Цветы подарить некому: психолог рассказал, как быть тем, кто отмечает праздник в одиночестве

Определите причину одиночества и свои выгоды от положения

«Необходимо понять, почему конкретно вы одиноки. Здесь может быть несколько вариантов. Часто женщины, обжегшись в предыдущих отношениях, пережив немало боли, бессознательно или, наоборот, вполне осознанно отгораживают себя от новых отношений. Или очень хотят отношений, но не соответствуют статусу мужчину. И тут рекомендация только одна: работать над собой, развиваться. Не ждать, что такую хорошую найдут сами и осчастливят, — станьте интересны тем мужчинам, которые симпатичны вам.

Часто в ответ на это успешные, состоявшиеся женщины говорят, что мужчины боятся их, как черт ладана, мол, нелегко устроить личную жизнь, когда у тебя состоялась карьера — попадаются только слабаки. Нет, это вы таких выбираете. Почему? Да потому что ими легко управлять. С сильным мужчиной этот номер не пройдет, поэтому подсознательно вы их избегаете.

Другой вариант, когда отношения есть, но девушка ведет себя в них неправильно. Например, в нашей стране вообще не принято о чем-либо просить, мы не умеем этого делать. Если женщина демонстрирует полную независимость, что она все в этой жизни разруливает сама, на все сама зарабатывает, то мужчина рядом расслабляется и не видит повода вкладываться в отношения. То есть женщина сама себе все покупает, ничего не просит — зачем лезть с инициативой? Или же прошлогодний букет избранника явно не вызвал восторга и обидевшийся кавалер зарекся еще хоть раз покупать дорогой «веник».

Моя рекомендация однозначна: просите сами, если хотите что-либо получить. Никто не обязан знать, чего именно вы хотите. Правильно мотивируя мужчину заботиться о вас, вы даете ему возможность расти и развиваться. Любой хочет осознавать себя самостоятельным, состоявшимся, любимым, когда он знает, что его ценят, что он может себе позволить радовать любимую женщину.