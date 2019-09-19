Ценный кадр: как победить свои комплексы и стать самым незаменимым сотрудником

Когда Джоан Роулинг пыталась опубликовать роман «Гарри Поттер и философский камень», рукопись книги отвергли двенадцать издательств. Роулинг долго думала, не лучше ли ей устроиться на обычную должность клерка и расстаться с мечтами писать детские книги. О том, что она не пошла на поводу у сомнений, мы прекрасно знаем. Актриса Натали Портман страдает от «синдрома самозванца», с которым по статистике сталкивается более 70% людей, — ей часто кажется, что она не заслужила собственного успеха. Даже поступив в Гарвард на факультет психологии, она считала, что благодарить ей стоит не собственный ум и тяжелый труд, а простое везение.
Фото: vostock-photo
Такие примеры повсеместны: от комплексов и страхов страдают и голливудские звезды, и руководители больших компаний, и простые офисные сотрудники. Причем женщины испытывают их негативные последствия куда чаще, чем мужчины. Исследования свидетельствуют, что женщины склонны ниже оценивать свои результаты и достижения на работе, более самокритичны, реже вступают в спор или соревнования. Например, опрос компании Hewlett Packard показал, что обычно женщины начинают просить о повышении только когда их квалификация на 100% соответствует более высокой позиции. А мужчинам достаточно знать, что они в среднем на 60% удовлетворяют требованиям вакансии.
О том, как переступить через свои психологические барьеры, рассказывают многие лидеры. Вот некоторые рекомендации, которые помогут вам перестать бояться и начать действовать.
Перестаньте ставить себе оценки
Учеба в школе или вузе давно позади, а вы все еще мысленно раздаете себе «двойки» за внешний вид, выполненную работу и прожитый день. Американский профессор психологии Кэрол Двек рассказывает о своем эксперименте по изменению системы оценок. Вместо «неудовлетворительно» она стала ставить в контрольных работах своих студентов отметку «пока еще нет». Тем самым она намекала, что в следующий раз при должном старании у студента обязательно получится лучше. Это сработало — у учащихся повысилась мотивация и способность добиться успеха. Попробуйте применить метод к себе: даже если вы совершили ошибку, не ругайте себя, а верьте в свои силы и подумайте, как можно повысить результативность в будущем.
Выходите из зоны комфорта
Если работа в целом вас устраивает, но стала слишком рутинной (и скучной) и больше не доставляет особого удовольствия, в ваших силах это изменить. Почти в каждой компании можно найти интересный проект вне зоны вашего типичного функционала и присоединиться к нему. Например, в KFC работает «Лига волонтеров», участники которой выполняют добрые дела: помогают детям в интернатах, пожилым людям, приютам животных и так далее. Волонтеров учат не только оказывать помощь нуждающимся, но и быть инициативными, организовывать различные процессы в рамках выбранного проекта, вдохновлять других. Словом, развивают их лидерские качества, которые в дальнейшем позитивно сказываются и на основной работе. Попробуйте узнать, чем именно ваша организация может вас мотивировать или посодействовать в развитии каких-то полезных навыков (наверняка, у вас предусмотрены какие-то дополнительные мастер-классы, тернинги, курсы повышения квалификации, программы помощи нуждающимся и так далее).
Задавайте вопросы
Руководитель поручает сделать отчет, но не вдается в подробности, а вы стесняетесь о них спросить. В итоге вы долго не можете подступиться к задаче, худо-бедно ее выполняете, а начальство недовольно результатом. Помните: любопытство — ваш лучший друг, а робость — злейший враг. Не бойтесь спрашивать вашего менеджера и коллег о чем-либо, если не владеете нужной информацией. Во-первых, заполнение «белых пятен» поможет вам лучше делать свою работу. Во-вторых, оно развивает ваши коммуникативные навыки. В-третьих, у вас есть шанс создать себе репутацию неравнодушного и мотивированного человека. Главное, чтобы вопросы были уместными и обдуманными, а не типичными, такими, до которых, в принципе, вы могли бы дойти сами.
Фото: vostock-photo
Сопереживайте другим людям
Предприниматель и экономист Сэт Годин в своей книге «Незаменимый. Можно ли без вас обойтись?» пишет, что компании ценят в первую очередь не тех сотрудников, которые готовы работать сверхурочно или имеют больший опыт в отрасли. Самый желанный работник — это человек, который умеет строить отношения с коллективом и клиентами. Очень важно развивать умение понимать других людей и сопереживать их чувствам. Это одно из ключевых качеств не просто хорошего человека, но и лидера. Представив себя на месте своего начальника, коллег, подрядчиков, вы поймете, как лучше с ними общаться. У этого совета есть и еще один плюс: постепенно вы научитесь смотреть со стороны на самого себя и абстрагироваться от своих комплексов.
Не ждите знака сверху
Бизнес-тренер Срикумар Рао, автор книги «Счастье на работе», говорит, что слишком многие из нас рассуждают о своей жизни с помощью частицы «бы». «Вот если бы меня повысили», «Вот если бы мое руководство было умнее и давало мне больше инициативы», «Вот если бы мои коллеги были более компетентными»… Такой подход — это всего лишь способ снять с себя ответственность. На самом деле, все ограничения существуют только в вашей голове; нет ничего невозможного. Поставьте цель и будьте готовы приложить усилия для ее достижения — не дожидаясь, пока обстоятельства сложатся благополучным образом.
И еще несколько ценных рекомендаций:
- Будьте активными и последовательными
- Никогда не опаздывайте (вежливость и пунктуальность – залог успеха)
- Выполняйте работу с энтузиазмом и просчитывайте результат на два шага вперед
- Ставьте высокие цели (и верьте, что они обязательно сбудутся)
- Проявляйте дружелюбие и высказывайте заинтересованность делами коллег и компании в целом
- Правильно расставляйте приоритеты и грамотно распределяйте свое время
- Научитесь работать в команде и отвечать за весь проект (а не только за свою зону ответственности)
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo
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