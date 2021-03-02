Цветы подарить некому: психолог рассказал, как быть тем, кто отмечает праздник в одиночестве
Откуда берутся комплексы
В одном из интервью резидент Stand Up Юлия Ахмедова поделилась показательной историей. После расставания с молодым человеком (по его инициативе) она купила билеты на курорт, куда отправилась в одиночестве развеяться. В один из вечеров девушка решила поужинать в дорогом ресторане с видом на море. Однако хостес прервал ее планы, заметив, что у них все столики с видом только для пар, а для одиноких посетителей есть другие места — не с таким впечатляющим видом. Неожиданно для себя самой Ахмедова разрыдалась прямо на пороге. Она начала объяснять, что только рассталась с парнем, что такова ее жизнь, — она одна сейчас, но это не повод дискриминировать ее. Тот вечер Юлия провела за лучшим столиком в этом ресторане. Представители заведения извинились перед девушкой, мол, они и не думали ее обидеть, просто сказали как есть. В этой истории любопытно другое: мы живем под давлением социума, который негласно диктует, что в одиночестве (женском) по-прежнему есть что-то неприличное. Помните эту знаменитую фразу из фильма Никиты Михалкова «Родня»? Ловили себя на мысли, что чувствуете дискомфорт, отправляясь в отпуск в одиночестве или отмечая праздники без любимого мужчины?
В преддверии Международного женского дня посыпались робкие вопросы свободных подруг: «Стоит ли самой покупать себе цветы?». Забывая о том, что изначально праздник 8 Марта это не про цветочный марафон вовсе. Этот день стал красным в календаре как символ борьбы за равные экономические и политические права с мужчинами и уважение к женскому труду. Сто лет назад 8 марта проходили демонстрации и шествия. Но уже давно все иначе: мужчины в этот выходной с утра атакуют цветочные магазины, девушки соревнуются в том, у кого букет роскошней. А что делать, если на горизонте не маячит поздравление от любимого? Наш эксперт предлагает задуматься над другим.
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Определите причину одиночества и свои выгоды от положения
«Необходимо понять, почему конкретно вы одиноки. Здесь может быть несколько вариантов. Часто женщины, обжегшись в предыдущих отношениях, пережив немало боли, бессознательно или, наоборот, вполне осознанно отгораживают себя от новых отношений. Или очень хотят отношений, но не соответствуют статусу мужчину. И тут рекомендация только одна: работать над собой, развиваться. Не ждать, что такую хорошую найдут сами и осчастливят, — станьте интересны тем мужчинам, которые симпатичны вам.
Часто в ответ на это успешные, состоявшиеся женщины говорят, что мужчины боятся их, как черт ладана, мол, нелегко устроить личную жизнь, когда у тебя состоялась карьера — попадаются только слабаки. Нет, это вы таких выбираете. Почему? Да потому что ими легко управлять. С сильным мужчиной этот номер не пройдет, поэтому подсознательно вы их избегаете.
Другой вариант, когда отношения есть, но девушка ведет себя в них неправильно. Например, в нашей стране вообще не принято о чем-либо просить, мы не умеем этого делать. Если женщина демонстрирует полную независимость, что она все в этой жизни разруливает сама, на все сама зарабатывает, то мужчина рядом расслабляется и не видит повода вкладываться в отношения. То есть женщина сама себе все покупает, ничего не просит — зачем лезть с инициативой? Или же прошлогодний букет избранника явно не вызвал восторга и обидевшийся кавалер зарекся еще хоть раз покупать дорогой «веник».
Моя рекомендация однозначна: просите сами, если хотите что-либо получить. Никто не обязан знать, чего именно вы хотите. Правильно мотивируя мужчину заботиться о вас, вы даете ему возможность расти и развиваться. Любой хочет осознавать себя самостоятельным, состоявшимся, любимым, когда он знает, что его ценят, что он может себе позволить радовать любимую женщину.
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Поздравить себя самой
И давайте конкретно про 8 Марта. Стоит ли грустить, что некому поздравить и курьер не спешит с утра с корзиной цветов в вашу квартиру? Точно нет. Устройте себе праздник сами. Проведите этот день, так как хочется именно вам, а именно: отдыхая! Пойдите в SPA, подарите себе массаж или какую-то процедуру в салоне, например, укладку сделайте. Обязательно поздравьте маму, подруг — подарите им цветы, расскажите, как цените их. Когда мы дарим подарки, получаем еще больше удовольствия по сравнению с тем, когда презентуют нам. Смысл в том, чтобы не ждать, когда кто-то вас осчастливит, а самостоятельно обеспечить себе хорошее настроение, поделиться положительными эмоциями с другими. Притягивают к себе только наполненные люди, вот и станьте таким человеком».
Фото: Pexels.com
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