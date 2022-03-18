Быть русским не стыдно: когда закончится игра на чувстве вины и страха – колонка Марии Самариной

Быть русским не стыдно: когда закончится игра на чувстве вины и страха – колонка Марии СамаринойЭксперт объяснила, как строится манипуляция нашим сознанием
Мария Самарина
Эксперт по работе с подсознанием, основатель крупнейшей в России школы осознанности «Поток»
Сегодня мы повсюду видим огромное количество информационных «вбросов» и фейков, которые не имеют абсолютно никакого отношения к тому, что происходит на самом деле. Но люди запуганы уже до такой степени, что критическое мышление отсутствует напрочь. Часть из них находится либо на грани нервного срыва, либо на грани глубокой депрессии, либо в состоянии аффекта.
Газеты, журналы, соцсети и мессенджеры пестрят скандальными заголовками и душещипательными фотографиями, остаться равнодушными к которым практически невозможно. Великие мира сего избрали самый безошибочный путь влиять на умы человеческие, а именно управлять людьми, воздействуя на их эмоции. Гораздо легче манипулировать человеческим сознанием, раскачивая и без того актуализированные негативные эмоции, и сейчас подавляющее большинство СМИ играет именно на них, главные из которых — страх, вина и стыд.
Страх. Вина. Стыд
Подавляющее число людей сейчас так или иначе испытывает чувство страха: кто-то боится за свою жизнь и жизнь своих родных и близких, кто-то переживает за родственников, находящихся «по ту сторону баррикад», кто-то боится потерять свой дом, хозяйство, бизнес, страну… Повсюду засеян страх, а плоды у него ужасающие — безволие, агрессия, ненависть, беспредел…
Фото: freepik.com
Помимо страха, многие люди испытывают чувство вины за происходящее, считают себя ответственными за все случившееся. И, будучи в это глубоко вовлеченными, они не видят всей этой глобальной игры, не понимают ее правил, не осознают, что все страны, их лидеры и граждане — не более чем марионетки.
Уверена, что ни для кого не секрет, что есть «силы», которые заинтересованы в том, чтобы мы совершенно забыли, что мы намного больше, чем просто национальность. Много столетий подряд Россию и русских людей «рисуют» отрицательными героями. Русский во всех иностранных фильмах приравнен к всеобщему злу. Эта пропаганда шла огромное количество времени. И все, что происходит сейчас, не причина того, что русские стали плохими, злыми, причина была засеяна много ранее.
Все ныне происходящее — не что иное, как грандиозная манипуляция сознанием людей.
Да, сейчас это очень сложно понять и осознать. Многие застряли в этой борьбе и совершенно забыли о том, что все мы просто люди, просто Души, которые идут по одной и той же планете, и тот факт, что мы разделены какими-то границами, странами, условностями, не должен и не может быть причиной межнациональной розни. Сейчас мы совершенно позабыли, что по большому счету являемся «винтиками» большой мировой игры. Говорить «мне стыдно быть русским» означает не понимать ее правил. Сейчас всем нам важно осознавать единство, силу духа, нежели ввязываться во все эти междоусобные споры.
Фото: freepik.com
Остановить катастрофу поможет духовный рост
Почему любой кризис — это телепорт в духовный рост? Потому что отброшена вся материя, нет другой опоры. И человек начинает духовно возрастать, в ходе чего он осознает, что нет национальности, есть только другой человек, и все. И тогда все налаживается и идет на поправку. Но процесс духовного роста не такой быстрый…
Я всегда рассказываю о том, что в жизни есть два пути: путь страдания и путь радости.
Путь страдания — это изживание кармы, «ухаясь», т. е. человек оказывается буквально в эпицентре сложных/страшных событий.
Путь радости — это путь самотрансформации, когда становится возможным понять, для чего и почему эта ситуация дана, и пройти ее по касательной.
Внутренняя трансформация позволяет как бы приподняться сознанием над текущими событиями, осознать, что сокрушаться и рыдать из-за происходящего, сеять панику и отправлять негатив означает увеличивать количество негатива в пространстве. Генерируя и множа внутри себя и вовне страх, вину и стыд, вы непременно получите в ответ именно это. Многие думают, что от них совершенно ничего не зависит, но это тотальное заблуждение!
Каждый в отдельности взятый человек — ключевой инструмент сегодняшних событий. Важно помнить, что продолжать быть вовлеченным в «игру» по установленным правилам означает проиграть ее. Как только люди перестанут в нее играть, сразу же появится возможность «выйти» и стать очагом света в сегодняшней непроглядной политической тьме.
В завершение напомню непреложный закон мироздания, актуальный сегодня как никогда: «Что излучаешь — то получаешь». Задумайтесь о том, чем вы наполнены сегодня, сейчас…
Фото: freepik.com