Быть русским не стыдно: когда закончится игра на чувстве вины и страха – колонка Марии Самариной

Сегодня мы повсюду видим огромное количество информационных «вбросов» и фейков, которые не имеют абсолютно никакого отношения к тому, что происходит на самом деле. Но люди запуганы уже до такой степени, что критическое мышление отсутствует напрочь. Часть из них находится либо на грани нервного срыва, либо на грани глубокой депрессии, либо в состоянии аффекта.

Газеты, журналы, соцсети и мессенджеры пестрят скандальными заголовками и душещипательными фотографиями, остаться равнодушными к которым практически невозможно. Великие мира сего избрали самый безошибочный путь влиять на умы человеческие, а именно управлять людьми, воздействуя на их эмоции. Гораздо легче манипулировать человеческим сознанием, раскачивая и без того актуализированные негативные эмоции, и сейчас подавляющее большинство СМИ играет именно на них, главные из которых — страх, вина и стыд.

Страх. Вина. Стыд

Подавляющее число людей сейчас так или иначе испытывает чувство страха: кто-то боится за свою жизнь и жизнь своих родных и близких, кто-то переживает за родственников, находящихся «по ту сторону баррикад», кто-то боится потерять свой дом, хозяйство, бизнес, страну… Повсюду засеян страх, а плоды у него ужасающие — безволие, агрессия, ненависть, беспредел…