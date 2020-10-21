Чем на самом деле опасны марафоны по поиску предназначения в жизни
Нас все чему-то учат, но кто учителя?
Вы и сами заметили, какой расцвет переживает инфобизнес — все чему-то учат. Продавать свои услуги, писать, готовить, заговорить наконец на английском, запустить свой бизнес и прочее. Зачастую мы не можем оценить, насколько успешны сами продавцы в своем деле, зато учить проще всего — за результат учеников в данном случае учитель не отвечает. Задача автора курса или марафона дать информацию, инструменты — а уж как именно распорядятся этим богатством (нередко сомнительным) клиенты, никого не интересует. Предложение рождает спрос.
Возможно, вы и сами ловили себя на мысли, что нынешняя работа не сулит перспектив и повышения зарплаты, а бывшая коллега несколько лет назад завела блог и на рекламе за один пост зарабатывает столько, сколько вы в месяц. Как тут не задуматься о новой специальности? Или хотя бы начать с марафона, по итогам которого поймешь, чем на самом деле хочется заниматься и куда приложить силы. Обычно кураторы подобных программ добавляют, что на Западе принято менять работу каждые 3-7 лет и только на постсоветском пространстве люди десятилетиями трудятся в одной области, часто тихо ее ненавидя. Мол, дерзайте же скорей, никогда не поздно все поменять.
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Нас еще в детстве инфицировали успехом
Важно понимать, что даже узнав свое предназначение (а каждый из нас и так знает, что у него хорошо получается), никто не будет совершать за вас ряд необходимых действий, менять мышление, развивать эмоциональный интеллект. Ирина Хакамада часто повторяет, что после ее тренингов лишь 1-2% (!) людей идут и меняют жизнь. Другие покупают еще один тренинг, билеты на еще одну лекцию, еще одну партию книг по бизнес-мышлению. Многие уже сами могут читать тренинги по итогам всех пройденных ими курсов… Но им кажется, что нужно пройти еще один, научиться еще и этому и уж тогда точно можно будет приступать к работе. Объяснение подобной тактики лежит на поверхности: если ничего не делать, то и неудач не будет.
Правда в том, что новая сфера может горько разочаровать. Вы понятия не имеете, какие подводные камни там есть. Потому стоит найти людей (среди знакомых, друзей или даже в соцсетях) и попросить их поделиться опытом, рассказать о том, как долго входили в новую профессию, с чем столкнулись и, главное, когда начали зарабатывать.
Психотерапевт и президент Высшей школы методологии Андрей Курпатов в своей книге «Красная таблетка-2» справедливо замечает, что нас еще в детстве инфицировали «успехом». Родители и учителя хотят, чтобы ребенок непременно стал успешным. Потому многие мамы и папы с раннего детства таскают ребенка по студиям и кружкам: как можно скорей научиться плавать, танцевать, выступать на сцене, играть в шахматы — можно перечислять до бесконечности. От ребенка ждут, что где-то он уж точно покажет результаты выше среднего, а потом хорошо окончит школу, поступит в престижный вуз и, наконец, сделает карьеру в международной корпорации. Как вариант. Желательно к тридцати годам.
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Идеальная работа — это миф
Те, кому за тридцать, а успеха в общепринятом представлении не случилось, не теряют надежды открыть, наконец, собственное дело. Стать дизайнером интерьеров, или запустить марку одежды, или же стать писателем, коучем, блогером — кем угодно, главное, не сидеть в офисе и не жить от зарплаты до зарплаты.
Автор упомянутой книги этот пыл остужает: «Вы не можете выбрать любую дорогу — это миф и глупость. Вы можете выбрать лишь ту, до которой способны дотянуться. То есть по большому счету даже выбирать особенно не приходится». А все потому, что в любой новой сфере нужно будет начинать со стартовых позиций и потратить как минимум несколько лет на наработку тех самых десяти тысяч часов. И никаких гарантий, что дело выгорит. Все ли к этому готовы? Есть люди, которые, не задумываясь, ответят да. Но они и не проходят никаких марафонов предназначения, а упорно двигаются к своим целям: откладывают деньги, учатся, начинают практиковаться в новом деле.
Есть коучи и психологи (их меньше), которые предостерегают от мифа о существовании идеальной работы, которая приносит лишь удовольствие. Потому что ее не существует в принципе. В любом деле есть рутина, необходимость общаться с не самыми приятными людьми, постоянный поиск клиентов, авралы, дедлайны и так далее. Важно, чтобы дело, которым занимаетесь, в конечном итоге приносило энергии больше, чем забирает. Например, люди, которые публично выступают, часто говорят, что заряжаются от зала и испытывают приятную усталость после проведенной презентации. Это только один из примеров.
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Отталкиваемся от ценностей и потребностей
Если вы ищете новый род занятий и заработка, потому что эмоционально выгорели на предыдущей должности, важно в первую очередь отдохнуть (а для этого понадобится заранее сформированная подушка безопасности), а затем вспомнить, чем работа изначально нравилась, какие у вас ценности, какую пользу вы хотите приносить. Для человека важно быть полезным другим и получать за это достойные деньги. Если вы вообще ничего не хотите делать — скорее всего речь идет именно об эмоциональном выгорании. И спешить нужно не на марафон, а поближе к природе — этот ресурс многих восстанавливает. Если дело серьезно запущено, то отпуск не поможет, и тогда есть смысл в консультировании у толкового бизнес-коуча, чтобы понять, что нового вы можете делать с учетом своих компетенций. Условно, если вы всю жизнь пекли пирожки, то переключиться на мастер-классы по их выпечке будет хорошим решением, которое даст новое дыхание.
И да, на самом деле большинство из нас хорошо знает, чего хочет — просто не может это получить, не знает, как подступиться, от того и страдает. А кому-то и вовсе проще признаться, что ничего он на самом деле не хочет и все его по большому счету устраивает. И тогда настигнет долгожданное чувство свободы. Главное — быть честным с собой.
Фото: Pexels.com
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