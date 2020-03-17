Безупречный внешний вид, предугадывание «ходов» соперника и еще 7 преимуществ стервы, которые пригодятся и вам

Самодостаточность и независимость

Даже если стервозная дама потеряет голову от любви (что само по себе невозможно), она ни за что не променяет свою свободу и независимость на призрачное женское счастье. Такая особа отлично знает, что если хочет добиться в жизни действительно впечатляющих результатов, то может рассчитывать только на себя. Ведь только не отвлекаясь на внешние факторы и сосредоточившись на самом главном она сможет реализовать свои амбициозные планы и достичь того, о чем всегда мечтала. К слову, к неудачам она относится как к опыту и умело извлекает урок из ошибок (преимущественно, из чужих), чтобы в следующий раз не наступить на те же самые грабли и не потерять драгоценное время, деньги и силы на то, что не заслуживает внимания.

Общение с успешными людьми и игнорирование неудачников

Кому как не стервам знать, что короля делает свита, поэтому они очень придирчиво относятся к тем людям, которые их окружают. Даже если они с вами очень милы и приветливы, это вовсе не значит, что вы вошли в их круг общения и можете рассчитывать, если уж не на дружбу и поддержку, то хотя бы на добрые приятельские отношения. Нет, стервозные особы на это не способны. Они ни за что не станут тратить время на неудачников и всеми силами будут стремиться завести дружбу с теми, кто, по их мнению, достаточно успешен и богат, чтобы чему-то у них научиться, а заодно заручиться поддержкой в случае реализации какого-нибудь грандиозного проекта. Они свято придерживаются правила, что если хочешь быть преуспевающей и знаменитой, то общайся с людьми из высшего общества и, соответственно, наоборот.

Четкое представление, к чему нужно стремиться

Эти особы имеют четкое представление о том, какая должна быть их идеальная жизнь и более того – они отлично понимают, в каком направлении им двигаться, чтобы мечты стали явью. Стервы рассуждают разумно, трезво оценивают свои шансы на успех, знают свои сильные и слабые стороны и умело используют свои навыки для достижения глобальных целей. Их не интересует что-то вроде брака с олигархом и коротание дней в «золотой клетке». Вместо того, чтобы тратить свою жизнь на подобные пустяки, они с большей охотой реализуют свои амбиции и добьются действительно впечатляющих результатов в том деле, которое им по-настоящему интересно.

Ваши интересы должны быть на первом месте

Вряд ли вы встретите стерву, которая добровольно пожертвует своими интересами в угоду других. Ну уж нет! Она ни за что не отступит от своих планов и не станет подстраиваться под других. Да и зачем? Пусть окружающие считаются с ее настроением и даже не догадываются о том, что являются марионетками в умелых руках. Ведь действует стервозная особа очень тонко и никогда не пойдет на открытый конфликт. Вместо этого она просчитает свою выгоду и поймет, как сделать так, чтобы вы изменили свои цели и исполнили то, что нужно именно ей.