты напоминают, что на время приостановления работы за работником сохраняется средний заработок (если вдруг руководство откажется выплачивать деньги, ссылаясь на то, что вы «бастовали»). Если руководство так же письменно известит вас, что готово исправить ситуацию и погасить все долги перед вами, тогда вам необходимо выйти на рабочее место и заняться своими непосредственными обязанностями. Ну, а если после ваших извещений начальство никак не отреагировало, намеренно затягивая сроки решения вопроса, тогда можно пожаловаться в комиссию по трудовым спорам (КТС) или трудовую инспекцию.