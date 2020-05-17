Близнецы зачахнут без слушателей, а Львы — без обновок: «женские заморочки», согласно вашему знаку зодиака

Овен

Авторитарные представительницы этого знака зодиака очень плохо переносят одиночество и необходимость совершать одни и те же монотонные действия. Для них нет ничего хуже, чем отсутствие рядом кого-то, кем можно покомандовать, а также – торможение там, где можно включить скорость на полную и быстрее приблизиться к заветной цели.

Телец

Домашние женщины-Тельцы хоть и продвигаются с легкостью по карьерной лестнице, однако с большим удовольствием все свободное время проводили бы в «родных стенах», создавая уют и балуя родных кулинарными шедеврами. Они испытывают слабость к красивым сумочкам и портмоне, а также - нежным ароматам. Настоящую головную боль им доставляет нежелание домочадцев идти на компромисс и отсутствие свободного времени на уборку и приготовление пищи.

Близнецы

Гиперактивные дамы-Близнецы не переносят закрытое пространство и очень быстро начинают тосковать, переживая, что не могут обсудить с кем-то животрепещущие темы, которые не дают им покоя. Настоящую головную боль им доставляет отсутствие рядом «свободных ушей». Также они не представляют свою жизнь без путешествий, но очень скоро начинают скучать, даже во время очень насыщенной и активной поездки.

Рак

Спокойные и рассудительные представительницы данного знака зодиака большое значение придают каким-то «памятным вещам» (например, предметам родом из детства) и очень расстраиваются, если кто-то решит посягнуть на их «старинную коллекцию», пригрозив выбросить большую часть экспонатов. Дамы-Раки очень внимательно относятся к своей внешности, но не стремятся кардинально изменить то, чем наградила их природа, а лишь слегка подчеркивают свою естественную красоту.