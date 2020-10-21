Чем на самом деле опасны марафоны по поиску предназначения в жизни

Нас еще в детстве инфицировали успехом

Важно понимать, что даже узнав свое предназначение (а каждый из нас и так знает, что у него хорошо получается), никто не будет совершать за вас ряд необходимых действий, менять мышление, развивать эмоциональный интеллект. Ирина Хакамада часто повторяет, что после ее тренингов лишь 1-2% (!) людей идут и меняют жизнь. Другие покупают еще один тренинг, билеты на еще одну лекцию, еще одну партию книг по бизнес-мышлению. Многие уже сами могут читать тренинги по итогам всех пройденных ими курсов… Но им кажется, что нужно пройти еще один, научиться еще и этому и уж тогда точно можно будет приступать к работе. Объяснение подобной тактики лежит на поверхности: если ничего не делать, то и неудач не будет.

Правда в том, что новая сфера может горько разочаровать. Вы понятия не имеете, какие подводные камни там есть. Потому стоит найти людей (среди знакомых, друзей или даже в соцсетях) и попросить их поделиться опытом, рассказать о том, как долго входили в новую профессию, с чем столкнулись и, главное, когда начали зарабатывать.

Психотерапевт и президент Высшей школы методологии Андрей Курпатов в своей книге «Красная таблетка-2» справедливо замечает, что нас еще в детстве инфицировали «успехом». Родители и учителя хотят, чтобы ребенок непременно стал успешным. Потому многие мамы и папы с раннего детства таскают ребенка по студиям и кружкам: как можно скорей научиться плавать, танцевать, выступать на сцене, играть в шахматы — можно перечислять до бесконечности. От ребенка ждут, что где-то он уж точно покажет результаты выше среднего, а потом хорошо окончит школу, поступит в престижный вуз и, наконец, сделает карьеру в международной корпорации. Как вариант. Желательно к тридцати годам.