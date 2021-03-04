Бодрость и апатия в одном флаконе: к чему готовиться с приходом астрологической весны

13 марта — Окончание шлейфа ретроградного Меркурия

Наконец, Меркурий полностью вышел из своего ретроградного движения. С этого дня вы можете строить новые планы и запускать проекты, которые откладывали из-за неблагоприятного периода. Кроме того, ожидается Новолуние в Рыбах. В людях активизируется тяга к искусству, повысится мечтательность и романтичность. Вы будете пребывает в иллюзорном состоянии и порой смотреть на ситуации через искаженную призму. В этот период стоит быть более внимательными при принятии важных решений и сосредоточенными на работе.

16 марта — Меркурий переходит в знак Рыб

Меркурий в астрологии отвечает за мышление, самопознание, стремление проявлять свой интеллект и дипломатические способности. Знак Рыб отождествляет вдохновение, творчество и духовность. Таким образом, в этот день у вас хорошо будет развито креативное мышление. Вы можете найти нестандартные пути решения вопросов или придумать уникальный проект. Но сосредоточиться на мелочах и прийти к рациональному выводу будет непросто.

20 марта — Солнце переходит в знак Овна

Это время важно для каждого астролога, так как начинается новый зодиакальный год. Овен — знак инициативный, трудолюбивый и активный. В этот день у вас появится больше внутренней энергии и ресурсов для достижения целей. Вы будете чувствовать себя уверенней и буквально рваться в бой. Проявляйте свои лидерские качества — и все получится.