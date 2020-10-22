Бегите от него: 9 признаков, что вы связались с психопатом

Выйти из сумрака

Австралийские ученые выяснили, что среди людей с нестабильной психикой очень много любителей ночного образа жизни. Им нравится темное время суток по одной простой причине: пока все остальные люди спят и по сути являются беззащитными для окружающих, психопаты чувствуют свое превосходство и возможность безнаказанно делать все, что им заблагорассудится.

Никаких сладостей

Согласно недавним исследованиям, психопаты сладостям предпочтут горькую еду и нестандартное сочетание продуктов. Они запросто могут миксовать то, что, по мнению диетологов, абсолютно не сочетается, и с наслаждением дегустируют то, на что другие даже не взглянут. По мнению ученых, большинство людей терпеть не могут привкус горечи, в то время как люди с нестабильной психикой находят в этом определенную прелесть и возможность лишний раз испытать свои нервы (и терпение) на прочность.

Селфи много не бывает

Группа американских ученых выяснила, что люди, которые регулярно делают селфи и занимаются самолюбованием, имеют склонность к психопатии, эгоизму и нарциссизму. Они стараются заменить реальную жизнь виртуальной и стремятся показать себя во всей красе. Их ничуть не смущает, что новая порция автопортретов как две капли похожа на предыдущую — почему бы не показать миру свою красоту и гениальность, если, по их мнению, действительно есть что показать.