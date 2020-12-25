Чем плохи «пополамщики» и почему от них нужно держаться подальше

30-летняя Марина познакомилась со своим будущим мужем еще в Университете, и тогда симпатичный парень был примером для остальных студентов, да и в жадности или скупердяйстве замечен не был. Когда они начали встречаться, то парень тоже не считал кто и сколько потратил. Он хоть и не швырял деньгами, но милые безделушки своей избраннице периодически дарил. Но когда молодые люди съехались, то тут выяснилось самое интересное. Олег сразу поставил условие, что у них все пополам, начиная от оплаты съемной квартиры, до покупки бытовой техники и продуктов, а также откладывания средств на предстоящий отпуск. Его не волновало, где Марина будет брать свою часть, главное, чтобы они по принципу «50/50». Девушка призадумалась было, нужно ли ей такое, но в итоге поняла, что любит этого человека и решила попробовать пожить по его условиям. В итоге получалось пополам оплачивать только квартиру. Продукты, например, съедались Олегом моментально, получалось, то, что девушка могла бы есть три дня, сметалось ее избранником подчистую за ужином. И ей снова приходилось скидываться на то, к чему она по сути и не притрагивалась. Что касается помощи по дому, которые тоже так бурно обсуждал Олег, то в дни его «дежурств» он распихивал все по углам, быстренько проводил намоченной тряпкой по полу и довольный садился за свой компьютер, в то время как Марине в свой график приходил вытаскивать эту самую грязь и проделывать по сути двойную работу. И пока она размышляла, как бы повежливее намекнуть благоверному, что это не «пополам», а что-то вообще непонятное, поняла, что беременна. Теперь она вынуждена на свою «половину» жить вдвоем с ребенком, в то время как муж продолжает наслаждаться своей частью единолично. Разговоры и скандалы не помогают, он свято верит, что абсолютно прав и меняться не собирается (даже ради своего ребенка, не говоря уже о любимой женщине, которая все это терпит).

Другая история не менее поучительная. 27-летняя Наташа вышла замуж за «пополамщика», который при первом же знакомстве честно сказал, что пока не так много зарабатывает, чтобы ее содержать. Она подумала, что молодой человек недурен собой, да и руки растут откуда надо, а все остальное обязательно приложится. Девушка согласилась, что надо потерпеть, пока ее избранник не встанет на ноги. А до того жили в ее квартире, часто ходили по ресторанам за ее счет, да и на подарки она не скупилась – мужчина рядом с ней должен выглядеть респектабельно. Ее избранник лишь вежливо благодарил и скидывал свою долю в «общаг». Через какое-то время она заметила, что благоверный со своих отложенных начал принаряжаться, купил авто, вложился в квартиру – небольшую, но все же. А еще через несколько месяцев она узнала, что он начал встречаться с другой девушкой и уже перевез ее к себе (видимо, в этот раз содержать свою пассию он собирался полностью, а не 50/50). При разводе он ей прямо заявил, что ничего не должен и ему просто удобнее было так копить, а не тратить кровно заработанные на всех подряд.