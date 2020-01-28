Брать кредит, переходить на хлеб и воду и еще 8 глупых идей, которые не помогут вам пережить безденежье
Брать кредиты или кредитные карты
Кредиты (и тем более микрозаймы) не только не решат ваши финансовые проблемы, а, напротив, могут вас еще глубже вогнать в долговую яму. Только представьте, что вам придется вернуть не ту сумму, которую вы занимали, а долг плюс набежавшие за время пользования деньгами проценты. И если эта идея все еще кажется вам заманчивой, то вот еще один довод – если вдруг у вас не наберется нужная сумма, чтобы внести хотя бы минимальный платеж и задолженность превысит 90 дней, то вас охотно «продадут» коллекторам и далее с вами будут разбираться уже другие люди, не привыкшие церемониться с должниками.
Еще один вариант – нерационально использовать кредитную карту. Многим кажется весьма заманчивой идея «перехватить» до зарплаты, однако если вы не успеете погасить задолженность до истечения льготного периода, то попадете на проценты и, как вариант, на дополнительные расходы. Поэтому если вы не уверены, что в следующем месяце сможете полностью оплатить всю сумму, то лучше откажитесь от соблазна вообще начать пользоваться кредиткой, ведь это не поможет вам поправить положение, а лишь его усугубит.
Закладывать квартиру или ценные вещи
Даже в момент отчаяния не думайте о том, чтобы оформить кредит под залог имеющейся квартиры или отнести в ломбард семейные драгоценности. Ведь в первом случае можно вообще остаться без недвижимости (если обратиться в сомнительную организацию и невнимательно изучить договор, то можно запросто распрощаться с квадратными метрами), а во втором – полученных денег вам хватит лишь на некоторое время, а вот фамильные ценности можно уже не успеть выкупить обратно.
Ввязываться в финансовые авантюры
Когда человек долго не может выбраться из долговой ямы, то его мозг начинает подкидывать совсем уже рискованные идеи. И вместо того, чтобы остановить этот поток мысли и обратиться за советом к кому-то более опытному, индивид, испытывающий финансовые трудности, начинает пробовать легкие способы заработка, включая покупку на последние деньги лотерейных билетов, ставки в азартных играх или участие в пирамидах. «У них же получилось, значит и я смогу», - убеждает себя человек, глядя на улыбающихся с рекламных плакатов победителей, которым посчастливилось сорвать джекпот и изменить жизнь к лучшему. На самом же деле процент вероятности того, что именно вы выиграете в лотерее настолько мал, что проще найти новую работу с высоким стабильным окладом. Про финансовые пирамиды, думаем, и вовсе нет смысла напоминать. По мнению финансистов, чем убедительнее выглядит афера, тем больше денег из вас в итоге вытянут, уж поверьте.
Фото: vostock-photo
Не оплачивать интернет и сотовую связь
«А как же раньше люди обходились без телефонов, и ничего!» - могут возразить особо упрямые и будут в чем-то правы. Возможно, и в наше время есть такие люди, которые спокойно могут обходиться без смартфонов и прочих гаджетов. Однако остальным сложно представить себя без телефонов – работа, да что там, вся жизнь находится именно в смартфоне. И если перестать оплачивать счета за сотовую связь и интернет, то можно почувствовать себя отрезанной от мира (не говоря уже о том, что подобная идея запросто может оставить без средств к существованию фрилансеров или тех, кто работает из дома). Вот им интернет нужен в первую очередь. И не надейтесь, что на лестничной клетке окажется добрый сосед, который разрешит вам использовать его wi-fi, вам придется данные платежи внести в графу «обязательных» и не забывать их оплачивать.
Копить долги по ЖКУ
Еще один пункт на котором многие попавшие в тяжелое финансовое положение думают сэкономить – оплата коммунальных платежей. «Подумаешь, ведь УК все равно мне ничего не сделает, максимум – вывесит на «доску позора» вместе с другими злостными должниками», - успокаивают себя некоторые и убирают квитанции по квартплате в самый дальний ящик, до лучших времен. Но на самом деле подобное поведение может выйти вам боком. Во-первых, через два месяца вам начислят пени, поэтому вы заплатите гораздо больше, чем планировали, а во-вторых, спустя еще какое-то время вам просто отключат электроэнергию, газ, канализацию и горячую воду. Кроме того, в качестве самой крайней меры вас могут даже выселить. До подобного, конечно, стараются не доводить, но если все остальные методы на должника не действуют, то остается только лишить его квартиры.
Переходить на хлеб и воду
Особо отчаянные пытаются еще больше сократить свои расходы, практически перестав питаться. Нет речь не идет о голодании, однако люди ужимаются настолько, что из еды могут себе позволить лишь самые дешевые крупы или бюджетные варианты макарон – ни на что больше у них денег просто не остается. Так, например, моя знакомая выгребла все свои средства, чтобы приобрести недвижимость и затем семь месяцев питалась исключительно рисом и сухарями, запивая все это обычной водой. А все потому, что остальные продукты просто не на что было купить, не говоря уже о том, чтобы посидеть с друзьями в кафе или взять с собой кофе на вынос. Но нужно отдать ей должное, она стойко держалась все это время и ни разу не пожаловалась окружающим на свое бедственное положение. Постепенно долги ей удалось раздать, и она счастливо занялась обустройством своей квартиры.
Махнуть рукой на бюджет
«А зачем считать деньги, когда их вообще нет?» - можете задать вы вопрос. Финансовые специалисты предостерегают вас от соблазна вообще отказаться от ведения бюджета и напоминают, что как только вы перестанете контролировать поступление и расход денег, то застрянете в долговой яме надолго. Умение прогнозировать траты и оптимизировать расходы позволит вам улучшить свое финансовое положение и со временем даже выйти в плюс.
Фото: vostock-photo
Отказываться от подработки
Ждать у моря погоды, а точнее – когда вам руководство поднимет зарплату или друзья найдут высокооплачиваемую перспективную работу, так же глупо, как и ввязываться в микрозаймы (мол, сейчас я перебьюсь до поступления денег, а там как-нибудь разберусь с долгом). Даже если вы понимаете, что уже редко видитесь с родными и друзьями в силу своей занятости, попробуйте пересмотреть свое отношение к работе и взять что-то дополнительное (либо, например, превратить свое хобби в небольшой бизнес, который также поможет вам выйти из финансового кризиса). Помните, что даже небольшие, но стабильные поступления смогут улучшить ситуацию и позволят вам обрести уверенность в завтрашнем дне.
Впадать в депрессию
Мы понимаем, что безденежье и ощущение, что завтра будет хуже, чем вчера способно вогнать в апатию кого угодно. Однако, как говорят успешные люди, безвыходных ситуаций не бывает и лучше потом сожалеть о том, что чуть-чуть ошиблись в расчетах и получили на выходе не тот результат, на который рассчитывали, чем рвать на себе волосы из-за упущенных возможностей (многие богатые люди когда-то начинали с самых низов и только упорство и вера в свои силы помогли им справиться с бедностью и стать теми, кем они являются на сегодняшний день).
Держаться за свое имущество
Подумайте, возможно у вас найдутся вещи, которые вам уже не нужны. Проведите ревизию и составьте список того, что вы могли бы продать. Понятно, что иногда психологически сложно заставить себя расстаться с той же машиной, дачей, да хоть телевизором, однако представьте, что вырученных средств хватит на то, чтобы покрыть большую часть долгов. И это лучше, чем дожидаться, пока в ваш дом придут коллекторы и оценят ваше имущество по самой минимальной цене (и, соответственно, вам тогда придется искать еще дополнительные средства, чтобы как-то умудриться полностью погасить свой долг).
Фото: vostock-photo
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