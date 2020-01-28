Брать кредит, переходить на хлеб и воду и еще 8 глупых идей, которые не помогут вам пережить безденежье

Брать кредиты или кредитные карты

Кредиты (и тем более микрозаймы) не только не решат ваши финансовые проблемы, а, напротив, могут вас еще глубже вогнать в долговую яму. Только представьте, что вам придется вернуть не ту сумму, которую вы занимали, а долг плюс набежавшие за время пользования деньгами проценты. И если эта идея все еще кажется вам заманчивой, то вот еще один довод – если вдруг у вас не наберется нужная сумма, чтобы внести хотя бы минимальный платеж и задолженность превысит 90 дней, то вас охотно «продадут» коллекторам и далее с вами будут разбираться уже другие люди, не привыкшие церемониться с должниками.

Еще один вариант – нерационально использовать кредитную карту. Многим кажется весьма заманчивой идея «перехватить» до зарплаты, однако если вы не успеете погасить задолженность до истечения льготного периода, то попадете на проценты и, как вариант, на дополнительные расходы. Поэтому если вы не уверены, что в следующем месяце сможете полностью оплатить всю сумму, то лучше откажитесь от соблазна вообще начать пользоваться кредиткой, ведь это не поможет вам поправить положение, а лишь его усугубит.

Закладывать квартиру или ценные вещи

Даже в момент отчаяния не думайте о том, чтобы оформить кредит под залог имеющейся квартиры или отнести в ломбард семейные драгоценности. Ведь в первом случае можно вообще остаться без недвижимости (если обратиться в сомнительную организацию и невнимательно изучить договор, то можно запросто распрощаться с квадратными метрами), а во втором – полученных денег вам хватит лишь на некоторое время, а вот фамильные ценности можно уже не успеть выкупить обратно.

Ввязываться в финансовые авантюры

Когда человек долго не может выбраться из долговой ямы, то его мозг начинает подкидывать совсем уже рискованные идеи. И вместо того, чтобы остановить этот поток мысли и обратиться за советом к кому-то более опытному, индивид, испытывающий финансовые трудности, начинает пробовать легкие способы заработка, включая покупку на последние деньги лотерейных билетов, ставки в азартных играх или участие в пирамидах. «У них же получилось, значит и я смогу», - убеждает себя человек, глядя на улыбающихся с рекламных плакатов победителей, которым посчастливилось сорвать джекпот и изменить жизнь к лучшему. На самом же деле процент вероятности того, что именно вы выиграете в лотерее настолько мал, что проще найти новую работу с высоким стабильным окладом. Про финансовые пирамиды, думаем, и вовсе нет смысла напоминать. По мнению финансистов, чем убедительнее выглядит афера, тем больше денег из вас в итоге вытянут, уж поверьте.