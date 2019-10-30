Безотказным сотрудникам на заметку: как тактично сказать «нет» боссу, чтобы не вылететь с работы

«Корпоратив? А это обязательно?»

Большинство сотрудников знают, как бывает непросто отказаться от настойчивого предложения шефа принять участие в копроративе. Многие руководители чуть ли не в обязательной форме заставляют своих подчиненных присутствовать на подобных мероприятиях, объясняя свои действия тем, что таким образом им удастся сплотить коллектив, повысить командный дух и так далее. На деле же выходит так, что все отделы разбредаются по разным углам и обсуждают темы, интересные только им. И если вы не горите желание посещать корпоративный праздник, то вы можете подгадать свой отпуск на данное время или, сославшись на недомогание, поработать в этот день удаленно. Поэтому никто не обидится, что вы проигнорировали столь значимое событие и не воспримет ваш отказ как личное оскорбление.

«Спасибо за возможность попробовать себя в новой должности, но я вынуждена взять паузу»

Если вы чувствуете, что пока еще не готовы к повышению, а руководство уже практически утвердило вас на новую должность, то вы можете отказаться очень корректно, чтобы не пострадала ваша профессиональная репутация (ведь, согласитесь, на фоне того, что все ваши коллеги мечтают о повышении, а вы отказываетесь, в глазах руководителя это будет выглядеть если уж не предательством, то полной безответственностью). Поэтому, вы можете поблагодарить шефа за оказанную честь, признаться, что давно мечтали о такой возможности, но, к сожалению, в данный момент не можете принять его предложение по семейным обстоятельствам. И не забудьте добавить, что надеетесь вернуться к этому разговору, когда в компании вновь появятся подобные варианты. В этом случае вы не будете категорично отказываться от должности-мечты, но возьмете паузу, чтобы еще раз взвесить свои силы или дождаться чего-то еще более подходящего.

«Вы поручили мне так много задач, что, боюсь, не успею со всем справиться»

Если шеф просит вас о личной просьбе, то вы можете либо ее выполнить (если у вас установились хорошие дружеские отношения и вам действительно это не составит труда. Но при этом будьте готовы к тому, что подобные «дружеские» просьбы будут повторяться с завидной регулярностью), или, уткнувшись в календарь для пущей убедительности, вспомнить о многочисленных задачах, которые руководство вам поставило ранее. Упомяните, что вы обо всем помните, у вас все в работе в порядке приоритетов. А заодно предложите шефу «пожертвовать» какой-то задачей ради того, чтобы вы исполнили его личную просьбу. Будьте уверены, что руководитель предпочтет обратиться к кому-то другому, чем отвлекать вас от решения первостепенных задач.