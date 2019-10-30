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Безотказным сотрудникам на заметку: как тактично сказать «нет» боссу, чтобы не вылететь с работы

Наверняка у вас тоже бывали ситуации, когда вы в ущерб своим интересам (принципам или даже состоянию здоровья) выполняли какие-то поручения руководства, переживая, что в случае отказа вас непременно уволят. Хотя если присмотреться к коллегам, то становится очевидно, что им удается справиться с этим щекотливым вопросом без потери доверия (и поддержки) со стороны начальства. Как научиться правильно отказываться от просьб, не испортив при этом отношения с боссом – в материале Passion.ru.

«Дайте мне время, пожалуйста»

Зачастую, чтобы не пороть горячку и не попасть в немилость к руководству, достаточно не отвечать разу категорично, попутно выкрикивая, что вы настоящий профессионал своего дела, поэтому вас просто так не проведешь, а взять паузу, спокойно все взвесить и уже дать аргументированный ответ начальству, почему, допустим, вы не можете выполнить его просьбу. Таким образом у вас будет время, чтобы подумать и найти достаточно веские основания, а не эмоционально доказывать, что вы «самый-самый», но босс вас почему-то недооценивает. К тому же, таким образом вы дадите понять, что ко всему подходите основательно: сверяете графики, анализируете информацию и лишь затем даете ответ.

«Мне кажется, что кто-то другой справится с вашим поручением гораздо быстрее»

Если ваша производительность отличается от остальных, то будьте готовы к тому, что вам начнут «подкидывать» дополнительные задачи. Руководитель считает, что раз работа спорится у вас в руках, то почему бы вам не «передать» часть своих обязанностей или не поручить шефство над более медлительным сотрудником? С одной стороны, это приятно - вас ценят как профессионала и доверяют что-то большее, чем всем остальным. Но с другой – вам придется бесплатно обучать менее способных сотрудников, тратить на них свое личное время (нервы и силы) или же просто согласиться делать работу за них. При этом, как это обычно и бывает, ни о каком повышении оклада не идет и речи, хотя по сути вы работаете за двоих. Чтобы этого не произошло, почаще изображайте загруженность и напоминайте шефу, что у вас в очереди стоит еще много важных дел, поэтому, возможно, в качестве альтернативы можно поручить что-то вашему коллеге, который отлично со всем справится. Таким образом вы не отказываете напрямую, а предлагаете боссу решение проблемы – привлечь к решению задач менее загруженного работника.

Фото: vostock-photo

«Корпоратив? А это обязательно?»

Большинство сотрудников знают, как бывает непросто отказаться от настойчивого предложения шефа принять участие в копроративе. Многие руководители чуть ли не в обязательной форме заставляют своих подчиненных присутствовать на подобных мероприятиях, объясняя свои действия тем, что таким образом им удастся сплотить коллектив, повысить командный дух и так далее. На деле же выходит так, что все отделы разбредаются по разным углам и обсуждают темы, интересные только им. И если вы не горите желание посещать корпоративный праздник, то вы можете подгадать свой отпуск на данное время или, сославшись на недомогание, поработать в этот день удаленно. Поэтому никто не обидится, что вы проигнорировали столь значимое событие и не воспримет ваш отказ как личное оскорбление.

«Спасибо за возможность попробовать себя в новой должности, но я вынуждена взять паузу»

Если вы чувствуете, что пока еще не готовы к повышению, а руководство уже практически утвердило вас на новую должность, то вы можете отказаться очень корректно, чтобы не пострадала ваша профессиональная репутация (ведь, согласитесь, на фоне того, что все ваши коллеги мечтают о повышении, а вы отказываетесь, в глазах руководителя это будет выглядеть если уж не предательством, то полной безответственностью). Поэтому, вы можете поблагодарить шефа за оказанную честь, признаться, что давно мечтали о такой возможности, но, к сожалению, в данный момент не можете принять его предложение по семейным обстоятельствам. И не забудьте добавить, что надеетесь вернуться к этому разговору, когда в компании вновь появятся подобные варианты. В этом случае вы не будете категорично отказываться от должности-мечты, но возьмете паузу, чтобы еще раз взвесить свои силы или дождаться чего-то еще более подходящего.

«Вы поручили мне так много задач, что, боюсь, не успею со всем справиться»

Если шеф просит вас о личной просьбе, то вы можете либо ее выполнить (если у вас установились хорошие дружеские отношения и вам действительно это не составит труда. Но при этом будьте готовы к тому, что подобные «дружеские» просьбы будут повторяться с завидной регулярностью), или, уткнувшись в календарь для пущей убедительности, вспомнить о многочисленных задачах, которые руководство вам поставило ранее. Упомяните, что вы обо всем помните, у вас все в работе в порядке приоритетов. А заодно предложите шефу «пожертвовать» какой-то задачей ради того, чтобы вы исполнили его личную просьбу. Будьте уверены, что руководитель предпочтет обратиться к кому-то другому, чем отвлекать вас от решения первостепенных задач.

Фото: vostock-photo

«Это не занудство! Я просто уточняю детали»

Эксперты утверждают, что чем больше вы будете проявлять «занудства», тем скорее отобьете все желание у вашего руководства обращаться к вам по пустякам. При этом вы ни в коем случае не отказываете, а лишь задаете много уточняющих (и, возможно, не совсем удобных) вопросов, в мельчайших подробностях узнаете детали и обсуждаете возможные варианты развития события. При этом придирайтесь ко всему, к чему только можно будет – чем больше информации вы попытаетесь выяснить у начальства, тем лучше. В конце концов боссу просто надоест этот допрос, и он переключится на более сговорчивого сотрудника.

«Остаться после работы? Конечно! Если это будет оплачено»

Одно дело, если у вас намечается важный проект, годовой или квартальный отчет и все сотрудники как один, остаются после работы, лишь бы успеть все сдать вовремя. И совсем другое, если «отдуваться» регулярно приходится только вам, в то время, как остальные ваши коллеги вовремя покидают свои рабочие места. Психологи утверждают, что обычно на роль такой «безотказной жертвы» выбирают того человека, который лишний раз боится сказать (или сделать) что-то не так, всем своим видом демонстрируя, насколько сильно он боится лишиться своей должности. Чтобы этого не произошло, постарайтесь не заискивать перед боссом и не демонстрировать, что готовы на многое, лишь бы заслужить внимание и уважение руководства. Это может иметь обратный эффект, доказывая, что у вас нет собственного мнения и вами легко можно манипулировать. Если вдруг вам предлагают взвалить на себя дополнительные обязанности, предполагающие регулярные задержки после работы, то вы можете обговорить размер вашей премии или повышение оклада.

Фото: vostock-photo

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