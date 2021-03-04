Бодрость и апатия в одном флаконе: к чему готовиться с приходом астрологической весны
Весна — время, когда особенно хочется любви, романтики и перемен. Природа оживает после зимнего сна, а вместе с ней расцветаем и мы. Однако случаются моменты, когда даже в солнечные и теплые дни нет вдохновения и желания что-либо делать. Апатичность или, наоборот, прилив сил напрямую зависят от положения планет в Солнечной системе. Профессиональный астролог и основатель Школы астрологии Инна Любимова рассказывает, как звезды будут влиять на наше настроение и дела в течение всего марта.
В этом году март богат на астрологические события. Некоторые планеты практически ежедневно меняют свои позиции, но мы рассмотрим только самые глобальные моменты, которые скажутся на состоянии людей.
4 марта — Марс переходит в знак Близнецы
Марс — планета мощная и энергичная. В сочетании с активными, общительными и любознательными Близнецами она создаст очень интересный тандем. В этот день вы ощутите прилив сил и сможете заниматься несколькими делами одновременно. Вы начнете интересоваться различными сферами деятельности и захотите больше свободы — так проявит себя Марс в воздушных и непринужденных Близнецах. Возможно столкновение интересов. Не вступайте в конфликты, не проявляйте агрессию и не бросайте громкие заявления. Все спорные ситуации старайтесь решать мирным путем.
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13 марта — Окончание шлейфа ретроградного Меркурия
Наконец, Меркурий полностью вышел из своего ретроградного движения. С этого дня вы можете строить новые планы и запускать проекты, которые откладывали из-за неблагоприятного периода. Кроме того, ожидается Новолуние в Рыбах. В людях активизируется тяга к искусству, повысится мечтательность и романтичность. Вы будете пребывает в иллюзорном состоянии и порой смотреть на ситуации через искаженную призму. В этот период стоит быть более внимательными при принятии важных решений и сосредоточенными на работе.
16 марта — Меркурий переходит в знак Рыб
Меркурий в астрологии отвечает за мышление, самопознание, стремление проявлять свой интеллект и дипломатические способности. Знак Рыб отождествляет вдохновение, творчество и духовность. Таким образом, в этот день у вас хорошо будет развито креативное мышление. Вы можете найти нестандартные пути решения вопросов или придумать уникальный проект. Но сосредоточиться на мелочах и прийти к рациональному выводу будет непросто.
20 марта — Солнце переходит в знак Овна
Это время важно для каждого астролога, так как начинается новый зодиакальный год. Овен — знак инициативный, трудолюбивый и активный. В этот день у вас появится больше внутренней энергии и ресурсов для достижения целей. Вы будете чувствовать себя уверенней и буквально рваться в бой. Проявляйте свои лидерские качества — и все получится.
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21 марта — Венера переходит в знак Овна
Венера отвечает за проявление любви, а Овен — за инициативность и преодоление препятствий. Отношения и чувства для вас приобретут немного другой вид. Вы больше не готовы сидеть и ждать принца на белом коне. Сильных эмоций захочется здесь и сейчас. В этот день искры могут проскочить моментально, и чувства зажгутся, как спичка. Однако если вы в них не уверены, они также быстро потухнут.
28 марта — Полнолуние в Весах
Весы стремятся к гармонии, отвечают за выстраивание партнерских и любовных отношений. Хорошее время для принятия решений, поиска внутреннего равновесия и общения с близкими людьми. Вы можете дипломатически решить спорные вопросы, наладить контакт с коллегами и выйти на новый уровень отношений со своей второй половинкой. Без ссор и лишних эмоций вы сможете обсудить наболевшие ситуации, найти компромисс и укрепить свой союз.
Фото: Pexels.com
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