Близнецы зачахнут без слушателей, а Львы — без обновок: «женские заморочки», согласно вашему знаку зодиака
Овен
Авторитарные представительницы этого знака зодиака очень плохо переносят одиночество и необходимость совершать одни и те же монотонные действия. Для них нет ничего хуже, чем отсутствие рядом кого-то, кем можно покомандовать, а также – торможение там, где можно включить скорость на полную и быстрее приблизиться к заветной цели.
Телец
Домашние женщины-Тельцы хоть и продвигаются с легкостью по карьерной лестнице, однако с большим удовольствием все свободное время проводили бы в «родных стенах», создавая уют и балуя родных кулинарными шедеврами. Они испытывают слабость к красивым сумочкам и портмоне, а также - нежным ароматам. Настоящую головную боль им доставляет нежелание домочадцев идти на компромисс и отсутствие свободного времени на уборку и приготовление пищи.
Близнецы
Гиперактивные дамы-Близнецы не переносят закрытое пространство и очень быстро начинают тосковать, переживая, что не могут обсудить с кем-то животрепещущие темы, которые не дают им покоя. Настоящую головную боль им доставляет отсутствие рядом «свободных ушей». Также они не представляют свою жизнь без путешествий, но очень скоро начинают скучать, даже во время очень насыщенной и активной поездки.
Рак
Спокойные и рассудительные представительницы данного знака зодиака большое значение придают каким-то «памятным вещам» (например, предметам родом из детства) и очень расстраиваются, если кто-то решит посягнуть на их «старинную коллекцию», пригрозив выбросить большую часть экспонатов. Дамы-Раки очень внимательно относятся к своей внешности, но не стремятся кардинально изменить то, чем наградила их природа, а лишь слегка подчеркивают свою естественную красоту.
Фото: Pixabay.com
Лев
Яркие и харизматичные Львицы непременно найдут повод выгулять свой новый эффектный наряд и собрать восторженные комплименты. Они очень страдают от отсутствия внимания и готовы на многое, чтобы найти благодарную публику. Кроме того, они обожают роскошные украшения и брендовые вещи и впадут в отчаяние, если кто-то решит посягнуть на их популярность, статус или свободу.
Дева
Практичные представительницы данного знака зодиака обожают свежие нотки в парфюмерии и терпеть не могут, если кто-то нарушит порядок в доме, который они создавали часами. Девы считают, что нет ничего хуже бардака и готовы приучать к порядку каждого, кто попадется им в поле зрения. Они привыкли держать все под контролем, придумывая многочисленные «пункты» и методично отрабатывая их все.
Весы
Вечно сомневающиеся дамы-Весы обожают шопинг и выходят с многочисленными покупками даже тогда, когда просто спустились в ближайший магазин за журналом. Они тщательно следят за своей внешностью и готовы часами подбирать наряды под аксессуары, начиная «собирать» свой образ с украшений. Эти особы обладают отличным вкусом и являются для многих примером для подражания.
Скорпион
Представительницы данного знака зодиака не могут устоять перед красивыми женственными нарядами и соблазнительными комплектами нижнего белья. Они невероятно сексуальны и стремятся подчеркнуть это при помощи одежды и соответствующего макияжа. Эти дамы впадут в уныние, если их лишить возможности приобрести себе пару-тройку модных вещей, а затем эффектно продемонстрировать обновки.
Фото: Pixabay.com
Стрелец
Инициативные женщины-Стрельцы терпеть не могут обыденные вещи и могут надолго обидеться, если вы заставите их носить исключительно строгие костюмы и соблюдать определенные правила. Ограничения не для них, поэтому если вы не хотите лишиться их благосклонности, то предоставьте им свободу выбора и самовыражения.
Козерог
Трудолюбивые представительницы данного знака напротив придут в восторг, если их жизнь будет подчинена определенным правилам и ритуалам. Вечно занятые дамы-Козероги впадут в уныние, если вдруг что-то пойдет не по плану или им придется изменить привычки и образ жизни. Чтобы ничего не забыть, они постоянно заглядывают в календарь и сверяются с часами – так надежнее.
Водолей
Любознательные женщины-Водолеи любят, что называется, показать товар лицом. Неважно в каком состоянии находится их дом, главное, чтобы новое платье выгодно подчеркивало фигуру, а изящные ушки украшали элегантные серьги с бриллиантами. Они обожают роскошь и хоть не так часто могут побаловать себя дорогими приобретениями, стараются все же держать марку перед окружающими.
Рыбы
Мечтательные представительницы данного знака зодиака очень тяжело воспринимают критику и делают все, чтобы получить как можно больше комплиментов от окружающих. Львиную долю своих заработков они тратят на бьюти-процедуры, дорогую косметику, не менее дорогие украшения и дизайнерскую обувь. А вот одежда и сумка могут быть «попроще». Этим вещам женщины-Рыбы придают не такое большое значение.
Фото: Pixabay.com
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