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Бодрость и апатия в одном флаконе: к чему готовиться с приходом астрологической весны

Вместе с нашим экспертом выявили основные астрологические тенденции первого весеннего месяца.

Весна — время, когда особенно хочется любви, романтики и перемен. Природа оживает после зимнего сна, а вместе с ней расцветаем и мы. Однако случаются моменты, когда даже в солнечные и теплые дни нет вдохновения и желания что-либо делать. Апатичность или, наоборот, прилив сил напрямую зависят от положения планет в Солнечной системе. Профессиональный астролог и основатель Школы астрологии Инна Любимова рассказывает, как звезды будут влиять на наше настроение и дела в течение всего марта.

В этом году март богат на астрологические события. Некоторые планеты практически ежедневно меняют свои позиции, но мы рассмотрим только самые глобальные моменты, которые скажутся на состоянии людей.

Инна Любимова

Астролог, основатель Школы Астрологии

4 марта — Марс переходит в знак Близнецы

Марс — планета мощная и энергичная. В сочетании с активными, общительными и любознательными Близнецами она создаст очень интересный тандем. В этот день вы ощутите прилив сил и сможете заниматься несколькими делами одновременно. Вы начнете интересоваться различными сферами деятельности и захотите больше свободы — так проявит себя Марс в воздушных и непринужденных Близнецах. Возможно столкновение интересов. Не вступайте в конфликты, не проявляйте агрессию и не бросайте громкие заявления. Все спорные ситуации старайтесь решать мирным путем.

Фото: Pexels.com

13 марта — Окончание шлейфа ретроградного Меркурия

Наконец, Меркурий полностью вышел из своего ретроградного движения. С этого дня вы можете строить новые планы и запускать проекты, которые откладывали из-за неблагоприятного периода. Кроме того, ожидается Новолуние в Рыбах. В людях активизируется тяга к искусству, повысится мечтательность и романтичность. Вы будете пребывает в иллюзорном состоянии и порой смотреть на ситуации через искаженную призму. В этот период стоит быть более внимательными при принятии важных решений и сосредоточенными на работе.

16 марта — Меркурий переходит в знак Рыб

Меркурий в астрологии отвечает за мышление, самопознание, стремление проявлять свой интеллект и дипломатические способности. Знак Рыб отождествляет вдохновение, творчество и духовность. Таким образом, в этот день у вас хорошо будет развито креативное мышление. Вы можете найти нестандартные пути решения вопросов или придумать уникальный проект. Но сосредоточиться на мелочах и прийти к рациональному выводу будет непросто.

20 марта — Солнце переходит в знак Овна

Это время важно для каждого астролога, так как начинается новый зодиакальный год. Овен — знак инициативный, трудолюбивый и активный. В этот день у вас появится больше внутренней энергии и ресурсов для достижения целей. Вы будете чувствовать себя уверенней и буквально рваться в бой. Проявляйте свои лидерские качества — и все получится.

Фото: Pexels.com

21 марта — Венера переходит в знак Овна

Венера отвечает за проявление любви, а Овен — за инициативность и преодоление препятствий. Отношения и чувства для вас приобретут немного другой вид. Вы больше не готовы сидеть и ждать принца на белом коне. Сильных эмоций захочется здесь и сейчас. В этот день искры могут проскочить моментально, и чувства зажгутся, как спичка. Однако если вы в них не уверены, они также быстро потухнут.

28 марта — Полнолуние в Весах

Весы стремятся к гармонии, отвечают за выстраивание партнерских и любовных отношений. Хорошее время для принятия решений, поиска внутреннего равновесия и общения с близкими людьми. Вы можете дипломатически решить спорные вопросы, наладить контакт с коллегами и выйти на новый уровень отношений со своей второй половинкой. Без ссор и лишних эмоций вы сможете обсудить наболевшие ситуации, найти компромисс и укрепить свой союз.

Фото: Pexels.com

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