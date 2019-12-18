Боязнь прикосновений, ревность на пустом месте и еще 6 основных правил флирта, которые лучше не нарушать

Ваша сила - в слабости

Чтобы выразить свое восхищение и симпатию, не обязательно вспоминать все общепринятые эпитеты и комплименты. Гораздо более красноречиво (и действенно, по мнению экспертов) будет признание своей слабости или неправоты в каких-то моментах. Тем самым вы покажете объекту симпатии, что в чем-то он вас превосходит и вы готовы всецело ему довериться. Не переживайте, ваш потенциальный партнер не будет считать вас легкомысленной и инфантильной особой, напротив, ему польстит, что вы признали его силу и дали возможность проявить свои лидерские качества.

Эффект «пронзительного взгляда»

Наверняка все помнят советы мам и бабушек, уверяющих, что нет ничего действеннее, чем «стрельба» глазками (по их словам, ни один потенциальный кавалер не устоит против такого приема). Эксперты пошли еще дальше и выяснили, что одной меткой «стрельбой» тут не обойдешься, необходимо подключать тяжелую артиллерию. Психологи утверждают, что, если вы хотите продемонстрировать свою заинтересованность (а заодно и «разжечь» ответный интерес), достаточно бросить три пронзительных взгляда по три минуты каждый на объект своей страсти. И уже после того, как вы привлечете его внимание, можно переходить к более решительным действиям. Кроме того, согласно исследованиям, чтобы вызвать ответную симпатию, мужчины во время общения должны чуть приподнять подбородок, а дамы наоборот опустить.

Искренность и естественность

Поверьте, нет ничего хуже, чем проявлять жеманство или вульгарность с тем, кто вам по-настоящему нравится. Очень скоро ваш объект страсти поймет, что вы не та, за кого себя выдаете и переключит внимание на другую особу, которая не играет и не боится быть собой. Психологи рекомендуют не забывать о естественности и, если ваш потенциальный партнер принял вас такой, какая вы есть, значит у вас все шансы построить крепкие и гармоничные отношения. В противном случае его может постичь разочарование и обида, что он потратил столько времени на девушку, не соответствующую его идеалам (и такое тоже бывает, поверьте).

Таинственность и недоступность

Забудьте о том, чтобы при первом же знакомстве «вываливать» на объект страсти всю свою подноготную или рассказывать историю семьи до седьмого колена. Даже если у вас один круг общения, и вы достаточно давно (и неплохо, как вам кажется) друг друга знаете, это не повод становиться открытой книгой, которую уже не захочется перечитывать. В женщине должна быть загадка и это действительно так. Попробуйте стать таинственной (и в меру недоступной) особой для того, кто вам симпатичен, и вы увидите, как начнет меняться отношение к вам человека, как активно он будет пытаться вас разгадать и понять. Поддразнивайте, загадочно улыбайтесь, оставайтесь в меру серьезной и игривой - дайте возможность вашему потенциальному партнеру додумать и пофантазировать на ваш счет. Эксперты уверяют, что это лишь подогреет его интерес и подтолкнет к решительным действиям.