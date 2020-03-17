Безупречный внешний вид, предугадывание «ходов» соперника и еще 7 преимуществ стервы, которые пригодятся и вам
Даже если в разговоре женщины (да и мужчины) презрительно упоминают принципиальных особ, знающих себе цену не иначе как «стерва», то в глубине души они им завидуют и даже пытаются копировать какие-то черты и привычки, чтобы вот так же с легкостью шагать по жизни и добиваться поставленных целей. Всегда и во всем получать максимальную выгоду для себя. Так чему же стоит поучиться у стервозных дам и действительно ли это позитивно отразится на вашем будущем – в материале Passion.ru!
Безупречный внешний вид
Эти дамы знают, насколько важно произвести хорошее первое впечатление, чтобы добиться от людей желаемого. «Встречают по одежке» - это точно про них. Они ни за что не появятся на публике в неряшливом или несуразном виде, соорудив на голове «вавилонскую» башню или нанеся боевой раскрас на лицо. Особы, знающие себе цену, лучше потратят лишние полчаса на себя любимых и добьются идеального и гармоничного образа, чем станут всеобщим посмешившем (так что, в спортивном костюме и с гулькой на голове вы и вряд ли встретите, а вот в классических женственных нарядах, даже если они просто вышли в ближайший магазин – легко). Дамы, с легкостью разбивающие мужские сердца, делают ставку на классику и естественность (вместо того, чтобы гнаться за модой) и, стоит отметить, отлично в этом преуспевают.
Умение применять психологические приемы на практике
Стревозные дамы отличные психологи. Они внимательно следят за тем, какую реакцию вызывают их слава и действия, умеют найти общий язык абсолютно со всеми и таким образом выстраивают диалог, что вы сами того не заметив броситесь исполнять их прихоти. Эти особы отлично манипулируют людьми и не испытывают ни малейшего угрызения совести, если вдруг кому-то перейдут дорогу или заставят плясать под свою дудку. К тому же, они настолько подкованы в этих вопросах, что их просто невозможно загнать в угол или взять «на слабо». Вы никогда не узнаете, в чем их слабость и не сможете противостоять их дару убеждения.
Фото: Anastasia Gepp/Pixabay
Самодостаточность и независимость
Даже если стервозная дама потеряет голову от любви (что само по себе невозможно), она ни за что не променяет свою свободу и независимость на призрачное женское счастье. Такая особа отлично знает, что если хочет добиться в жизни действительно впечатляющих результатов, то может рассчитывать только на себя. Ведь только не отвлекаясь на внешние факторы и сосредоточившись на самом главном она сможет реализовать свои амбициозные планы и достичь того, о чем всегда мечтала. К слову, к неудачам она относится как к опыту и умело извлекает урок из ошибок (преимущественно, из чужих), чтобы в следующий раз не наступить на те же самые грабли и не потерять драгоценное время, деньги и силы на то, что не заслуживает внимания.
Общение с успешными людьми и игнорирование неудачников
Кому как не стервам знать, что короля делает свита, поэтому они очень придирчиво относятся к тем людям, которые их окружают. Даже если они с вами очень милы и приветливы, это вовсе не значит, что вы вошли в их круг общения и можете рассчитывать, если уж не на дружбу и поддержку, то хотя бы на добрые приятельские отношения. Нет, стервозные особы на это не способны. Они ни за что не станут тратить время на неудачников и всеми силами будут стремиться завести дружбу с теми, кто, по их мнению, достаточно успешен и богат, чтобы чему-то у них научиться, а заодно заручиться поддержкой в случае реализации какого-нибудь грандиозного проекта. Они свято придерживаются правила, что если хочешь быть преуспевающей и знаменитой, то общайся с людьми из высшего общества и, соответственно, наоборот.
Четкое представление, к чему нужно стремиться
Эти особы имеют четкое представление о том, какая должна быть их идеальная жизнь и более того – они отлично понимают, в каком направлении им двигаться, чтобы мечты стали явью. Стервы рассуждают разумно, трезво оценивают свои шансы на успех, знают свои сильные и слабые стороны и умело используют свои навыки для достижения глобальных целей. Их не интересует что-то вроде брака с олигархом и коротание дней в «золотой клетке». Вместо того, чтобы тратить свою жизнь на подобные пустяки, они с большей охотой реализуют свои амбиции и добьются действительно впечатляющих результатов в том деле, которое им по-настоящему интересно.
Ваши интересы должны быть на первом месте
Вряд ли вы встретите стерву, которая добровольно пожертвует своими интересами в угоду других. Ну уж нет! Она ни за что не отступит от своих планов и не станет подстраиваться под других. Да и зачем? Пусть окружающие считаются с ее настроением и даже не догадываются о том, что являются марионетками в умелых руках. Ведь действует стервозная особа очень тонко и никогда не пойдет на открытый конфликт. Вместо этого она просчитает свою выгоду и поймет, как сделать так, чтобы вы изменили свои цели и исполнили то, что нужно именно ей.
Фото: Mark Mook/Pixabay
Сначала любовь к себе, а потом – к партнеру
Пока другие женщины ревнуют своих избранников и закатывают им такие скандалы, что позавидуют создатели «мыльных опер», стервы спокойно занимаются своими делами. Во-первых, потому что еще в самом начале отношений очень четко обозначили границы и обговорили те принципы, которым не изменят никогда, а, во-вторых, они не позволяют себе влюбляться сильнее, чем их партнер и умело используют его чувства, чтобы получить свою выгоду из данного союза. Именно поэтому они могут совершенно спокойно наблюдать, как какая-нибудь дама строит глазки их кавалеру. А зачем нервничать? Ведь они совершенно точно знают, кого в итоге выберет мужчина.
Не размениваться на мужчин, которые этого не заслуживают
Стервозные дамы устанавливают планку и ни в коем случае ее не опускают. Они имеют четкое представление, какой мужчина может быть рядом с ними и не соглашаются на меньшее. И уж точно нее станут терпеть выходки кавалера, лишь бы не остаться в одиночестве. Они скорее постараются закончить бесперспективные отношения и переключатся на достойного, успешного и ответственного кандидата. Принцип «пусть плохой, зато мой» с ними точно не работает. Если хотите заинтересовать стерву, то придется подключить все свои умения и фантазию чтобы достичь тех же высот, что и она.
Никакой сомнений в собственных силах
Дамы, знающие себе цену и умело этим пользующиеся, никогда не станут опускать руки и впадать в депрессию. Лучше они сделают что-то и поймут, например, почему это не сработало, чем станут переживать об упущенных возможностях. Поэтому вы вряд ли встретите стервозную особу, рыдающую от того, что у нее что-то не получилось. Наоборот, она снова ринется в бой и не отступит до тех пор, пока результат ее не устроит. Стерва никогда не сомневается в собственных силах и не упускает возможности совершенствовать свои навыки или научиться чему-то новому. Чтобы затем умело использовать это в достижении своих заветных целей.
Фото: Nika Akin/Pixabay, Mark Mook/Pixabay, Anastasia Gepp/Pixabay
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