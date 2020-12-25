Чем плохи «пополамщики» и почему от них нужно держаться подальше
В последнее время девушки в Сети делятся своими историями неудачных свиданий с мужчинами, которые якобы из лучших побуждений сазу же предлагают партнерство во всем – от оплаты счета в кафе до формирования общего бюджета на какие-то нужды. Вроде звучит разумно, вот только представители сильного пола так мудрят в своих задумках, что лучше бы вообще ничего не делали. Дамы даже термин им придумали – «пополамщики» и посетовали, что не раскусили их намного раньше. Рассказываем, чем же плохи эти персонажи и почему от них лучше держаться подальше.
Для начала стоит определиться, кто же все-таки этот мифический персонаж. «Пополамщик» - мужчина, который стремится выстроить со своей женщиной отношения 50/50, при этом имея заведомо большие поступления, чем его избранница (да и аппетит тоже, но об этом позднее). Он непременно подчитает свои траты и заглянет в кошелек к даме сердца, чтобы удостовериться, что она ничего не утаила и внесла свои 50%, как полагается. Особо расчетливые даже умудряются вывернуть все так, что большую часть вносит женщина, а они добавляют то, что осталось (не путать с альфонсами, которые полностью живут за счет своей избранницы). Вот несколько реальных историй из жизни.
Фото: Pexels.com
30-летняя Марина познакомилась со своим будущим мужем еще в Университете, и тогда симпатичный парень был примером для остальных студентов, да и в жадности или скупердяйстве замечен не был. Когда они начали встречаться, то парень тоже не считал кто и сколько потратил. Он хоть и не швырял деньгами, но милые безделушки своей избраннице периодически дарил. Но когда молодые люди съехались, то тут выяснилось самое интересное. Олег сразу поставил условие, что у них все пополам, начиная от оплаты съемной квартиры, до покупки бытовой техники и продуктов, а также откладывания средств на предстоящий отпуск. Его не волновало, где Марина будет брать свою часть, главное, чтобы они по принципу «50/50». Девушка призадумалась было, нужно ли ей такое, но в итоге поняла, что любит этого человека и решила попробовать пожить по его условиям. В итоге получалось пополам оплачивать только квартиру. Продукты, например, съедались Олегом моментально, получалось, то, что девушка могла бы есть три дня, сметалось ее избранником подчистую за ужином. И ей снова приходилось скидываться на то, к чему она по сути и не притрагивалась. Что касается помощи по дому, которые тоже так бурно обсуждал Олег, то в дни его «дежурств» он распихивал все по углам, быстренько проводил намоченной тряпкой по полу и довольный садился за свой компьютер, в то время как Марине в свой график приходил вытаскивать эту самую грязь и проделывать по сути двойную работу. И пока она размышляла, как бы повежливее намекнуть благоверному, что это не «пополам», а что-то вообще непонятное, поняла, что беременна. Теперь она вынуждена на свою «половину» жить вдвоем с ребенком, в то время как муж продолжает наслаждаться своей частью единолично. Разговоры и скандалы не помогают, он свято верит, что абсолютно прав и меняться не собирается (даже ради своего ребенка, не говоря уже о любимой женщине, которая все это терпит).
Другая история не менее поучительная. 27-летняя Наташа вышла замуж за «пополамщика», который при первом же знакомстве честно сказал, что пока не так много зарабатывает, чтобы ее содержать. Она подумала, что молодой человек недурен собой, да и руки растут откуда надо, а все остальное обязательно приложится. Девушка согласилась, что надо потерпеть, пока ее избранник не встанет на ноги. А до того жили в ее квартире, часто ходили по ресторанам за ее счет, да и на подарки она не скупилась – мужчина рядом с ней должен выглядеть респектабельно. Ее избранник лишь вежливо благодарил и скидывал свою долю в «общаг». Через какое-то время она заметила, что благоверный со своих отложенных начал принаряжаться, купил авто, вложился в квартиру – небольшую, но все же. А еще через несколько месяцев она узнала, что он начал встречаться с другой девушкой и уже перевез ее к себе (видимо, в этот раз содержать свою пассию он собирался полностью, а не 50/50). При разводе он ей прямо заявил, что ничего не должен и ему просто удобнее было так копить, а не тратить кровно заработанные на всех подряд.
Фото: Pexels.com
Следующая история произошла с 24-летней Ольгой, которой на пути повстречался вот такой же «пополамщик». Но тогда девушка еще не знала, с кем именно она связалась, да к тому же была увлечена новым знакомым, который регулярно приглашал ее на свидания в рестораны, но оплачивать счета предлагал пополам, несмотря на то, что девушка обычно заказывала лишь напиток и легкий салатик или десерт. Он же налегал на еду, не уставая повторять о том, что до этого ему не везло с девушками –, попадались лишь меркантильные особы, а ему нужна та, с которой они будут настоящими партнерами. В общем, он топил за равноправие, пока Ольга увлеченно слушала его рассказы, потихоньку расправляясь со своим диетическим блюдом. Ну и разумеется, чтобы не выглядеть в его глазах той, с которой нельзя создать равноправные отношения, она послушно делила счет пополам. Дальше – больше. Избранник пригласил ее в путешествие, опять же, по системе «50/50», предупредив, что все организационные моменты возьмет на себя, а ей нужно лишь перевести свою часть и заняться сбором вещей в дорогу. Ольга перевела свою часть денег и занялась приятными хлопотами. Отпуск прошел так себе, ведь ее кавалер экономил буквально на всем, считая все расходы до копейки. По возвращению Ольга решила прекратить с ним общение. А спустя какое-то время она вновь решила отправиться в отпуск по тем же местам, где отдыхали они и самостоятельно разрабатывала маршрут. Какого же было ее удивление, когда она увидела реальные цены на транспорт и отели. Девушка поняла, что оплачивала не 50%, а все 70%. Больше она не ведется на подобные трюки и предпочитает платить только за себя, а не «за того парня», как получилось с ее ушлым знакомым.
Фото: Pexels.com
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